España, el equipo de trabajadores que apeló al espíritu de Mar del Plata 2008 y jugará la final de la Copa Davis

BOLONIA, Italia (Enviado especial).- “¡Vamos, España! ¡La Davis del pueblooo!”. Abrazados, unidos por una ilusión, con palpitaciones, fieles unos con otros, los trabajadores del equipo capitaneado por alguien que supo ser el Quinto Beatle en tiempos de superhéroes, como David Ferrer, celebran y gritan juntos. Como hermanos de sangre. Se miran y no pueden creerlo. De los cuatro, tres son singlistas que están fuera del top 35. ¡Qué importa, si el coraje todo lo impulsa! El cuarto es un as del dobles, pero ya veterano de 39 años. ¡Qué importa la edad cuando el profesionalismo, el talento y la actitud dicen presente! Sin Carlos Alcaraz, el líder del ranking, Jaume Munar (36°), Pablo Carreño Busta (89°), Pedro Martínez (95°) y Marcel Granollers (6° en dobles) suplieron con conexión y fortaleza anímica la ausencia del crack. España eliminó (2-1) a Alemania y este domingo buscará su séptima Ensaladera. Italia, el anfitrión, será el rival en la final de la Copa Davis; vaya paradoja, tampoco tiene a su estrella y N° 2, Jannik Sinner.

Carreño, Martínez y Munar por un lado, Ferrer y Granollers por el otro: jugadores y capitán de España celebran el triunfo ante Alemania y el pase a la final de la Davis TIZIANA FABI� - AFP�

El martes pasado, apenas, todo pareció derrumbarse en España. Aquel día, el primero de competencia en el Final 8 de la Copa Davis, Alcaraz comunicó que no podría jugar por una lesión en el isquiotibial derecho. La noticia fue un cimbronazo para el grupo. Pero el sacudón duró poco tiempo. Optimista por naturaleza, como cuando jugaba, Ferrer empezó a levantar a cada integrante del equipo. “Anoche cuando nos enteramos fue un día duro, pero hoy vengo a ver la luz”, afirmó el exnúmero 3. De inmediato, sobre la mesa, se arrojó un concepto que ahora parecía apresurado, pero pocos días más tarde se demuestra que no. “Apelar a la épica y al espíritu de Mar del Plata 2008”, se repitió en el equipo, recordando lo ocurrido en la final en la costa bonaerense, cuando Rafael Nadal se bajó del desafío sólo once días antes de medirse con David Nalbandian, Juan Martín del Potro y compañía. Subestimación, conflictos… la historia ya es conocida. El resultado también: España se coronó al triunfar por 3-1. Fue uno de los logros más inesperados y valiosos de la historia del tenis de España.

Aquí, en el centro de exposiciones BolognaFiere, sobre superficie dura y bajo techo, España se quitó de encima en los cuartos de final a la República Checa, que había llegado a esta parte del norte italiano con varios singlistas de tiros explosivos. Alemania, tras despedir a la Argentina de Javier Frana, con un cierre dramático en el punto de dobles, parecía el favorito ante los conducidos por Ferrer. Alexander Zverev, el número 3 del tour, mostró desde el primer momento que no había llegado de vacaciones y que anhelaba regresar a Hamburgo con la Ensaladera. Pero España es un equipo copero; tiene garra, pase lo que pase. La victoria inicial de Carreño Busta por 6-4 y 7-6 (8-6) ante Jan-Lennard Struff y el del dobles, al cierre del sábado, de Granollers/Martínez por 6-2, 3-6 y 6-3 a Kevin Krawietz y Tim Puetz, contrarrestaron la reacción intermedia de Zverev ante Munar por 7-6 (7-2) y 7-6 (7-5).

Pedro Martínez impacta y lo cubre Marcel Granollers, ante Kevin Krawietz y Tim Puetz Luca Bruno� - AP�

“En Mar del Plata jugamos con todo en contra y ganamos”, expresó Ferrer, uno de los presentes en aquella gesta española en el estadio Islas Malvinas (perdió el único punto de los capitaneados por Emilio Sánchez Vicario, ante Nalbandian). “Y aquí está pasando algo similar. Este domingo tendremos la gran chance”, apuntó el finalista de Roland Garros 2013, un caballero de los courts. El logro de España en esta ciudad es el triunfo de los laburantes, de los que suelen esforzarse en el tour alejados de las luces. Es el éxito de los dedicados, de los que muchas veces tienen que tragar saliva y aguantar las críticas por las expectativas de los otros. La última vez de España en la final de la Copa Davis había sido en 2019, cuando ganó el sexto trofeo, venciendo a Canadá en la Caja Mágica, todavía con Nadal en el equipo.

La tristeza de Alexander Zverev, el número 3 del mundo, que llegó a Bolonia comprometido para tratar de ganar la Davis Luca Bruno� - AP�

Italia, liderada por Flavio Cobolli y Matteo Berrettini, se presenta como un fuerte obstáculo. Será el 14° enfrentamiento entre Italia y España, pero el primero en 19 años. La última vez que se midieron fue en los playoffs del Grupo Mundial de 2006, donde, vaya curiosidad, jugaron los capitanes Filippo Volandri y Ferrer. Volandri derrotó a Tommy Robredo en el primer partido, antes de que España ganara los cuatro siguientes, 4-1, en Santander. Ferrer logró el quinto punto ente Andreas Seppi, una vez decidida la eliminatoria. Esta vez, ambos países se rieron del destino: las bajas de Sinner y Alcaraz no fueron un obstáculo. Al contrario: los potenció, les permitió buscar fortalezas recubiertas. Este domingo, desde las 15 de esta ciudad (cuatro horas menos en la Argentina), buscarán la gloria. Con overol, pico y pala; sin fuegos artificiales ni tenis glamoroso. En definitiva, con el corazón.

El rival argentino de 2026

Este domingo, a las 8 de nuestro país, se sortearán los cruces de los Qualifiers 2026 (los partidos serán en febrero, luego del Abierto de Australia), desafío del que participará la Argentina, que aquí en Bolonia quedó afuera ante Alemania en los cuartos de final.

Además de la Argentina, los países que estarán en el sorteo serán Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, República Checa, Chile, Corea, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, España (será cabeza de serie N° 1 y recibirá el pase directo a la segunda ronda de septiembre), Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Hungría, India, Japón, Noruega, Países Bajos, Perú, Serbia y Suecia. Además, Italia, como anfitriona, tiene la plaza asegurada en el Final 8 del año próximo.