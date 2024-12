Javier Frana, el nuevo capitán argentino de Copa Davis y un mensaje componedor: “La idea es que todos los jugadores estén arriba del barco”

Javier Frana se presentó, en público y oficialmente, en su nueva función, como capitán del equipo argentino de Copa Davis, el número 32 de la historia en nuestro país. Tras la gestión de Guillermo Coria, que duró tres años, comienza una nueva etapa. Un período con un protagonista de carácter componedor y analítico. “La idea es que todos los jugadores estén arriba del barco. Y no en el: ‘Che, te tengo en cuenta y después no’. Sino en que sepan que está el ojo puesto en ellos, que estaremos detrás”, expresó el rafaelino de 57 años.

Para la dirigencia de la Asociación Argentina de Tenis encabezada por Agustín Calleri y Mariano Zabaleta también se inicia una nueva etapa: tras las experiencias con Gastón Gaudio y Coria, Frana será el primer capitán de la conducción asumida en 2018 que no pertenece a la Legión, el grupo de jugadores nacidos entre 1975 y 1982 que, desde 2000, hizo mucho ruido en el tour. Era una idea que la mesa chica de la AAT tenía desde el año pasado, pero que se demoró cuando decidieron renovarle el vínculo a Coria.

Frana, flamante capitán argentino de Copa Davis, junto con el vicepresidente de la AAT, Mariano Zabaleta Ricardo Pristupluk

“Gracias a la AAT que pensó en mí, en esta posibilidad que no estaba en mi mente, pero surgió y es un enorme honor estar en este lugar. Es una enorme responsabilidad. Es especial por mi historia en el tenis y en la Copa Davis. Quiero agradecerle a toda la gente que se ilusionó cuando se fue enterando. Tener tanto cariño y apoyo fue muy agradable. Me ilusiona muchísimo el proyecto”, dijo Frana en la apertura de una rueda de prensa realizada en el Belgrano Athletic Club, en la Ciudad de Buenos Aires. El debut como capitán nacional será ante Noruega, de visitante, por los Qualifiers, del 31 de enero al 1° de febrero o del 1° al 2 de febrero.

“El proyecto es un súper desafío, pero siento que he hecho un recorrido muy interesante que me deja mucho más seguro para emprenderlo. Quiero acompañar a los chicos que tienen una enorme experiencia y a la vez son muy jóvenes. Entiendo perfectamente cuál es mi función. Quiero armar una identidad en cuanto al grupo. Encontrar jugadores con ganas de estar, de pertenecer”, apuntó. Y añadió: “Que (los jugadores) sepan que todas las piezas son importantes para que un país y un equipo tire para el mismo lado. Siempre las puertas estarán abiertas para hablar, con transparencia. Es importante que haya buena energía para cuando lleguen buenos resultados seamos parte y cuando lleguen los resultados negativos los asumamos con firmeza, con honestidad. La vida nos muestra que se aprende siempre”.

Uno de los temas más valiosos que deberá atender Frana es la situación de Horacio Zeballos, el mejor doblista argentino de la historia, marginado y en conflicto esta temporada con Coria. “Claramente que para mí todos largan desde cero, todos están en mi cabeza elegibles y claramente Horacio Zeballos, por su jerarquía, números y lo que es, es uno a tener en cuenta. Todo lo que hubo hacia atrás no tengo nada que ver, no me interesa. Esto para mí es un empezar de cero. Todos están elegibles, salvo que alguno diga que no”, dijo Frana.

Frana, el nuevo capitán argentino de Copa Davis: "La idea es que todos los jugadores estén arriba del barco". Prensa AAT

Más conceptos de Frana:

“La capitanía me llega en un momento, suena como frase hecha, pero en el momento que tenía que ser. El recorrido me dio la chance de grandes aprendizajes. Después del tenis tuve que ir generando nuevas habilidades, desarrollando nuevas habilidades. Cuando tocó un nuevo cambio tuve la posibilidad de formarme tratando de mejorar e ir aprendiendo. Tal vez en otro momento la primera reacción hubiera sido: ‘No, por esto o por aquello’. La vida es viviendo y llega un momento en el que no puedo dejar la chance. Entiendo la responsabilidad. A muchos de los jugadores que estén en el equipo son más chicos que mis hijos. Yo no les voy a enseñar a jugar al tenis, cada uno tiene su equipo. Tengo que tratar de estar, apuntalar y dar mi mirada”.

“La Copa Davis es pasional, pero también hay que tener un equilibrio en las cosas. No puede ser que a veces seamos extremistas en las situaciones. Ganar es el paraíso y perder es el infierno; no. Jugar en esos polos opuestos no es bueno. Desde que me enteré que iba a ser capitán, que fue muy reciente y se tuvo que tomar la decisión, quise ir muy despacio en lo personal, tomarme mi tiempo. Muchas cosas como jugar me las atraganté. Tengo montones de cosas vida. No me la quiero atragantar, la quiero digerir, vivir. Respetando los tiempos para salir con todo”.

Frana con Christian Miniussi en Barcelona 1992, cada uno con sus medallas de bronce El Grafico - Getty Images South America

“¿Cuál será mi rol? Claramente es un 360. Es estar un poco en todo. El tenista no es solamente una persona que juega tenis. Tiene sus dudas, su confianza, su parte virtuosa, una parte para seguir desarrollándose. Es el conjunto de individualidades que se tienen que unir por el bien común”.

“¿El subcapitán? El nombre de (Guido) Pella surgió no sé de dónde, pero tengo plena potestad y libertad para designar a un subcapitán. Todavía no lo hice. Voy tratando de dar los pasos bien firmes. Sé que en algunas cosas hay que acelerar”.

“Con Guillermo (Coria) sí me comuniqué, quedamos que íbamos a hablar. Él estaba con cosas personales. Quedamos en encontrarnos pronto en los Interclubes o en algún otro lugar. Necesito nutrirme de todos. Esto es una continuidad. Habrá alguna impronta distinta, pero el equipo viene de largo. Uno intenta tomar esa bandera y dejarla un poquito más arriba, independientemente de los resultados. Entiendo que esto es un proceso y un camino a resolver”.

“¿Qué me gustaría con los jugadores? Escucharlos, sobre todas las cosas. Que sientan que pueden confiar, que no hay conversaciones prohibidas. Las conversaciones incómodas son muchas veces las que fortalecen equipos”.

Abril de 1997: el último partido de Frana en la Copa Davis, caída 6-4 y 6-4 ante el chileno Gabriel Silberstein en Santiago SANTIAGO LLANQUIN

“El debut contra Noruega es una serie que en el calendario obliga a un esfuerzo, es innegable. Porque está el Abierto de Australia antes, no queda mucho después, entrás en la semana de Copa Davis, eso acelera el proceso que se está tratando de armar. No existe una Copa Davis cantada. Podemos buscar en la historia que hay sustos inesperados, lugares que parecen que la vas a pasar mal y es otra cosa. Con Noruega hay que pensar en la distancia, los cambios de horario, las cosas que recién estoy tratando de avanzar. Calor al frío y la vuelta después. Se va a tratar de que sea lo mejor”.

“Afortunadamente, en general, Argentina siempre le generó al capitán la dificulta de elegir en la abundancia. Lindos problemas de abundancia. Hace que tengas la posibilidad de poder elegir jugadores en distintos momentos, tener cambios y movimientos. Argentina siempre es una potencia”.

Sebastián Torok Por