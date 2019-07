La final del 2008: el último partido en la Catedral, que ganó Nadal 9-7 en el quinto set Fuente: Reuters

Sebastián Torok SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de julio de 2019 • 16:23

LONDRES.- Fue hace 15 años, en Key Biscayne. El torneo de Miami fue el escenario del primer capítulo de una historia que superaría todo lo pensado. Roger Federer y Rafael Nadal chocaron oficialmente, por primera vez, en marzo de 2004. El suizo, que era el número 1 del mundo y ya había ganado dos trofeos de Grand Slam (Wimbledon 2003 y Australia 2004), quedó impactado por aquel muchacho de 17 años y número 34 del mundo, nacido en Mallorca, que lo venció por un doble 6-3, en la tercera ronda. "He quedado impresionado por lo que he visto", reconoció Federer, aquella noche, luego de caer frente a un rival que corría hacia todos lados y tenía un drive de zurda que sacaba chispas.

Aquel Federer vs. Nadal en la Florida estadounidense fue la piedra fundacional del, probablemente, mejor clásico de la historia del tenis, inclusive superior a los Sampras-Agassi o a los de los '80 disputados por Jimmy Connors, Ivan Lendl y John McEnroe. El suizo y el español marcaron el ritmo del tenis moderno y hoy, con 37 (casi 38) y 33 años, respectivamente, lideran la mayoría de los registros; por lo pronto, con 20 y 18 trofeos, son los máximos ganadores de Grand Slam.

Wimbledon, el torneo más valioso del mundo, los tuvo como protagonistas, en 2008, de una final mágica, que terminó entre penumbras y con la victoria de Nadal por 9-7 en el quinto set. Aquella fue elegida por distintos protagonistas del mundo de las raquetas como uno de los tres mejores partidos de la historia. McEnroe, inclusive, aseveró: "Fue el partido más grande que haya visto". Desde entonces, nunca se volvieron a cruzar en el All England. Sin embargo, lo volverán a hacer este viernes por las semifinales, algo que quedó definido luego de la victoria del helvético frente al japonés Kei Nishikori por 4-6, 6-1, 6-4 y 6-1, y del mallorquín ante Sam Querrey (EE.UU.) por 7-5, 6-2 y 6-2.

Ha mejorado tanto con los años en esta superficie (sobre césped). Está jugando también muy diferente de lo que solía hacerlo. Federer sobre Nadal

"Jugar contra Rafa no es como el primer día en el trabajo. Tú sabes todo sobre Rafa, como yo también. No creo que realmente necesite decir cuáles son sus fortalezas y debilidades. Ha mejorado tanto con los años en esta superficie (sobre césped). Está jugando también muy diferente de lo que solía hacerlo. No hemos jugado en mucho tiempo en esta superficie. Está sacando de manera diferente", explicó Federer, durante una rueda de prensa que se desarrolló mientras Nadal terminaba de derrumbar a Querrey.

Rafa con la copa, en aquel 2008 Fuente: Reuters

¿Puede, alguno de los últimos partidos entre ambos, tener relevancia en el próximo? Según Federer, que logró su victoria número 100 en el Grand Slam británico, no demasiado: "El del Abierto de Francia, no creo (se midieron el 7 de junio pasado, por las semifinales y ganó el español 6-3, 6-4 y 6-2). Las condiciones eran diferentes. Había mucho viento. Fue una locura. No he oído que se esperara algo similar para los próximos días (.) Va a ser duro, todos lo saben. Rafa realmente puede herir a cualquiera en cualquier superficie. Él es tan bueno. No es un especialista en polvo de ladrillo, lo sabemos".

Jugar contra Roger siempre es una situación única. Estoy emocionado de volver al Centre Court contra él después de once años. Significa mucho para mí y probablemente para él también. Nadal sobre Federer

Antes del partido correspondiente al último Roland Garros, Federer logró cinco triunfos en forma consecutiva que, de cierta manera, redujeron la amplia diferencia que había en favor del español. Así y todo, Nadal sigue arriba 24 a 15. "Es una gran sensación estar de vuelta en las semifinales, poder jugar en este nivel de tenis es una gran noticia. Ahora, jugar contra Roger siempre es una situación única. Estoy emocionado de volver al Centre Court contra él después de once años. Significa mucho para mí y probablemente para él también. Siempre digo lo mismo: las oportunidades de jugar uno contra el otro son cada vez menos, pero todavía estamos aquí", aportó Nadal, que durante la particular designación de los cabezas de serie de Wimbledon se irritó porque el torneo británico (que tiene sus propias reglas para hacerlo) lo ubicó en la posición número 3 y no en la 2, tal como indica su ranking ATP.

La expresión de Roger lo dice todo tras caer con Nadal en el All England; le había ganado las finales de 2006 y 2007 Fuente: Reuters

Nadal fue, sin dudas, el tenista que más daño le provocó a Federer durante su maravillosa carrera. El español fue la kryptonita del superhéroe suizo y, en una buena parte del camino, estuvieron enfrentados. Hoy, más maduros y próximos, están de la misma vereda, inclusive, en cuestiones relacionadas con el día a día del Consejo de Jugadores (ambos dejaron sus funciones allí, pero le hacen saber su descontento a Novak Djokovic, al actual presidente). Además, se asocian para eventos solidarios. El 7 de febrero de 2020, por ejemplo, disputarán una exhibición en Cape Town, Sudáfrica, en beneficio de los chicos de la región. Tienen el objetivo, además, de establecer el récord de asistencia para un partido de tenis: el estadio tendrá capacidad para 50.000 espectadores.

Pero antes, este viernes, Wimbledon los espera para seguir haciendo historia.