Iga Swiatek, la número 2 del mundo de tenis, fue suspendida durante un mes por doping

Iga Swiatek, la actual número 2 del circuito de tenis y líder del ranking durante 125 semanas, recibió un mes de suspensión tras dar positivo en un control antidopaje: se le encontró la sustancia prohibida trimetazidina (TMZ), según informó la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).

La ITIA aceptó que el resultado positivo se debió a la “contaminación de un medicamento regulado sin receta (melatonina), fabricado y vendido en Polonia, que el jugador había estado tomando para el jet lag y los problemas de sueño, y que, por lo tanto, la infracción no fue intencional. Esto se produjo tras entrevistas con el jugador y su entorno, investigaciones y análisis de dos laboratorios acreditados por la AMA”. La muestra de Swiatek fue tomada fuera de competición, en agosto pasado.

La polaca Iga Swiatek recibió una sanción de un mes por un control antidopaje positivo Andy Wong - AP

Este año Swiatek ganó los torneos de Doha, Indian Wells, Madrid, Roma y Roland Garros. En cuanto al nivel de culpa de la jugadora, según la ITIA, “como el producto contaminado era un medicamento sin receta regulado en el país de origen y de compra de la jugadora y considerando todas las circunstancias de su uso (y otros casos de productos contaminados según el Código Mundial Antidopaje), el nivel de culpa de Swiatek se consideró que estaba en el extremo más bajo del rango de ‘Sin Culpa o Negligencia Significativa’”. Por ese motivo, la sanción fue menor.

Según se conoce ahora, la jugadora de 23 años ya estaba bajo suspensión provisional en septiembre y octubre, cuando se perdió la gira asiática. Fue suspendida provisionalmente desde el 22 de septiembre hasta el 4 de octubre, faltando a tres torneos.

La palabra “doping” vuelve, de cierta manera, a ensuciar el tenis, sobre todo teniendo en cuenta la trascendencia de la protagonista. Algo similar ocurrió durante esta temporada con el italiano Jannik Sinner, que no fue suspendido tras un doble doping realizado en marzo, en Indian Wells. Muchos entienden que esta clase de jugadores tienen un trato privilegiado.

Jannik Sinner, el número 1 del mundo, estuvo en el ojo de la tormenta esta temporada por un doble doping no sancionado Agencia AFP - AFP

Un detalle: en junio de 2022, el arquero internacional marfileño Sylvain Gbohouo fue suspendido durante 18 meses tras haber dado positivo de trimetazidina (la misma sustancia que se le encontró a Swiatek) en un control antidopaje, según informó en ese momento la comisión de disciplina de la FIFA.

El futbolista dijo haber tenido problemas de visión, por lo que los médicos de la selección le enviaron a consultar un oftalmólogo, que le prescribió Vastarel, un medicamento cuyo principio activo es la trimetazidina, con el fin de “mejorar el flujo sanguíneo de la retina”. El jugador añadió que detuvo el tratamiento al cabo de un mes y medio al no notar mejoría y que desconocía que ese medicamento contuviese la sustancia prohibida. Por este motivo, la FIFA consideró que el futbolista ingirió “involuntariamente” la sustancia, pero dejó la sanción en 18 meses.

“La experiencia más dura de mi vida”

Finalmente puedo y es por eso que comparto con ustedes la experiencia más dura de mi vida. Durante los últimos he sido sometido a duras actuaciones de la agencia ITIA, lo que confirmó mi inocencia. La única prueba antidopaje positiva en mi carrera con un increíblemente bajo porcentaje del que nunca había oído hablar antes que cuestionaba todo por lo que he trabajado toda mi vida. Y yo y todo mi equipo enfrentamos mucho estrés y miedo. Todo ha sido explicado a fondo y puedo volver a hacer lo que más me gusta con borrón y cuenta nueva y sé que ahora seré más fuerte que nunca. Les dejo un largo video y hoy también siento alivio de que se acabe. Quiero ser honesto con ustedes y aunque sé que no he hecho nada malo, por respeto a la afición y a la opinión pública comparto todos los detalles de este torneo más largo y difícil de mi carrera”, comunicó Swiatek a través de un video en sus redes sociales.

LA NACION