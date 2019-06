Kyrgios discutió con el árbitro principal en malos términos

21 de junio de 2019

El australiano Nick Kyrgios hizo de las suyas otra vez en su victoria por 7-6 (7-4) y 6-3 por la primera rueda del torneo inglés de Queen's contra el español Roberto Carballés (72°), antes de ser eliminado horas más tarde en segunda vuelta y de terminar llamando "idiotas" a los árbitros y a los espectadores del torneo. Por eso, se le aplicaron tres multas, por un total de 17.500 dólares, en virtud de sus conductas antideportivas.

El controvertido tenista, 39° en el ranking mundial, había acusado al juez de línea de "decidir el partido" antes de burlarse del sombrero del árbitro principal Fergus Murphy: "Es una broma. Tu gorra es ridícula. No hay sol", lanzó.

Tras regresar a la cancha en la tarde del jueves, después de que el programa de partidos se viera afectado por las lluvias del martes y el miércoles en Londres, Kyrgios terminaría eliminado por el canadiense Felix Auger-Aliassime en tres sets: 6-7 (7-4), 7-6 (7-3) y 7-5. Y luego de saludar a su adversario, tiró la raqueta fuera de la cancha y cayó en el patio que está detrás de la tribuna.

En el primero de los juegos, al tenista de 24 años, que se forjó una reputación sulfurosa por su comportamiento imprevisible, no le gustó una decisión de uno de los jueces de línea en un saque, amenazando con irse. "La pelota se fue afuera en el segundo servicio. Me voy. No voy a dar al 100% cuando tengo a jueces de línea decidiendo el partido. No quiero jugar", lanzó.

Kyrgios, que en Roma había lanzado una silla a la cancha, antes de marcharse, esta vez estuvo algo más tranquilo... aunque antes de esas palabras al árbitro, hizo muestras de no interesarse por el partido. De hecho, en uno de los descansos se ubicó detrás de su silla y se puso a seguir otro encuentro en la cancha de al lado.

Después del partido, Kyrgios siguió enfadado. "Sabe que voy a responder. Todos los árbitros lo saben. Hablan de ello, seguro. Saben que yo nunca seré el tipo de hombre que recibe una mala decisión y que la deja pasar", insistió en conferencia de prensa.

Kyrgios se retiró abucheado por los espectadores. "Tengo que hacer frente a árbitros idiotas y a esos idiotas de la multitud", completó. A los que estaban en las tribunas, apenas les regaló un lujo, con un golpe casi displicente entre sus piernas que terminó con un punto a favor, el del 4-4 parcial en el tercer set, que terminaría en derrota.