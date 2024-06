Iga Swiatek en Roland Garros: otro 6-0 y 6-0, el triunfo más rápido de su carrera y el registro que la vincula con Gabriela Sabatini

Escuchar

Como tenista junior, Anastasia Potapova alcanzó el número 1, en 2016. La rusa frustró a muchas de las “buenas” durante aquel período, con menos de 18 años; incluso, derrotó a la polaca Iga Swiatek , dominante líder del ranking WTA, en la versión junior del Abierto de Francia , en los cuartos de final, también en 2016. Sin embargo, ahora como “adultas”, la historia es bastante disímil... Este domingo, en un court central Philippe-Chatrier sin lluvias, pero con temperaturas otoñales, Swiatek logró la victoria más rápida de su joven pero brillante carrera.

Por la cuarta ronda de Roland Garros , el segundo Grand Slam de la temporada, Swiatek derrotó a Potapova (41° del mundo, 21° el año pasado) por un doble 6-0, en tan sólo 40 minutos . “Estuve muy concentrada. No miraba el marcador y jugaba mi tenis. Ha ido muy rápido. Es bastante raro”, admitió Swiatek, de 22 años, tras la exhibición que la colocó en los cuartos de final en París.

Un alcanzapelotas junto al reloj que muestra el tiempo que necesitó, apenas, Swiatek para derrotar a Potapova: 6-0 y 6-0 Thibault Camus - AP

Los 40 minutos representan el partido más corto en la carrera de Swiatek. Ganó 48 de los 58 puntos disputados sobre el polvo de ladrillo de París. Potapova y Swiatek nunca se habían enfrentado en un partido del máximo nivel, pero sí en varias oportunidades como juniors, algo que la polaca recordó. “Obviamente pensé que los tiempos cambian un poco porque recuerdo que ella siempre fue la jugadora que me ganó (como junior). No creo que le haya ganado alguna vez y perdí partidos desgarradores para mí. Pero tuve un pensamiento así que duró pocos segundos y luego me concentré en mi trabajo, porque es lo mejor que puedo hacer”, explicó Swiatek en la rueda de prensa.

La polaca Iga Swiatek, con la mirada fija en la pelota; busca su cuarto trofeo en el "French Open" DIMITAR DILKOFF - AFP

El éxito por 6-0 y 6-0, “en bicicleta”, como se suele llamar popularmente ese resultado en el mundo de las raquetas, hizo revisar los libros de estadísticas del tenis. Swiatek es ahora la tercera jugadora en la Era Abierta en conseguir victorias 6-0 y 6-0 en Roland Garros en años consecutivos, después de Gabriela Sabatini (1992-93) y la francesa Mary Pierce (1993-94).

Swiatek, campeona en el Abierto francés en tres oportunidades (2020, 2022 y 2023), es la primera mujer en ganar 18 partidos consecutivos en un Grand Slam desde que la estadounidense Serena Williams ganó el US Open 2014. Swiatek tiene ahora marca de 32-2 en París, lo que equivale al 94% de efectividad. Sólo la australiana Margaret Court (95%) fue mejor en las canchas de polvo de ladrillo del Bois de Boulogne.

Gabriela Sabatini, en Roland Garros, en mayo de 2022, jugando el torneo de leyendas Thibault Camus - AP

Tras conseguir los títulos en Madrid y Roma el mes pasado, Swiatek sumó 16 triunfos seguidos. Con tres más se convertirá en la primera jugadora desde Serena Williams (en 2013) en arrasar en Madrid, Roma y París. El próximo desafío de Swiatek, hija de un remero olímpico, será la checa Marketa Vondrousova (quinta preclasificada y campeona de Wimbledon en 2023), que en los octavos de final de Roland Garros remontó un 4-1 en el primer set para derrotar a Olga Danilovic (Serbia) por 6-4 y 6-2.

Resumen del 6-0 y 6-0 de Swiatek

