Jannik Sinner derrotó a Sebastián Báez, igualó la serie entre la Argentina e Italia y el pase a semifinales se definirá en el punto de dobles

Jannik Sinner, el impactante número 1 del mundo, flamante campeón del torneo de Maestros en Turín, igualó 1-1 la serie de los cuartos de final de la Copa Davis entre la Argentina e Italia, en Málaga. Tras el triunfo de Francisco Cerúndolo sobre Lorenzo Musetti por 6-4 y 6-1, el jugador nacido en San Candido (provincia de Bolzano) derramó su gran jerarquía sobre la superficie dura y bajo el techo del Palacio de Deportes José María Martín Carpena derrotó a Sebastián Báez (27°) por un cómodo 6-2 y 6-1, en 1h12m.

Jannik Sinner derramó toda su jerarquía ante Báez en Málaga JORGE GUERRERO - AFP

De esta manera, el boleto para las semifinales de la Copa Davis se definirá a continuación en el punto de dobles. Los capitaneados por Guillermo Coria serán representados por Andrés Molteni y Máximo González. Mientras que para Italia, los vigentes campeones de la Ensaladera, jugarían Sinner y Matteo Berrettini (en lugar de los tradicionales doblistas, Andrea Vavassori y Simone Bolelli).

Sinner, de 23 años, sumó su victoria número 71 en una mágica temporada, en la que obtuvo ocho títulos, entre ellos el Abierto de Australia y el US Open. Báez, sin nada que perder, mostró buena actitud y se desplazó con rapidez, pero se encontró con un rival que está en “otra liga”.

Sebastián Báez cayó con Jannik Sinner en el segundo punto de la serie entre la Argentina e Italia JORGE GUERRERO - AFP

La Argentina aspira a alcanzar las semifinales de la Copa Davis por primera vez desde que ganó la Ensaladera, en 2016. Además, el equipo nacional hace su primera aparición en los cuartos de final desde 2019. La Argentina llegó a Málaga tras terminar segundo en el Grupo D en la fase de grupos de septiembre en Manchester, después de caer 2-1 ante Canadá, pero derrotar a Gran Bretaña 2-1 y Finlandia 3-0.

El match point de Sinner

¡DERECHA POTENTE Y VICTORIA DE SINNER! 🇮🇹🔥



🎾 El italiano se llevó el segundo set por 6-1 ante Sebastian Baez e igualo la serie de #CopaDavisEnDSPORTS.



👉 Se juega en #DIRECTV y #DGO. #TenisEnDSPORTS 🎾 pic.twitter.com/MKqmUSXM7R — DSPORTS (@DSports) November 21, 2024

El primer punto de la serie

Cerúndolo abrió en forma positiva el camino del equipo argentino de Copa Davis en los cuartos de final, en Málaga. En el primer punto de la serie frente a Italia (el vigente campeón), el jugador porteño, 30° del ranking mundial, derrotó a Musetti (17°) por 6-4 y 6-1, en 1h30m. Así, los capitaneados por Coria, que sueñan con las semifinales, se adelantaron por 1-0.

El festejo de Francisco Cerúndolo (y de todos los argentinos, incluido el capitán Coria) tras derrotar a Musetti THOMAS COEX - AFP

Cinco quiebres tuvo el primer set, en 56 minutos. Dos de Musetti y tres del argentino, que sacó para cerrar el parcial en el décimo game y no falló. Cerúndolo marcó el ritmo con su poderosa derecha ante un Musetti que intentó variar las alturas intercambiando reveses con slice y derechas con top, pero lo logró en cuentagotas. En ese ida y vuelta, Cerúndolo, que había vencido al italiano en el último choque entre ambos (en agosto, en la final del ATP de Umag, sobre polvo de ladrillo), se mostró más confiable.

Después de perder el primer set, el europeo siguió mareado y cedió su saque en la apertura del segundo parcial. El mayor de los hermanos Cerúndolo se soltó cada vez más y martilló, una y otra vez, con el drive. Dominó, con autoridad, hasta el final, dándole el primer punto de la serie a la Argentina. Cerúndolo sumó su tercer triunfo consecutivo en la competencia.

Francisco Cerúndolo derrumbó a Lorenzo Musetti en Málaga THOMAS COEX - AFP

“Jugué uno de los mejores partidos del año. Lo fui asfixiando, él se fue desesperando, esa fue la estrategia. Intenté ser calmo y cuando vi la chance aceleré. Este año me sentí jugando mucho mejor en condiciones bajo techo. Es una superficie a la que no estamos acostumbrados, pero me sentí bien”, expresó Cerúndolo en TyC Sports.

El match point de Cerúndolo

¡WINNER DE DERECHA Y VICTORIA DE CERÚNDOLO! 🇦🇷



🎾 El argentino se llevó por 6-1 el segundo set ante Musetti 🇮🇹 en el primer punto de la serie en la #CopaDavisEnDSPORTS.



👉 Se juega en #DIRECTV y #DGO. #TenisEnDSPORTS 🎾 pic.twitter.com/l8wPqizBdg — DSPORTS (@DSports) November 21, 2024

Australia, semifinalista

Australia, finalista en las últimas dos ediciones de la Copa Davis, dio el golpe en los cuartos de final en Málaga y venció 2-1 a los Estados Unidos: espera por el vencedor la Argentina e Italia.

Thanasi Kokkinakis (77°) aportó el primer punto al derrotar por 6-1, 4-6 y 7-6 (16-14) a Ben Shelton (21°), pero Taylor Fritz (4°; finalista del reciente ATP Finals) igualó el marcador, al batir por 6-3 y 6-4 a Alex De Miñaur (9°). El punto decisivo lo conquistaron Jordan Thopmson (semifinalista en el doble del ATP Finals junto a Max Purcell) y Mathew Ebden, con un triunfo por 6-4 y 6-4 sobre la dupla conformada por Shelton y Tommy Paul.

El australiano Kokkinakis celebra la victoria ante Ben Shelton Manu Fernandez - AP

Australia, capitaneada por Lleyton Hewitt y 28 veces campeona de la Copa Davis, se sumó a Países Bajos y a Alemania, ya clasificados a las semifinales tras eliminar a España y Canadá, respectivamente. Estados Unidos, comandado por Bob Bryan, se despidió del certamen en el que sumó la última de las 32 coronas que lo convierten en el equipo más laureado de la historia en 2007.

