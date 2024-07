Juegos Olímpicos 2024: el duelo entre Rafael Nadal y Novak Djokovic tendrá su capítulo 60

Escuchar

PARÍS (Enviado especial).- Los Juegos Olímpicos de París 2024 reservaron un obsequio inesperado y fuera de lo común para los amantes del deporte. No es en la gimnasia artística ni en el básquetbol, tampoco en el atletismo ni en la natación. No será en el Grand Palais ni en el estadio montado frente a la Torre Eiffel; tampoco en Invalides, La Concorde ni en el Parque de los Príncipes. Será en el tenis y en Roland Garros. Novak Djokovic vs. Rafael Nadal, capítulo 60.

La celebración de Rafael Nadal al vencer a Marton Fucsovics en el Philippe-Chatrier, en la primera ronda de París 2024 MIGUEL MEDINA - AFP

La mayor rivalidad de la historia de las raquetas, al menos desde los números, se desarrollará sobre el polvo de ladrillo del Bois de Boulogne y, por segunda vez, en un desafío olímpico (en Pekín 2008, el mallorquín se impuso en las semifinales en tres sets y luego ganaría la medalla dorada).

El Matador había terminado tarde y fatigado el sábado en la prueba de dobles (junto con Carlos Alcaraz, venciendo a Andrés Molteni y Máximo González), algo que generó cierto tufillo de retiro en singles. Sin embargo, no sólo se presentó ante el húngaro Marton Fucsovics (83°, extop 35), sino que superó la calurosa jornada y lo derrotó por 6-1, 4-6 y 6-4, en 2h32m. El sábado, asimismo, Nole había humillado (deportivamente hablando, claro) al australiano Matthew Ebden, al batirlo por 6-0 y 6-1, necesitando 53 minutos para desanudar el pleito.

Djokovic, en París 2024, debutó con un cómodo triunfo por 6-0 y 6-1 ante Matthew Ebden, de Australia Wan Xiang - XinHua

“Tengo ganas de un último baile con Nadal, pero hubiese preferido a otro rival aquí, en Roland Garros”, se sinceró Djokovic, que se encumbró como el primer preclasificado de París 2024 tras la baja del italiano Jannik Sinner. El calvario de lesiones vivido por Nadal en las últimas dos temporadas hacía presagiar que, quizás, aquel anhelo del balcánico no se iba a cumplir.

Sin embargo, sí se jugará y muy pronto en los Juegos Olímpicos, en la segunda ronda. Se enfrentaron por primera vez en los cuartos de final del Abierto francés 2006; no se miden desde los cuartos de final del Abierto francés 2022. En ambas ocasiones ganó Rafa. Pero es Djokovic el que tiene una ventaja -mínima- en el historial: 30 a 29. El partido se jugará en el court central, por el segundo turno, y será no antes de las 8.30 (hora argentina) de este lunes.

Nadal y Djokovic se enfrentaron por última vez en los cuartos de final de Roland Garros 2022

Para Nadal, de 38 años, es una bendición estar disfrutando de los Juegos Olímpicos y, encima, en Roland Garros, donde alcanzó 14 títulos, una hazaña irreproducible. Las lesiones maltrataron su cuerpo en el epílogo de su carrera (también en el comienzo; de hecho, no participó en la edición de 2004 de Roland Garros, ganada por Gastón Gaudio, por una fisura de escafoides en el pie izquierdo). Jugó con un vendaje en el muslo derecho en el desafío de dobles y, también, en el singles ante Fucsovics.

Rafa no confirmó si París será el último torneo de su legendaria carrera; se especula mucho al respecto, dadas sus recientes dificultades, incluida una operación en la cadera el año pasado; pero, al menos esta semana en París, no muestra ninguna intención de tirar la toalla. La victoria de este domingo fue la N° 1080 de su carrera en 1306 partidos, elevando su efectividad sobre polvo de ladrillo en un 90,6%.

Nadal batió al húngaro Marton Fucsovics en París 2024 y jugará con Djokovic en la segunda ronda BEN STANSALL - AFP

El partido entre los gigantes y máximos ganadores masculinos de trofeos de Grand Slams (Djokovic, 24; Nadal, 22) atesora matices cinematográficos. Djokovic es el único jugador que puede ufanarse de haber derrotado al español dos veces sobre la terre battue de París: en los cuartos de final de 2015 y en las semifinales de 2021. Nole, además, está aquí buscando el único logro importante que le falta: la medalla dorada olímpica. El destino (la realidad física y el cruel paso del tiempo) parecía que nunca los volvería a poner frente a frente en un court, pero salió el sol en París.

La Ciudad de la Luz sonríe. Hay arte, hay espectáculo asegurado. Que, al menos por un momento, la gimnasta Simone Biles, el basquetbolista LeBron James y el garrochista Armand Duplantis cedan protagonismo. Hay cine. Nadal vs. Djokovic, capítulo 60 (¿y última batalla?).