Jannik Sinner y un segundo capítulo en la causa por doping: la Agencia Mundial Antidopaje recurrió el fallo que lo declaraba libre de culpa

Escuchar

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirmó que el jueves 26 de septiembre presentó un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) en el caso del tenista italiano Jannik Sinner, a quien un tribunal independiente de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (AIT) declaró libre de culpa o negligencia por haber dado positivo dos veces por clostebol, una sustancia prohibida, en marzo de 2024.

“La AMA considera que la conclusión de ‘ausencia de culpa o negligencia’ no es correcta en virtud de las normas aplicables. La AMA solicita un periodo de suspensión de entre uno y dos años. La AMA no solicita la descalificación de ningún resultado, salvo la ya impuesta por el tribunal de primera instancia. Dado que este asunto está pendiente ante el TAD, la AMA no hará más comentarios por el momento”, reza el escueto comunicado publicado por el organismo.

El recurso de la AMA pasa ahora la pelota al Tribunal de Arbitraje Deportivo con sede en Lausana: un nuevo capítulo que amplía un asunto que parecía cerrado. Y una decisión que representa un unicum: es la primera vez que la AMA recurre la decisión de un tribunal internacional independiente en una disciplina como el tenis. Hasta ahora se había limitado a hacerlo con organizaciones o federaciones antidopaje.

Jannik Sinner interactúa con el público luego de ganarle al ruso Roman Safiullin, en Pekín JADE GAO - AFP

Sinner, actual número 1 del mundo, se encuentra disputando el ATP 500 de Pekín, donde este sábado se clasificó para los cuartos de final tras superar en tres sets al ruso Roman Safiullin, por 3-6, 6-2 y 6-3. Con este resultado ante el número 69 del ranking, Sinner iguala el récord del alemán Alexander Zverev de mayor número de victorias en una temporada, ambos con 57.

Sinner suma ahora 13 triunfos consecutivos en el circuito, luego de haber ganado en Cincinnati y el US Open.El italiano intentará batir el récord frente al checo Jiri Lehecka (N.37), vencedor por 3-6, 6-2, 6-1 sobre el español Roberto Bautista Agut (N.61).

Después del partido, Sinner habló por primera vez de este inesperado segundo asalto en el caso Clostebol: “¿La apelación? Bueno, no podemos controlarlo todo, ¿verdad? Por supuesto que estoy muy decepcionado y también sorprendido por esta apelación, en realidad, porque teníamos tres dictámenes periciales. Los tres fueron a mi favor. La verdad es que no me lo esperaba. Sabía hace un par de días que iban a apelar, que iba a ser oficial hoy, así que...”, dijo Sinner, en palabras recogidas por La Gazzetta dello Sport.

El tenista italiano admitió que no esperaba tener que volver a defenderse, aunque tanto él como el equipo están tranquilos: “Pero sí, es una sorpresa. Siempre hablamos de lo mismo. Quizá sólo quieren asegurarse de que todo está en su sitio. Sí, me sorprende que hayan recurrido”, respondió el 1 del mundo.

LA NACION