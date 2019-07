Las miradas pícaras de Pella y su novia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de julio de 2019 • 10:17

Feliz y distendido después de su histórica actuación en Wimbledon, donde llegó hasta los cuartos de final, Guido Pella fue invitado junto a su novia, Stephanie Demner, al programa Nunca Es Tarde, que conduce Germán Paoloski por Fox Sports.

En medio del habitual clima descontracturado del envío, la pareja se sometió a un test en el cual debían competir entre sí, para definir quién de los dos conocía más al otro. En ese ida y vuelta, el tenista reveló qué parte del cuerpo de su novia le gusta más (ella hizo lo mismo con él) y confesaron quién de los dos inicia el juego sexual.

En mayo de este año, Guido y Stephanie anunciaron su casamiento. Presente en cada partido de Pella durante el último Wimbledon, Demner juega un papel fundamental. "Es la persona con más intensidad que conocí en mi vida. Yo soy una persona con poca paciencia y me hace muy bien que ella sea así. Me encanta lo que ella le agregó a mi vida porque es distinta a mi. Cuando sufro una derrota dura o tengo un mal día, que vuelvo a casa o al hotel medio bajoneado, ella está chispita, me hace chistes, trata de levantarme el ánimo", admitió Guido en una nota en "Los Angeles de la mañana", en la que estaba acompañado por su pareja.