El santiagueño Marco Trungelliti jugará Wimbledon por primera vez en su carrera

El tenista argentino Marco Trungelliti consiguió el ingreso al cuadro principal de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, luego de ganar las tres ruedas de la clasificación, mientras que Francisco Cerúndolo perdió en la última rueda y no se clasificó, aunque todavía tiene chances de acceder al draw como lucky loser.

El santiagueño Trungelliti, de 31 años y ubicado en el puesto 202 del ranking mundial , logró por primera vez en su carrera entrar al cuadro principal del Grand Slam inglés después de vencer al neerlandés Botic Van De Zandschulp (139) por 6-3, 4-6, 7-6 (5) y 7-5, en la cancha 5 del All England Tennis Club.

Antes, ‘Trunge’ superó en la primera rueda al correntino Leonardo Mayer (229) por 6-4 y 6-2 y en la segunda al brasileño Thiago Seyboth Wild (123) por 6-3, 6-7 (3) y 7-5.

Aunque esta noticia sería muy habitual en cualquiera de los otros tres Grand Slam, no lo es en el caso de Wimbledon. Apenas tres argentinos accedieron al cuadro principal desde la clasificación en la historia. Los dos anteriores fueron Juan Pablo Guzmán, en 2002, y Horacio Zeballos, en 2015.

De esta forma, el santiagueño Trungelliti llega al único de los cuatro majors que aún no había podido jugar. En todos ingresó desde la clasificación. Su particular récord al respecto muestra que jugó ocho clasificaciones en el Australian Open (con dos ingresos), nueve en Roland Garros (3), cinco en el US Open (1), y esta es su séptima participación en la etapa clasificatoria de Wimbledon, y la primera en la que logra superar las tres ruedas.

El argentino Francisco Cerundolo perdió en la tercera rueda, pero espera su oportunidad como perdedor afortunado CHRISTOPHE ARCHAMBAULT - AFP

Trungelliti acompañará a a Diego Schwartzman (10 del mundo), Federico Delbonis (50), Guido Pella (58), Federico Coria (94), Juan Ignacio Londero (95) y Facundo Bagnis (96).

Por su parte, el bonaerense Cerúndolo, número 117 del ranking, no pudo superar la tercera rueda de la qualy con el chino Zhizhen Zhang (178), que le ganó por 6-0, 6-3, 6-7 (4) y 7-6 (6).

Sin embargo, aún tiene chances de llegar al torneo como lucky loser (perdedor afortunado), por la baja de Dominic Thiem. Ese puesto se sorteará entre todos los preclasificados de la qualy. Cerúndolo fue el cuarto.

Los otros argentinos que jugaron la clasificación para Wimbledon pero quedaron en el camino fueron Tomás Etcheverry (204), Juan Manuel Cerúndolo (141), Sebastián Báez (159), Renzo Olivo (192), Guido Andreozzi (205), Andrea Collarini (207) y Juan Pablo Ficovich (226).

LA NACION

