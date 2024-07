Juegos Olímpicos 2024: Rafael Nadal y Carlos Alcaraz debutarán en dobles ante los argentinos Andrés Molteni y Machi González

Escuchar

PARÍS (Enviado especial).- Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, rey y heredero al trono tenístico español, probablemente sean los atletas a los que más fotografías les pidieron otros deportistas desde que se alojaron en la Villa Olímpica, ese sitio mágico de armónica convivencia construido en la zona de Saint-Denis, muy cerca del Stade de France. Rafa, el catorce veces ganador de Roland Garros, y Carlitos, el vigente campeón en el Bois de Boulogne, se encumbran entre las máximas figuras de París 2024. Competirán en singles y también en dobles; juntos, claro. Nadalcaraz, como se los bautizó, es la atracción. Y los españoles ya conocen a sus rivales para el debut: serán argentinos.

Rafael Nadal, hace unos días, en Bastad, donde alcanzó la final BJORN LARSSON ROSVALL - TT News Agency

Andrés Molteni (14° del ranking de dobles) y Máximo González (18°), la pareja argentina que compite en el circuito desde la temporada pasada y que el capitán Guillermo Coria designó para París 2024 (dejando afuera a Horacio Zeballos, el número 1 de la especialidad), serán los rivales de Nadal y Alcaraz, seguramente en el Philippe-Chatrier, el court central del Abierto francés. Los argentinos, que este año ganaron juntos los ATP de Córdoba y Barcelona, son los sextos preclasificados en París.

“Si Nadal y Alcaraz están sanos, son favoritos. Pero es una modalidad igualada y a la vez que complicada. En caso de tercer set se decide en un tie-break y eso lo iguala todo”, explicó, en el diario Marca, el español Marcel Granollers, habitual compañero de Zeballos y presente en los Juegos Olímpicos (su pareja será Pablo Carreño Busta). “Los Juegos son el evento más importante. Las cosas cambian bastante y no se cómo se llamará, pero intentaremos que se recuerde de manera positiva. Nos esforzaremos para irnos tranquilos habiendo intentado llegar lo más lejos. No hemos podido prepararnos como otras parejas, pero confiamos en el gran momento de Carlos. Estar junto a Carlos te rejuvenece y te hace recordar cuando tenías 20 años y todo era especial”, apuntó Nadal, que obtuvo la medalla dorada olímpica en singles (Pekín 2008) y dobles (en Río 2016, con Marc López).

Máximo González y Andrés Molteni, los doblistas argentinos en París 2024 Marcelo Manera - LA NACIÓN

Para Molteni y González será un desafío trascendente y demandante, ante los ojos de todo el mundo. Habituales compañeros del tour, conocen los secretos de la especialidad que, quizás, Nadal y Alcaraz no tienen tan masticados. Tras el sorteo de los cuadros realizado en el Club des Loges del Abierto de Francia, el orden de juego se publicará este viernes: entre sábado y domingo se disputarán la primera ronda de singles y dobles, tanto masculinos como femeninos.

El otro dobles argentino masculino, formado por Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo, se medirá con los neerlandeses Robin Haase y Jean-Julien Rojer.

En singles, estos serán los cruces de los argentinos, en el cuadro de caballeros: Sebastián Báez (12° preclasificado) vs. el brasileño Thiago Monteiro, Mariano Navone vs. el portugués Nuno Borges, Fran Cerúndolo vs. el chileno Tomás Barrios Vera y Etcheverry vs. el brasileño Thiago Seyboth Wild. Entre las mujeres, Nadia Podoroska se enfrentará con la francesa Diane Perry (en caso de avanzar, la rosarina se podría medir con la polaca y número 1, Iga Swiatek) y María Lourdes Carlé con la alemana Tatjana Maria. En dobles femenino, Podoroska y Carlé se enfrentarán contra las germanas Maria y Tamara Korpatsch. Asimismo, por ranking, la Argentina finalmente no contará con dobles mixto.

Novak Djokovic, primer preclasificado en París 2024, buscará lo único que le falta: la medalla dorada en singles Patrick Semansky - AP

Otra novedad del sorteo fueron los potenciales cruces de Nadal y Novak Djokovic, el primer preclasificado ante la baja del italiano Jannik Sinner, por amigdalitis. El serbio, 24 veces campeón de Grand Slam, debutará frente al australiano Matthew Ebden y, el español, 22 veces ganador de majors, ante el húngaro Marton Fucsovics. En caso de avanzar las dos leyendas se enfrentarán en la segunda ronda.