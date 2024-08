Jannik Sinner y la polémica por el dopaje sin suspensión: habló el fisioterapeuta, el principal apuntado por la sustancia prohibida

Escuchar

Salvo algunas excepciones con los entrenadores, generalmente los integrantes de los equipos de los tenistas profesionales suelen tener vuelo bajo para la mirada pública. Muchos preparadores físicos, fisioterapeutas, médicos o managers, por citar algunas funciones, pasan bastante inadvertidos en el día a día. Sin embargo, el resonante caso del italiano Jannik Sinner y su doping sin suspensión dejó en el ojo de la tormenta a más de un integrante del team del número 1 del mundo. El mayor apuntado fue fisioterapeuta Giacomo Naldi, principal responsable de que la sustancia prohibida (clostebol) ingresara en el cuerpo del destacado jugador en forma accidental.

Sinner argumentó que la sustancia prohibida ingresó en su cuerpo a través de las manos de Naldi, que se había colocado un producto en aerosol para curar un corte en un dedo meñique Instagram

Sinner argumentó que la sustancia prohibida ingresó en su cuerpo, en marzo pasado mientras competía en Indian Wells, a través de las manos de Naldi, que se había colocado un producto en aerosol (de venta libre en Italia) para curar un corte en un dedo meñique. Dicha crema cicatrizante, Trofodermin, comprada en una farmacia de Bolonia por el preparador físico de Sinner (Umberto Ferrara), contiene clostebol. Según la versión oficial, durante aquellos días del Masters 1000 del desierto de California, Naldi le aplicó masajes y le vendó los pies a Sinner. El tenista, asimismo, sufre una afección cutánea, llamada dermatitis, en los pies y la espalda, que le provoca picazones y pequeños cortes al rascarse. Sinner y su equipo argumentaron que había sufrido una “contaminación transdérmica” a través del tratamiento que recibió del fisioterapeuta, que no utilizó guantes.

Separado del equipo de trabajo del líder del ranking, algo que confirmó el propio Sinner durante una rueda de prensa en Nueva York, Naldi hizo un posteo en Instagram en el que lamenta ya no ser parte del grupo. También se quejó del señalamiento público que recibió. “Me duele pensar que ya no formo parte (del staff), es difícil no estar en el box con ustedes para animar a Jannik, pero debo acostumbrarme rápidamente” , apuntó Naldi, que trabajó durante 18 meses con Sinner, una etapa sumamente productiva, en la que el italiano ganó el Abierto de Australia y llegó al N° 1.

El posteo del (ex) fisio de Sinner

“Es cierto que hay dos caminos hacia la justicia: el verdadero sancionado por los tribunales y el (desafortunadamente más efectivo) sancionado por los medios de comunicación. Esto último es demasiado superficial y rara vez se basa en hechos concretos, que en este caso, por cierto, son públicos. Como espectador, siempre me pregunté cuál era el propósito de los casos tribunales espectaculares, si no juzgar, crear o destruir personas y su reputación. Hoy soy la estrella, ¡lo he confirmado!”, se desahogó Naldi. Y le agradeció al propio tenista: “Gracias Jannik y buena suerte, por una gran carrera, eres un campeón (...) Gracias a todas las personas que no han juzgado superficialmente estos días” .

A pocas horas del arranque del US Open (desde este lunes), Sinner también comunicó que separó de su equipo al PF Umberto Ferrara. “(Naldi y Ferrara) Han sido una parte muy importante de mi carrera. Trabajamos durante dos años. Hicimos un trabajo increíble, tuvimos mucho éxito. Ahora, debido a estos errores, no me siento tan seguro como para seguir con ellos. Necesito aire fresco”.

Djokovic sobre el caso Sinner: "Puedo entender los sentimientos de muchos jugadores que se preguntan si reciben el mismo trato” WILLIAM WEST - AFP

Además de la voz de Sinner, la mayoría esperaba la mirada de Novak Djokovic, el ganador de 24 títulos de Grand Slam, que llega a Nueva York tras obtener la medalla dorada olímpica en París, el único trofeo grande que le faltaba. Nole se refirió al caso Sinner: “Entiendo la frustración de los jugadores por la falta de consistencia. Vemos una falta de protocolos estandarizados y claros. Puedo entender los sentimientos de muchos jugadores que se preguntan si reciben el mismo trato”, dijo el serbio, actual número 2 del ranking y fundador de la PTPA, la flamante asociación sindical de los tenistas profesionales y que intenta defender los intereses de todos por igual.

“Muchos tenistas han tenido casos similares o prácticamente iguales, en los que no han tenido la misma resolución. Ahora, la pregunta es si se trata de un caso de fondos económicos: si un jugador puede darse el lujo de pagar una cantidad significativa de dinero por una firma de abogados que luego representaría su caso de manera más eficiente”, apuntó. Dicho comentario fue destacado, por ejemplo, por la británica Tara Moore, que en mayo de 2022 fue suspendida provisionalmente al dar positivo por los esteroides anabólicos prohibidos de boldenona y nandrolona en un torneo en Bogotá. La jugadora fundamentó que se había contaminado por una carne consumida en los días previos a la recolección de muestras. Pero fue recién en diciembre de 2023 cuando la ITIA la exoneró, coincidiendo con su afirmación de que había comido carne de ganado con alta dosis de esteroides.

Novak, champion of the people 🏆 https://t.co/rL03v7rxHf — Tara Moore (@TaraMoore92) August 25, 2024

También el español Carlos Alcaraz fue consultado por lo sucedido con Sinner, uno de sus mayores rivales en el circuito. “Es un momento realmente difícil para él, eso seguro. Es complicado y en inglés va a ser difícil para mí explicarme, pero lo intentaré”, advirtió el número 3 del mundo. Y amplió, sin explayarse demasiado: ”Creo en un deporte limpio y estoy bastante seguro de que hay muchas cosas que no sabemos dentro del equipo, pero si dejaron que Jannik siguiera jugando es por algo. Le dijeron era inocente, eso es todo lo que sé y es todo de lo que puedo hablar”.

