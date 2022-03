Indian Wells: un comienzo complicado para los argentinos en el primer Masters 1000 de la temporada

Sobre el cemento californiano, empezó a disputarse el torneo de Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada. Un certamen con algunos ribetes particulares. No participa Novak Djokovic, el número 2 del mundo, a causa de las restricciones sanitarias en los Estados Unidos por las cuales el serbio no puede ingresar, ya que ha insistido en su postura de no vacunarse contra el Covid, incluso cuando estuvo anotado en el cuadro principal hasta última hora. Sí está el actual líder del circuito, Daniil Medvedev, pero que juega sin bandera por las resoluciones en contra de Rusia, su país, por la invasión a Ucrania. Un certamen que suele caracterizarse por un clima muy tranquilo, con sol a pleno en casi todas sus jornadas... aunque el primer día trajo mucho viento. Casi un rival más para los jugadores.

El primer argentino en entrar en acción fue Juan Manuel Cerúndolo. Y lejos estuvo de tener un estreno ideal en la gira norteamericana de canchas rápidas: el campeón del Córdoba Open del año pasado sufrió una muy dura caída por 6-1 y 6-1 frente a Jack Sock, un rival que fue Top 10 hace cinco años, pero que actualmente ronda el puesto 150° del ranking y que entró en el certamen merced a una invitación especial. La derrota fue tan contundente en el desarrollo como lo marcan las cifras. Cerúndolo cometió muchos errores no forzados, se mostró incómodo -es posible que el fuerte viento que hubo durante toda la jornada lo haya perjudicado-, y en ningún momento puso en apremios ni consiguió lastimar con sus tiros a Sock. Una actuación que dejó en claro que el zurdo tiene y debe mucho por mejorar para actuar en el máximo nivel en canchas rápidas, que es donde se juega gran parte del circuito mayor.

El panorama, en lo que va de 2022, no ha sido bueno para Cerúndolo. Ganó su primer partido del año en Adelaida, pero luego sufrió cuatro derrotas en fila. Una lesión -un desgarro en el psoas- le impidió actuar en los ATP de Córdoba, donde defendía el título, y en el de Buenos Aires. La imposibilidad de reunir puntos lo hizo retroceder posiciones en el ranking hasta salir del Top 100 y quedar 119°, lo que significa quedarse afuera de los cuadros principales de varios ATP y tener que jugar las clasificaciones, o bien regresar el tour de Challengers. De hecho, luego de este adiós prematuro, se prevé que el menor de los Cerúndolo acudirá a jugar el Challenger de Phoenix antes de viajar a Florida para el Masters 1000 de Miami.

Por la noche, Nick Kyrgios le puso principio y fin al paso de Sebastián Báez en el debut absoluto del chico de San Martín en torneos de la serie Masters 1000. El australiano, hoy 132° del ranking mundial, se impuso por 6-4 y 6-0, en una actuación muy sólida y consistente de quien apenas había jugado dos singles en lo que va del año, y en el Abierto de Australia. En la próxima etapa, Kyrgios irá contra Federico Delbonis, que aquí parte como 32° cabeza de serie.

Báez, hoy con su mejor ranking (60°), fue de mayor a menor. Plantó batalla en un primer set muy parejo, pero su juego se desdibujó tras ceder su servicio en el arranque del segundo parcial. Kyrgios ganó en confianza con su juego y no hubo vuelta atrás. El australiano, que lo cerró en su sexto match-point, terminó con 12 aces en su cuenta; Báez culminó el duelo con 13 tiros ganadores y 21 errores no forzados.

Báez, al servicio frente a Nick Kyrgios Mark J. Terrill - AP

Más temprano fue el turno de Federico Coria, que eliminó por 6-4 y 7-6 (7-5) al uruguayo Pablo Cuevas, en otro capítulo de un clásico del Río de la Plata, y en el único éxito argentino de la jornada. “No te imaginás las condiciones que puede haber en un lugar tan lindo, había muchísimo viento, es una de las veces que más viento tenía. El viento te da muchos nervios, no sabés a veces cómo pegarle, pero había que ganar. Vengo de una semana muy especial en la Copa Davis, compartir eso con mi hermano fue un gasto grande de energía, pero también tenía la ilusión de jugar acá, que no tengo muchas victorias”, le dijo Coria, que cumplió ayer 30 años, en declaraciones a ESPN. Lo que viene para el rosarino es un duelo más exigente frente al británico Dan Evans.

El porteño Diego Schwartzman (14° del ranking) y el azuleño Federico Delbonis (34°) debutarán directamente en la segunda rueda como preclasificados. El otro argentino en acción es Facundo Bagnis (82°), que jugará este viernes ante el suizo Henrik Laaksonen (87°). El certamen de Indian Wells reparte 9.554.920 dólares en premios.