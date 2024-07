Francisco Cerúndolo le ganó a Rublev y llegó a la final en Umag antes de su debut en los Juegos Olímpicos 2024

Escuchar

Francisco Cerúndolo es uno de los varios tenistas argentinos que inscribieron su nombre para los Juegos Olímpicos 2024. Sin embargo, antes de afrontar el camino por una medalla, tenía en su calendario el ATP de Umag. Y como si fuera un presagio de lo que va a venir, está teniendo una semana en altísimo nivel. Este viernes, bajó al número 9 del mundo para llegar a la quinta final de su carrera. Cerúndolo le ganó con autoridad al ruso Andrey Rublev por 7-6 (8-6) y 6-4 y disputará este sábado el partido decisivo de este ATP 250 sobre polvo de ladrillo con el el italiano Lorenzo Musetti, que en la otra semifinal se impuso al checo Jakub Mensik por 6-4 y 6-1.

El argentino se deshizo del máximo favorito del certamen -a quien ya había vencido en Hamburgo 2022- con una actuación sólida. Ahora buscará el primer título de 2024 y el tercero de su carrera, luego de haber conquistado Bastad en 2022 y Eastbourne en 2023. Será, además, la quinta final, si se le suman las derrotas en los partidos decisivos de Buenos Aires 2021 y Lyon 2023.

Cerúndolo no tendrá descanso, ya que no bien termine la final en Umag deberá viajar a París para afrontar el primer partido de los Juegos Olímpicos.

Este año no venía bien para el argentino, que alguna vez fue 19 del mundo y actualmente ocupa la posición 28 del ranking. Una semifinal en Río de Janeiro y cuartos de final en el Masters 1000 de Madrid fueron sus picos de rendimiento.

“Muy contento porque es un torneo que siempre quise venir a jugar y no se daba -declaró el ganador luego del partido-. Acá las condiciones para jugar son muy buenas y me siento muy cómodo. Estoy feliz de llegar a una nueva final en mi carrera. Sabía que iba a ser un partido durísimo, Andrey es un top ten; él ganó Madrid este año y sé que es una superficie que a él le gusta mucho. Mi intención fue hacer mi juego, ser agresivo y creo que hice un gran partido en todos los aspectos. Creo que en el último game no metí ni un primer saque. Entonces empecé a jugar con el segundo y por eso él no me dejó tener el control de los puntos”.

Es el tercer argentino que logra vencer a Rublev en esta temporada. El primero fue Francisco Comesaña, que lo venció nada menos que en Wimbledon; luego, cayó ante Thiago Tirante, en Bastad, y finalmente Cerúndolo.

Ahora deberá enfrentarse con el italiano Lorenzo Musetti, segundo favorito del certamen, y con quien registra un solo cruce: fue en las semifinales de Hamburgo 2022, donde el europeo se impuso en dos sets.

