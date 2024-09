Jannik Sinner en el US Open tras el doping no sancionado: la mentalidad para asumir con fortaleza el ruido externo y la sentencia de Rafa Nadal

Escuchar

Jannik Sinner, el número 1 del mundo de las raquetas, asumió con entereza, al menos hasta ahora y por lo que se observa en Nueva York, su incómoda y controversial situación, tras haber sido absuelto luego de dos pruebas positivas de dopaje realizadas en marzo y publicadas recientemente. El jugador italiano, primer preclasificado en el US Open, el último Grand Slam de la temporada, parece no sentirse afectado por todo el ruido que generó su caso y, dentro del court, se muestra voraz e inspirado. Al derrotar al estadounidense Tommy Paul por 7-6 (7-3), 7-6 (7-5) y 6-1, Sinner se transformó en el octavo jugador que, en este siglo, alcanza los cuartos de final en cada Grand Slam en una sola temporada, uniéndose a figuras como Novak Djokovic, Roger Federer, Rafa Nadal y Pete Sampras, entre otras.

A pesar de que tenía al norteamericano Paul (14° preclasificado) jugando como nunca en el US Open y a casi todo el estadio Arthur Ashe en su contra, el italiano de 23 años mostró una fuerte personalidad para plantarse sobre el cemento neoyorquino. Es verdad que comenzó el partido en forma dubitativa, con una desventaja de 1-4 y que luego por desperdició un set point en el 5-4, pero se mantuvo alerta, se distanció en el marcador durante el tie-break y, a partir de allí, aceleró hasta el final.

Jannik Sinner, cuartofinalista del US Open

“Mentalmente no empecé muy bien. En el primer set perdía por dos quiebres”, se lamentó Sinner. Pero valoró la reacción: “Es un gran honor jugar en esta cancha. La sesión nocturna siempre es muy, muy agradable. Creo que ninguno de los dos jugó su mejor tenis. Había un poco de viento, así que intentamos encontrar el ritmo. Lo encontré un poco al final del partido, pero puedo estar muy orgulloso”.

Casi al mismo tiempo, pero en España, Nadal apoyaba a Sinner en una entrevista por TV. “Yo confío en la buena fe de la gente y no creo en ningún caso que Sinner se haya querido dopar. Tampoco creo que la justicia nos tenga que gustar sólo cuando se resuelve de la manera que nosotros pensamos (...) No me creo que porque sea Sinner no lo vayan a sancionar y si fuese otro, sí. Lo creo y estoy convencido de ello realmente. Después, la opinión de todos es totalmente respetable”, argumentó el catorce veces ganador de Roland Garros, en el popular programa “El Hormiguero”, de Antena 3.

El próximo desafío de Sinner en Flushing Meadows será muy demandante. Este miércoles, su rival en los cuartos de final será el ruso Daniil Medvedev, que lidera por 7-5 el historial entre ambos. El número 5 del ranking, campeón del US Open de 2021, ganó el duelo más reciente entre ambos, disputado en los cuartos de final de Wimbledon, hace unas semanas. Pero Sinner, que busca su primera semifinal del US Open, ganó cinco de los últimos seis partidos entre ellos, desde la final de Pekín 2023.

En una edición del torneo neoyorquino impredecible, que expulsó a varios preclasificados en los cuadros masculino (a Djokovic y Carlos Alcaraz, entre otros) y femenino, Sinner y Medvedev son los únicos ganadores de torneos de Grand Slam que siguen de pie en Flushing Meadows. “Será un partido duro. Habrá muchos intercambios y tendré que estar listo mental y físicamente, será un gran partido”, auguró Sinner. Unas horas antes, Medvedev había derrumbado al portugués Nuno Borges (34°), por 6-0, 6-1 y 6-3, en una hora y 51 minutos, en un partido que fue interrumpido por una caída del arbitraje electrónico en Flushing Meadows.

Daniil Medvedev, campeón del US Open 2021, venció a Nuno Borges y se medirá con Sinner en los cuartos de final

En un comunicado, los organizadores atribuyeron el hecho a una alarma de incendio en el edificio que alberga el sistema de videoarbitraje Hawk-eye (Ojo de Halcón). El juego en el US Open, que depende de este sistema al no contar con jueces de línea “de carne y hueso”, se reanudó después de seis minutos de parate. El incidente ocurrió justo después del único quiebre que consiguió Borges, que antes había sido arrollado por Medvedev en dos sets que apenas duraron 58 minutos.

Medvedev, un talentoso con técnica poco ortodoxa pero sumamente efectiva, busca convertirse en el cuarto tenista hombre de este siglo con múltiples títulos individuales del US Open. Una gesta que tiene a tres pasos de distancia y que sólo lograron Federer, Nadal y Djokovic.

