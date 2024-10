Jannik Sinner no jugará el Masters 1000 de París-Bercy debido a un “virus intestinal”

Tarde o temprano, la maquinaria iba a tener que descansar. El número 1 del mundo de las raquetas, el italiano Jannik Sinner, se bajó de París-Bercy, el último Masters 1000 de la temporada (se inició este lunes), debido a un “virus intestinal” . De esta manera, su próximo desafío será el torneo de Maestros, en Turín, desde el 10 de noviembre.

“Lamento mucho no poder jugar en Bercy. Llegué muy temprano para prepararme lo mejor que pude, pero no me encuentro bien. Tengo un virus que se me pasará en los próximos dos o tres días, pero no estoy preparado físicamente para competir”, comunicó Sinner. En un año de explosión, en el que ganó siete títulos (incluidos el Abierto de Australia y el US Open), acumula 71 partidos disputados (65 triunfos y seis derrotas).

Jannik Sinner, número 1 del mundo, ganador de siete títulos en el año Andy Wong - AP

Sinner no tiene una buena relación deportiva con el Masters 1000 de París. Lo disputó tres veces y sólo tiene un triunfo: el año pasado, ante Mackenzie McDonald, pero luego se retiró antes de competir en los octavos de final frente a Alex De Miñaur. Este año, Sinner será sustituido en el cuadro del torneo por el francés Arthur Cazaux, que se enfrentará en la segunda ronda con su compatriota Corentin Moutet o con el estadounidense Ben Shelton.

El jugador nacido en San Candido, en la provincia italiana de Bolzano, no sólo estuvo (está) en bocas de todos por sus logros deportivos. Quedó en el foco tras conocerse un doble doping no sancionado. Sinner dio positivo durante el torneo de Indian Wells, en marzo pasado, a niveles bajos del metabolito Clostebol, un esteroide anabólico prohibido que puede tener usos oftalmológicos y dermatológicos. El tenistas fue suspendido provisionalmente por el organismo de integridad del tenis tras las dos pruebas, pero apeló exitosamente la decisión y no se perdió ningún partido del calendario.

El mensaje de Sinner en París

A message from Jannik to the fans who is sad to annonce that he has to retire due to illness, get well soon @janniksin ❤️‍🩹#RolexParisMasters pic.twitter.com/ZigQMMKSAh — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 29, 2024

Asimismo, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirmó que el 26 de septiembre presentó un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en el caso de Sinner, a quien un tribunal independiente de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) declaró libre de culpa o negligencia por haber dado positivo dos veces por clostebol, una sustancia prohibida, en marzo de 2024.

“La AMA considera que la conclusión de ‘ausencia de culpa o negligencia’ no es correcta en virtud de las normas aplicables. La AMA solicita un periodo de suspensión de entre uno y dos años. La AMA no solicita la descalificación de ningún resultado, salvo la ya impuesta por el tribunal de primera instancia. Dado que este asunto está pendiente ante el TAD, la AMA no hará más comentarios por el momento”, rezó el escueto comunicado publicado por el organismo.

El italiano Jannik Sinner, líder del ranking Andy Wong - AP

El recurso de la AMA pasa ahora la pelota al Tribunal de Arbitraje Deportivo con sede en Lausana: un nuevo capítulo que amplía un asunto que parecía cerrado. Es la primera vez que la AMA recurre la decisión de un tribunal internacional independiente en una disciplina como el tenis. Hasta ahora se había limitado a hacerlo con organizaciones o federaciones antidopaje.

LA NACION