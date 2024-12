En qué canal pasan el partido entre Juan Martín Del Potro y Novak Djokovic hoy

Llegó el día. Este domingo Juan Martín Del Potro tiene su ‘last dance’, o ‘El último desafío’ como fue catalogado el evento, frente a Novak Djokovic en el estadio Mary Terán de Weiss del Parque Roca de Villa Soldati en una jornada que se vislumbra muy emocionante porque se despide oficialmente uno de los mejores tenistas de todos los tiempos nuestro país jugando contra el más importante de la historia, como lo avalan las estadísticas.

El evento se transmite en vivo por Telefé desde las 16.30 y el partido está programado a las 18, según trascendió. El canal se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y MiTelefé. Además, Disney+, el streaming de ESPN, también emite el cotejo y se requiere ser suscriptor para acceder a su contenido.

Juan Martín Del Potro recibió el sábado a Novak Djokovic en su llegada a la Argentina

La elección de ‘Nole’ para su retiro no fue casualidad. Se trata de uno de los amigos que le dejó su magnífica carrera en el circuito de la ATP y, también, uno de los rivales a los más enfrentó. En 20 ocasiones, los triunfos más importantes del serbio fueron en la final del US Open 2018, en la que ganó por 6-3, 7-6 y 6-3, y en la semifinal de Wimbledon 2013 por 7-5, 4-6, 7-6, 6-7 y 6-3. El argentino, por su parte, obtuvo dos victorias notables en los Juegos Olímpicos. En la primera ronda de Río de Janeiro 2016 ganó por doble 7-6 (a la postre se quedó con la medalla de plata); mientras que en Londres 2012 se impuso por 7-5 y 6-4 en el duelo por la medalla de bronce.

El propio ‘Delpo’, en una entrevista con con LA NACION, explicó los motivos de que su último partido sea frente a Djokovic. “Venía postergando la exhibición. Tenía ideas, propuestas, pero siempre dije que no porque mi último partido en el ATP de Buenos Aires había sido muy movilizante y no estaba preparado. Hasta que un día apareció esta idea y fue: ‘Bueno, ¿con quién te gustaría?’. Y ahí se me vino enseguida el nombre de ‘Nole’ por la amistad que tengo con él y porque sé que entiende bien mi situación, todo lo que yo pasé en mi carrera y la situación personal y actual en la que estoy. Fue un llamado, una reunión, una cena, ponernos al día y su palabra fue: ‘Delpo, contás conmigo para lo que te pueda ayudar’”, explicó.

Desde 2018, cuando se lesionó en la rodilla derecha, Del Potro no encuentra soluciones. En los últimos días reveló que pasó por ocho cirugías para intentar volver a jugar. En febrero de 2022, la mayoría creyó que su presentación en el ATP de Buenos Aires ofició de despedida. Sin embargo, él no se resignó y siguió buscando alternativas que nunca llegaron, que busca hasta hoy, y que ya lo perjudican, incluso, en su día a día.

Con la prioridad puesta en tener calidad de vida, asumió que un retorno, al nivel que siempre mostró, es una utopía. Se despedirá así, entonces, ante ‘Nole’, quien se puso a disposición desde el primero momento. Si bien el tandilense supo gozar de cerca del afecto del público argentino, lo de este domingo, en esa cancha colmada que le rendirá homenaje, será un abrazo para toda la eternidad.

LA NACION