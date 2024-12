Javier Frana es el nuevo capitán del equipo argentino de Copa Davis: cuál es su desafío más próximo

Javier Frana es el nuevo capitán del equipo argentino de Copa Davis. La Asociación Argentina de Tenis eligió al rafaelino de 57 años, finalista de dobles de Wimbledon 1991 (con el mexicano Leonardo Lavalle), campeón de dobles mixto de Roland Garros 1996 (con Patricia Tarabini) y ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 en dobles (con Christian Miniussi) para sustituir a Guillermo Coria, quien estuvo tres años en el cargo.

El debut de Frana como capitán nacional será ante Noruega, de visitante, por los Qualifiers, etapa que contará con 26 equipos que competirán en trece cruces de eliminación directa en la semana del 27 de enero. Además de la superficie y del estadio, los países anfitriones (en este caso Noruega) elegirán las fechas de los partidos (del 31 de enero al 1° de febrero o del 1° al 2 de febrero).

Abril de 1997: el último partido de Frana en la Copa Davis, caída 6-4 y 6-4 ante el chileno Gabriel Silberstein en Santiago SANTIAGO LLANQUIN

El primer gran desafío de Frana (capitán número 32 de la historia de nuestro país) será convencer a los jugadores a viajar al frío europeo luego del calor de la gira por Australia, en una época en la que deberían estar preparándose para la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo. A diferencia de 2023, cuando la Argentina debió viajar a Finlandia y los jugadores citados por Coria regresaron con muy poco tiempo a nuestro país para competir en el ATP de Córdoba, en 2025 ese certamen ya no se jugará y el primer desafío sobre polvo de ladrillo será en Buenos Aires, desde el 10 de febrero. Ese detalle les da mayor margen.

Los ganadores de los Qualifiers 2025 se clasificarán para la segunda ronda, una nueva eliminatoria a disputarse en septiembre. Cada serie de la primera ronda constará de dos partidos de singles durante el primer día y de un partido de dobles seguido de dos singles en la segunda jornada.

Según un comunicado oficial de la AAT, Frana expresó: “Uno de los desafíos es hacerles entender a los jugadores que se los necesita a todos”. Y se refirió al cruce con Noruega: “Creo que en la Copa Davis no hay series más fáciles que otras. Puede haber una serie que sea más cómoda, por logística, dependiendo de dónde vienen los jugadores o a dónde tienen que ir. El sorteo tocó Noruega y habrá que empezar a poner la cabeza en esa situación para tratar de anticipar lo mejor que se pueda todo lo que se va a vivir en esos días”.

Frana con Christian Miniussi en Barcelona, cada uno con sus medallas de bronce El Grafico - Getty Images South America

Hay fuertes versiones que indican que Guido Pella , retirado en 2023 tras una carrera de 16 temporadas, será uno de los ayudantes de Frana en el cuerpo técnico. Pella, uno de los campeones de la Copa Davis 2016 en Croacia, en septiembre del año pasado le había expresado a LA NACION sobre sus planes futuros: “Por más que lo quiera negar, lo mejor que sé hacer es con el tenis. Puedo aportar desde mi experiencia. Como coach, no; me retiré para no viajar. Quizás, en el futuro, estaría en el equipo de la Copa Davis, no sé si como capitán o qué… En Argentina, no solo en el tenis, sino como país, se necesita tener un proyecto a largo plazo, que no se desarme, armar un proyecto a diez o quince años y que no se salga de ese foco para generar una base de jugadores y reglas de convivencia. Creo que, como deporte, necesitamos decir: ‘Basta de diferencias’. Estoy cansado de ver eso y me encantaría tratar de hacer algo por el tenis”.

Además de destacarse en los courts, sobre todo en canchas rápidas (fue 30° en singles en 1995 y 14° en dobles en 1992, durante más de dos décadas Frana se lució como comentarista de ESPN en los principales torneos del circuito. Hace un tiempo, además, se unió la escudería de Sebastián Gutiérrez como asesor del entrenador, que trabaja con Sebastián Báez, Francisco Comesaña, Solana Sierra y Bautista Torres, entre otros. Al asumir como capitán de Copa Davis esa será una función que deberá dejar. Asimismo, tanto Frana como Pella, en los últimos tiempos se dedicaron al streaming compartiendo un programa con Juan Mónaco y Mariano Zabaleta, vicepresidente de la AAT.

El debut de Frana en la Copa Davis, en Chile, junto con Christian Miniussi, en 1986, enfrentando a Hans Gildemeister y a Ricardo Acuña

En una reciente entrevista con LA NACION, Frana se refirió a la nueva camada de jugadores argentinos: “Es muy buena. Joven. Báez, Comesaña, Solana Sierra, Bautista Torres son chicos que tienen un lindo recorrido. Por sobre todas las cosas, tienen un tenis que se adapta a todas las superficies, como tiene que ser hoy en día (...) Fran Cerúndolo, que tuvo una carrera superestrepitosa, ganó en una superficie nada más ajena que el césped. Eso habla del espíritu competitivo que tiene. Ahí anda Tommy Etcheverry, ves cómo creció y evolucionó en cuanto al provecho que le saca a su porte físico. El tenis argentino está plantado sobre muchas patas que hacen que la mesa esté firme, una gran estructura. Hay una muy buena base de entrenadores para la formación y los coaches, porque los jugadores solos no llegan. Los entrenadores tienen esa capacidad para hacerlos sobresalir”.

Como jugador de Copa Davis, Frana disputó veinte series. Debutó en 1986, con Tito Vázquez como capitán, en el triunfo 4-1 frente a Chile, en Santiago. Jugó por última vez en 1997, ante el mismo rival y en la misma ciudad: pero esta vez fue 3-2 para los chilenos.

Zeballos, disponible

Uno de los mayores conflictos de la gestión Coria fue la enemistad con Horacio Zeballos, el mejor doblista nacional de todos los tiempos, número 1 del ranking ATP en mayo pasado. Tras la injustificable ausencia (deportivamente hablando) del marplatense en los Juegos Olímpicos de París 2024, la relación entre el zurdo y Coria se quebró. La Argentina se privó de tener a su doblista de mayor jerarquía tanto en París como en la Copa Davis. Pero el comienzo de una nueva etapa significa una nueva oportunidad.

Granollers - Zeballos, una de las mejores duplas del circuito x.com/InteBNLdItalia

Consultado por LA NACION sobre una potencial citación para el equipo nacional, Zeballos expresó que “estaría disponible” . Claro que después dependerá de la idea que tiene el capitán. En la próxima temporada, Zeballos (actual 4°) continuará jugando con el español Marcel Granollers, su pareja desde mediados de 2019, con quien tuvo mucho éxito.

Lógicamente, además de Zeballos, la Argentina tiene una pareja de dobles con Andrés Molteni y Máximo González, 21° y 22° del ranking, respectivamente.

