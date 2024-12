El emotivo discurso de Novak Djokovic que hizo llorar a Del Potro en su partido de despedida: “Es un ejemplo para todos”

“No conozco a una persona que no ame a Juan Martín”. Esas fueron las palabras que usó Novak Djokovic para describir a su amigo en el partido despedida que ambos jugaron el domingo por la tarde en el estadio Mary Terán de Weiss de Parque Roca. El máximo ganador de Grand Slams acompañó a Del Potro en una exhibición de tenis que tuvo su punto máximo no solo durante los dos sets del match, sino a la hora de los discursos que llenaron de lágrimas los ojos de los protagonistas, de los invitados de lujo y del público.

Acostumbrado a ser el centro del espectáculo, Djokovic no decepcionó en un duelo que se cerró en dos sets y que tuvo lujos, derechazos, y un par de games mixtos con Gisela Dulko y Gabriela Sabatini. Sin embargo, cuando le tocó agarrar el micrófono, Nole no dudó en abrir su corazón para dejarle un sentido mensaje a uno de sus más grandes rivales.

"Juan Martín es un ejemplo para todos" 🗣️Nole Djokovic le rinde homenaje a Del Potro 🇦🇷



📲 Viví la despedida de Delpo en vivo en Youtube Telefe y https://t.co/2ECurz6Kmn 🎾 #ElUltimoDesafio pic.twitter.com/FKpY8ch51Q — telefe (@telefe) December 1, 2024

“Como todo el mundo en este estadio, estoy muy emocionado”, reconoció y siguió: “También agradecido por poder jugar con mi amigo, con una gran persona, un gran jugador y gran rival también”. En ese sentido, expresó: “Es un día muy especial para mí también porque ha pasado mucho tiempo desde que vi a Juan Martín, desde que lo conocí en Francia con 11 o 12 años. Y sí, él ya medía dos metros”.

A pesar de su largo historial de 20 encuentros, en el que predominaron las victorias del serbio (16-4), Djokovic contó cómo en el último tiempo se acercó mucho más a Delpo. “En los últimos meses y años lo siento a Juan Martín mucho más cerca de mi corazón. Lo he amado siempre, pero es diferente cuando jugás contra él en las canchas más grandes del mundo. Tenés respeto, pero querés ganar y luchar para ganar”, definió.

Tenis. Previa al partido El último desafío entre Del Potro vs. Djokovic en el Parque Roca. Fabián Marelli

El tandilense y el serbio tuvieron históricos enfrentamientos a lo largo de sus carreras. Prueba de ellos son los duelos sucedidos en la Copa Davis 2011 para que la Argentina llegue a la final ante España; en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 donde el argentino se quedó con el bronce; en la primera ronda de Río 2016, donde batallaron por más de tres horas; y más cerca en el tiempo, en la final del US Open 2018, donde el serbio se impuso en el Arthur Ash de Flushing Meadows.

“Lo dije miles de veces, no conozco a una persona que no ame a Juan Martín. Todo el mundo lo ama. Yo vengo de un país, de una cultura donde los valores son esos: cómo una persona se comporta. Con la profesionalidad que se debe tener, pero siempre con respeto hacia la vida y los corazones. Juan Martín es un ejemplo para todos nosotros. Su más grande victoria en la vida es eso: es una persona maravillosa ”, cerró antes de fundirse en un profundo abrazo.

Tenis. Previa al partido El último desafío entre Del Potro vs. Djokovic en el Parque Roca. Fabián Marelli

Las palabras finales de Del Potro

Una vez finalizado el evento, Delpo hizo lo propio hacia su colega y contó cuándo fue que se le ocurrió la idea del partido despedida y cómo se le preguntó a Djokovic: “Esta locura empezó en marzo. Le pregunté a Nole si había alguna posibilidad de venir a la Argentina para compartir mi último día. Él tenía una obsesión muy grande, que era ganar los Juegos Olímpicos, tenía una agenda muy apretada, pero enseguida me dijo que sí, que quería jugar conmigo, estar con ustedes. Esto fue posible gracias a la generosidad de Nole, que tiene todos los títulos en el tenis, pero con estas actitudes y estos gestos, tiene el trofeo más difícil de conseguir, que es el amor de la gente”.

Por último, el tandilense que ganó 22 títulos como profesional (entre ellos el US Open 2009 y dos medallas olímpicas) le dedicó un mensaje especial a sus seguidores y a los presentes: “ Quiero que sepan que no estoy triste. Estoy emocionado, para mí esta noche es superespecial. Hicimos todo un esfuerzo muy grande, así que gracias de corazón, me han acompañado toda mi carrera en cualquier lado, en cualquier horario, y eso es importante cuando jugamos contra grandes campeones como Nole. El cariño de ustedes siempre me llenó el alma. Les agradezco de corazón. Hasta pronto”.

LA NACION