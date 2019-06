Pella y Schwartzman en la semifinales de dobles de Roland Garros Fuente: LA NACION

PARIS - En el Simonne Mathieu, un saque ganador abierto del Peque en el primer match-point sentenció un muy buen triunfo. Guido Pella y Diego Schwartzman avanzaron a las semifinales de dobles de Roland Garros; en los cuartos, superaron a dos doblistas de primer nivel como Jean-Julien Rojer y Horia Tecau por 6-4 y 6-4. Y continúan en la segunda semana en el Bois de Boulogne, acaso por un sendero que no esperaban en lo previo.

"Obviamente vinimos a que nos vaya bien en el singles, sobre todo porque, más allá de algunos altibajos, veníamos bien y podríamos haberlo hecho mejor, pero no se dio. En Roma me borré porque venía bien en los singles -llegó a semifinales-, y le pedí disculpas a Guido, le dije que lo iba a enmendar, que íbamos a recuperar el tiempo perdido y acá estamos. Creo que aprovechamos el cuadro muy bien, llegamos merecidamente, le ganamos ahora a una pareja que venía muy bien", cuenta Schwartzman. Se suma Pella: "A ellos nunca les había ganado más de tres games, en Indian Wells nos ganaron fácil y no me tenía fe, sentía que eran muy duras, me ponen mucha presión. Diego había jugado contra ellos en Madrid y tenía jugadas puntuales que me ayudaron mucho con las devoluciones, y también nosotros, que encontramos una jugada para neutralizar el juego de ellos".

¿Sorprendidos por estar entre las cuatro mejores parejas de Roland Garros? Schwartzman abre el juego: "Yo, la verdad, vengo jugando muy bien en dobles, te diría mejor que en singles, ja. En parte estamos sorprendidos. Pero en las primeras rondas nos podían haber tocado rivales muy difíciles, fueron perdiendo y aprovechamos la oportunidad de que nos toquen otras parejas, y les ganamos bien, eso nos dio confianza para seguir avanzando y jugando mejor. Contra Rojer y Tecau no éramos favoritos, pero la confianza nos ayudó para rendir más que los rivales".

Pella y Schwartzman se miran sorprendidos cuando se enteran que el de Roland Garros es el decimocuarto torneo que juegan juntos a lo largo de sus carreras, incluidos challengers. Pero los resultados no acompañaban. En el nivel ATP, nunca habían ido más allá de una segunda rueda, y el año pasado había perdido aquí en el segundo partido contra los colombianos Cabal y Farah, otros expertos en esta modalidad. "Más de un partido no ganamos, siempre nos tocaba una pareja dura", cuenta el Peque. "Ganamos un challenger en San Pablo", acierta Pella, al recordar un torneo que ganaron hace cinco temporadas. El bahiense amplía: "Con Diego hablamos que jugamos bien, pero por una o por otra siempre nos tocaban los rivales más duros, como Cabal-Farah, Kubot-Melo, Rojer-Tecau, que en un Grand Slam siempre te 'comés' alguno de estos. En nuestra zona venían (Jamie) Murray y (Bruno) Soares y perdieron, y lo fuimos aprovechando. Por ahí veníamos jugando bien juntos, pero no se nos daba". Como no hay muchas diferencias en cuanto al estilo de juego de cada uno, lo que Schwartzman y Pella buscan es potenciar sus virtudes. "En esta semana, lo que mejor venimos haciendo es trasladar el primer tiro al segundo tiro, de meter y hacer jugar todo el tiempo, y estamos ganando muchos puntos así".

La estadía alargada en Roland Garros cambió un poco también el panorama de cada uno. Usualmente, tras la caída en singles en un Grand Slam, los jugadores no ven la hora de volver a sus hogares para descansar unos días y empezar a preparar la próxima gira. Schwartzman lo admitió: "Vengo cambiando los pasajes todos los días, es así. Pero no pasa por tenerse fe o no, sino porque no es fácil volverse de Europa en esta época, y uno tiene que estar hablando todo el tiempo con la agencia para cambiar o estar atento. Nosotros llevamos más de dos meses en Europa. Entonces, si yo juego Queens y él (Guido) juega en Halle, tenemos menos de una semana para volver, así que vamos viendo para que la mente y el cuerpo lleguen bien a la gira de pasto".

Pella cerró: "Casi que tengo las valijas en el club. Es más: tenía vuelo para ahora, a las 18, pero me quedo (risas). Ya está, después cambio el pasaje. Tengo que ver, mi cabeza está cansada, pero es duro si hay que volver en una semana. Ahora estamos pensando acá, si se da algo más, bien; si no, volveremos unos días y listo. Es nuestro laburo. Tocó ganar, que nos vaya bien, y eso es mucho más valioso que estar en Buenos Aires descansando". Ya entre las cuatro mejores parejas en París, esperan a los ganadores del duelo entre los serbios Dusan Lajovic y Janko Tipsarevic, y los alemanes Kevin Krawietz y Andreas Mies.