El US Open, eléctrico, ruidoso y ahora impredecible: una edición que no deja de expulsar a los favoritos

“El tenis es un deporte impredecible”, sentencia Jannik Sinner, desde la cima del ranking y tras haber superado -aparentemente- el cimbronazo emocional que significó la publicación de su caso, con un doble dopaje sin suspensión. El italiano es uno de los tenistas top que, al menos hasta ahora, se mantiene de pie en el Abierto de los Estados Unidos, el último Grand Slam de la temporada que no ha dejado de expulsar a preclasificados, incluidos a los campeones defensores, Novak Djokovic y Coco Gauff. Nole, desgastado física y mentalmente tras el oro olímpico en París, se marchó en la tercera ronda; la estadounidense, número 3 de la WTA, se despidió en los octavos de final.

El abrazo entre Emma Navarro y Coco Gauff, que no pudo defender el título en Nueva York JAMIE SQUIRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El paisaje tenístico, desde el mismísimo inicio del major neoyorquino, es imprevisible. De hecho, es un certamen que no cuenta con singlistas que hayan logrado revalidar el éxito desde que lo consiguieran Roger Federer (en 2008) y Serena Williams (2014). Tras cinco títulos seguidos en Flushing Meadows, el maestro suizo perdió la final de 2009 con el tandilense Juan Martín del Potro; luego de consagrarse en 2012, 2013 y 2014, la menor de las hermanas Williams cayó en las semifinales de 2015 contra la italiana Roberta Vinci (luego cedería en la final con su compatriota Flavia Pennetta).

“Siempre que se baja un poco el nivel, ya sea mental, tenístico o físico, termina teniendo un gran impacto en el resultado”, añadió Sinner en Nueva York, refiriéndose a la eliminación de Djokovic y, también, de Carlos Alcaraz, el número 3 del mundo y este año campeón en Roland Garros y Wimbledon. El español, desorientado y sin el fuego que lo caracteriza, fue vencido en la segunda ronda neoyorquina por el neerlandés Botic van de Zandschulp, 74° del ranking.

Carlos Alcaraz, irreconocible, perdió en la segunda ronda del US Open ante Botic van De Zandschulp, de Países Bajos CHARLY TRIBALLEAU - AFP

“Venía de hacer un verano espectacular. Salí de Roland Garros y Wimbledon diciendo que mentalmente había dado un paso al frente. Me había dado cuenta de que para ganar grandes cosas había que estar duro de cabeza. Y vengo a esta gira y he dado pasos hacia atrás... como que mentalmente no estoy bien, no estoy fuerte. Ante los problemas no sé controlarme y no sé cómo gestionarlo”, confesó el murciano. Su despedida del US Open provocó que el cuadro masculino estuviera mucho más abierto de lo habitual.

Federer, el último en defender el título en el US Open

No man has defended a #USOpen singles title since #Federer did it in 2008. Won't happen this year either with Djokovic's loss to Popyrin#getty pic.twitter.com/vA55A1JhFR — Christopher Clarey 🇺🇸 🇫🇷 🇪🇸 (@christophclarey) August 31, 2024

Las prontas despedidas de Djokovic y de Alcaraz (como también las del ruso Karen Khachanov y del danés Holger Rune en la primera ronda, o la del polaco Hubert Hurkacz en la segunda rueda) íntimamente fueron celebradas por Sinner (el primer preclasificado), por el ruso Daniil Medvedev (quinto favorito y campeón en Flushing Meadows en 2021) y por el puñado de jugadores locales que se mantienen con vida (Taylor Fritz, Frances Tiafoe y Tommy Paul), ilusionados con romper los 21 años sin títulos estadounidenses en el US Open, desde que lo lograra Andy Roddick en 2003. Si Sinner vence a Paul y Medvedev al portugués Nuno Borges, el italiano y el ruso se medirán en los cuartos de final; luego, quien avance a las semifinales, se enfrentará con un rival que saldrá de Jack Draper (25° preclasificado; Gran Bretaña), Tomas Machac (39°; República Checa), Alex De Miñaur (10°; Australia) o Jordan Thompson (32°; Australia), cuando en realidad esa instancia debió ser para Alcaraz.

Novak Djokovic quedó afuera en la tercera ronda del US Open al perder con el australiano Alexei Popyrin Julia Nikhinson - AP

El lado inferior del cuadro masculino ya tiene definidos los cruces por los cuartos de final: Tiafoe (20°) vs. el búlgaro Grigor Dimitrov (9°; representante de un tenis poético de otros tiempos, llega de eliminar al ruso Andrey Rublev, sexto favorito) y el alemán Alexander Zverev (4°) vs. Fritz (12°).

Entre las mujeres, la eliminación de Gauff no fue la única sorpresa. En la primera ronda se marcharon Jelena Ostapenko (10°; Letonia), Daniel Collins (11°; EE.UU.) y la canadiense Leylah Fernández (26°; finalista del US Open 2021). La joven maravilla rusa Mirra Andreeva (21°) y la checa Barbora Krejcikova (8°; vigente campeona de Wimbledon) perdieron en la segunda rueda, misma instancia en la que directamente no se presentó la kazaja Elena Rybakina (4°), por problemas de salud. Mientras que la estadounidense Madison Keys (14°) perdió en la tercera rueda, ante la belga Elise Mertens (33°).

“Ya no quiero perder partidos como éste”, reveló Gauff luego de perder con su compatriota Emma Navarro (13°), en la cuarta ronda. Coco cometió 19 dobles faltas y 60 errores no forzados; de hecho, no descartó contratar a un entrenador biomecánico para que la ayude a solucionar los problemas con el saque, una decisión que le dio buenos resultados a la número dos del mundo, Aryna Sabalenka, cuando también estaba pasando por dificultades similares. Navarro, además de jugar muy bien al tenis, es la hija de Ben Navarro, un banquero multimillonario de los Estados Unidos al que Forbes le calcula un patrimonio neto de más de U$S 1500 millones, más que las fortunas combinadas de Federer (U$S 550 millones), Djokovic (U$S 240 millones) y Rafael Nadal (U$S 220 millones).

Navarro, por la parte baja del cuadro, se medirá en los cuartos de final con la renovada española Paula Badosa (26°); por ese lado también transitan la china Qinwen Zheng (7°; campeona olímpica en París) y la poderosa Sabalenka. La porción alta del main draw todavía tiene que resolver los cruces por los octavos de final. La número 1, la polaca Iga Swiatek, que hoy se enfrentará con la rusa Liudmila Samsonova (16°); la estadounidense Jessica Pegula (6°) vs. la rusa Diana Shnaider (18°); la brasileña Beatriz Haddad Maia (22°) vs. la danesa Caroline Wozniacki (71°; 34 años); y la italiana Jasmine Paolini (5°; finalista de los últimos Roland Garros y Wimbledon) vs. la checa Karolina Muchova (52°).

La polaca Iga Swiatek, N° 1, una de las mejores que sigue de pie en el US Open ANGELA WEISS - AFP

Eléctrico, bullicioso, fulgurante, muchas veces caótico. El US Open, el Grand Slam más alborotado de los cuatro del circuito, entra en su segunda semana de acción con varios peso pesados ausentes y, también, con raquetas top que lograron resistir los empellones de los rivales con menos cartel. Desde aquí y hasta el fin de semana, cuando se disputen las finales individuales, todo puede pasar.