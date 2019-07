El camino de Pella para ser un mejor jugador

Pella, en el mejor momento de su carrera Fuente: Reuters

Guido Pella tiene 29 años. Hace poco más de una década era un junior de gran proyección. Sin embargo, le tomó un tiempo atravesar los futures -la etapa inicial del tenis profesional- y también surcó durante varios años los challengers, hasta asentarse dentro del Top 100 y jugar con más frecuencia en el tour de la ATP.

Este 2019 ya se convirtió en la mejor temporada de su carrera. No faltaron frustraciones, como la final perdida en Córdoba ante Juan Ignacio Londero, cuando la mochila de ganar el primer título de ATP se le hacía cada vez más pesada. La paciencia le ganó a la desesperación y el premio llegó tres semanas después: campeón en San Pablo. Ese título, sumado a la conquista de la Copa Davis que lo tuvo como integrante en 2016, marcan los puntos más altos de su carrera. Le faltaba una gran actuación en un Grand Slam: lo consiguió en Wimbledon. Estar entre los ocho mejores en un terreno tan complejo para los argentinos, no es poco. Para nada.

Los tiempos de altibajos le dieron paso a un jugador más regular. Algunos tópicos surgen espontáneos en Pella, como la salud mental necesaria para este deporte. "Con el tiempo descubrí que en el tenis, para que te vaya bien, tenés que tener todo bien alineado; si falla algo, puede pasar una catástrofe. Y yo he vivido momentos desastrosos", admitió recientemente.

Hubo cambios, claro. Entre esos factores necesarios para llegar más lejos, está José Acasuso, su entrenador. "Él supo ver el camino para que yo fuera un mejor jugador. Después dependía de mí asumir el riesgo y salir de mi zona de confort, o quedarme con el tenis que tenía y seguir en el puesto 60 o 70 del ranking. Sabía que tenía que llevar mi tenis a un lugar que me daba miedo, que es el tema de la agresividad. Yo era un jugador que cuidaba mucho la pelota, los puntos. Pero aprendí a jugar más agresivo", le contó hace unas semanas a LA NACION.

A su lado también está Stephanie Demner, su novia, otra carta fundamental en este presente: "Ella me aportó mucha tranquilidad. Llevamos un año juntos, y nunca hubo un día en el que ella no estuviera contenta de verme. Me hace sentir que está contenta conmigo, que soy importante, y eso lo valoro mucho".

La madurez le permitió soportar mejor los dolores del tenis. "Sufro menos que antes, sí. Lo aprendí de grande", reconoce. A la vuelta de los años, el deporte recompensó a Pella con lágrimas de felicidad.