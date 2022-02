Francisco Cerúndolo: “Quiero mantener el nivel a lo largo del año, sé que si lo logro voy a terminar bastante arriba”

A los 23 años, Francisco Cerúndolo disfruta una semana especial, con el ranking más alto de su carrera: 76°, producto de un excelente arranque de temporada, con 16 triunfos en 22 partidos en poco menos de dos meses de acción. Por eso el tenista porteño decidió frenar un poco y cuidar el físico por unos días. “Venía muy cansado. Jugué muchísimo, no había parado ni una semana y necesitaba descansar. Más que nada, necesitaba parar por la acumulación de partidos y las horas de vuelo”, abre la charla. El relax no durará demasiado: el viernes próximo viajará a los Estados Unidos para disputar los Masters 1000 de Indian Wells -en este debe jugar la clasificación- y Miami, y luego preparar la gira europea de canchas lentas.

"Hay que pensar", parece decir Francisco Cerúndolo; fue en una de sus victorias recientes en el Argentina Open Prensa Argentina Open/Oscar Roberto Castro

El desembarco en el Top 80 es una noticia que le saca la sonrisa más amplia. “Era un objetivo que tenía desde hace mucho tiempo. Cuando entré en el Top 100, sabía que por delante tenía muchos puntos por defender, y por ahí el comienzo no fue el ideal, pero cuando gané el Challenger de Santa Cruz de la Sierra -a fines de enero- agarré confianza. Después, estos torneos ATP de la gira creo que los jugué increíble, me siento para seguir y estoy muy contento por lo que he conseguido”.

Francisco Cerúndolo, en acción en Buenos Aires Prensa Argentina Open/Sergio Llamera

En cierto modo, el ingreso a la lista de los 100 mejores representó para Cerúndolo una satisfacción y, a la vez, una pizca de alivio por una meta que costó mucho alcanzar, y por la que se pudo sacar una mochila de encima. “El año pasado tenía en mente estar entre los 100 y no lo pude lograr. Un poco por el congelamiento del ranking, por la pandemia… la cosa es que junté mucha bronca, estaba muy caliente con todo ese sistema y jugué mal muchos meses. Después de septiembre jugué horrible. Entonces, a partir de esa experiencia este año no me puse ningún objetivo en cuanto a ranking. Lo primero, este año, era encontrar el feeling de cuando llegué a la final en Buenos Aires en 2021 y gané tres challengers. Ahora me siento mejor, y quiero mantener el nivel a lo largo del año. Sé que si lo logro voy a terminar bastante arriba”.

Es un gran arranque, sobre todo porque Cerúndolo había terminado el año pasado con una dolencia en el hombro: “La pretemporada de diciembre no fue del todo buena, porque no podía sacar estuve mucho tiempo parado, Hice todo físico, muy poco tenis y cero de saque. Así fui a Australia. Allá hice saque tres días seguidos, y a pesar de la falta de ritmo creo que jugué muy bien, salvo en la qualy del Australian Open. Competí con lo que tenía”.

Todo bien: Francisco Cerúndolo se afirma entre los 100 mejores Prensa Challenger de Buenos Aires

El mayor de los Cerúndolo, que es entrenado por Kevin Konfederak y con Mariano Gaute a cargo de la parte física, tendrá ahora un reto muy cercano. Y es que en un par de semanas se le irán los 162 puntos que ganó hace doce meses, cuando llegó a la final del Argentina Open. Retrocederá algunos escalones, pero de todos modos prácticamente se aseguró el ingreso directo a dos Grand Slams: Roland Garros y Wimbledon. “Por suerte pude sumar antes buenos puntos, después de esto no defiendo mucho, y en los torneos que jugué este año metí buenos resultados. La idea es jugar en nivel ATP lo más que pueda, y los Masters 1000 de Europa. Lo primero es ir a los Estados Unidos. Siento que mi juego se puede adaptar bien, aunque será la primera vez que juegue un Masters 1000 en cemento. Es una experiencia y un objetivo que quiero disfrutar, porque son pocos los que pueden jugar esos torneos y es otra ‘figurita’ para tachar. Voy a tratar de competir a full en esas semanas y poder hacer un gran papel”, se ilusiona.

Francisco Cerúndolo en Roland Garros, uno de sus torneos preferidos FFT

¿Qué cosas cambiaron para dar el salto? Cerúndolo explica: “Mejoré mucho en la parte mental, estoy más consistente y paciente en la cancha, tengo más claro que no se puede hacer winners todo el tiempo. En el más alto nivel todos juegan bien, entonces hay que estar enfocado todo el partido, y si te equivocás mucho, se te va muy rápido en el score. Entonces, cuando volví a jugar los ATP estuve muy enfocado. Sabía que no me tenía que desesperar, que tenía que luchar muchas pelotas porque ahí te hacen jugar una más, y esa es la clave, ser paciente. Los golpes ya los tenía, pero por apurarme antes erraba mucho, y eso en el nivel más alto cuesta caro”.

Dentro de un año en el que alternó torneos de ATP con Challengers, Fran amplía el concepto de las razones de su ascenso: “Jugué con muchos jugadores en el Top 50, un par de veces con un Top 20 como el Peque [Schwartzman], al que estuve cerca de ganarle. A comparación del año pasado me sentí mucho mejor, porque ahí estaba al límite, forzando mucho los tiros. Este año me sentí más maduro, con más experiencia. Pude verlos a todos entrenarse y competir, y todo eso me ayudó mucho a tener más confianza en mí mismo. Sabía que tenía la capacidad, pero es muy complicado si no te la creés un poco. Este año lo pude afrontar con más calma, y sentí que estoy a nivel de los ATP”.

Una postal parisina: Juan Manuel y Francisco Cerúndolo, en Roland Garros Gentileza hermanos Cerúndolo

La escalada en el ranking lo volvió a posicionar también por delante de su hermano Juan Manuel, que el año pasado había ganado el Córdoba Open. Así, los Cerúndolo consiguieron un logro singular: junto con los alemanes Alexander y Mischa Zverev (de 2016 a 2019), y los belgas Olivier y Christophe Rochus (entre 2000 y 2010), son los únicos hermanos que han compartido el Top 100 al mismo tiempo en lo que va del Siglo XXI. Luego hay casos como los de Guillermo y Federico Coria, con ambos en el Top 100, pero no en el mismo momento, y lo mismo sucedió con los austríacos Jürgen y Gerald Melzer.

Los hermanos Cerúndolo, en casa FABIAN MARELLI

¿Hay algún tipo de competencia entre los hermanos? Cerúndolo suelta otra vez la sonrisa: “Es una competencia sana. Cuando yo llegue a los cuartos de final y a la semi en Río de Janeiro, sabía que iba a estar por delante en el ranking, y él me mandó felicitaciones de inmediato. Siempre queremos que el otro gane, porque está buenísimo ir subiendo los dos en el ranking, viajar juntos. Creo que dentro de unas semanas estaremos bastante cerca uno del otro en la clasificación”.

Ahora, ya más acostumbrado a los grandes torneos, el mayor de los Cerúndolo empieza a palpitar esos torneos que antes se miraban por televisión y ahora lo tienen como protagonista. “No es novedad, pero uno de mis favoritos es el Argentina Open. Ya me fue bien las dos veces que lo jugué, y aunque no lo pude ganar, sí pude hacer final y cuartos. Siempre soñé con ganar ahí, y sé que voy a tener más oportunidades en el futuro. Después, claro, me encantaría que me vaya bien en Roland Garros”.