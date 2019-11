Grieta en la Copa Davis: Nadal elogió el formato y se diferencia de Federer

Fuente: Reuters

El número uno del mundo Rafael Nadal consideró este domingo, tras ganar la Copa Davis remodelada en Madrid, que este nuevo formato en forma de mundial del tenis "ha sido exitoso", y se diferenció de las críticas que había recibido por parte de Roger Federer.

"El mundo del tenis necesita una Copa del Mundo, reunir a los mejores tenistas en un lugar, una semana, y creo que se ha conseguido", dijo Nadal en rueda de prensa tras la final ganada contra Canadá.

"El formato ha sido exitoso, le veo un gran futuro", añadió el tenista español, en referencia al nuevo formato de Copa Davis que prevé una fase final de una semana en un solo lugar con 18 equipos que pugnan por el trofeo.

"Me parece un formato muy emocionante, todas las eliminatorias son luchadas, todos los puntos tienen una importancia decisiva y esto hace que para el público todo sea muy interesante", afirmó el número uno de mundo.

Nadal lamentó únicamente que se pierda el hecho de jugar como local o visitante en la fase final, aunque recordó que esto sigue siendo así en los clasificatorios de los que salen 12 de los 18 equipos que compiten finalmente por la 'Ensaladera de Plata'.

Las declaraciones del número 1 del mundo se contraponen con las opiniones de Roger Federer y Novak Djokovic. Más allá de que Suiza no estuvo en la cita por motivos deportivos tras caer en la fase clasificatoria ante Rusia, bien podría haber accedido como invitada, como ocurrió con la Argentina. Pero Roger ya había sentenciado su rechazo a esta competición. "Resulta extraño ver a un futbolista entrometerse en el negocio del tenis. Y cuidado, la Copa Davis no puede convertirse en la Copa Piqué", dijo hace más de un año, durante el US Open de Nueva York.

"Le escribimos una carta formal. Mi percepción es que, al tener la Laver Cup en septiembre, tanto él como su entorno perciben a la Copa Davis como una competencia", dijo Gerard Piqué en una entrevista en el programa español El Larguero sobre la ausencia de Federer.