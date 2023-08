escuchar

Un hecho insólito, risueño, pero también incómodo se produjo durante algunos partidos del US Open , el último Grand Slam de la temporada tenística. Distintos jugadores se quejaron del olor al cigarrillo de marihuana que se filtró por los courts del complejo, el USTA Billie Jean King National Tennis Center. “El olor, oh Dios mío... Creo que era hierba (marihuana) y que el olor venía del parque”, le dijo, por ejemplo, la griega Maria Sakkari (octava preclasificada) al juez de silla durante su partido en el court 17, en el que perdió -sorpresivamente- con la española Rebeka Masarova (71°) por un doble 6-4.

La griega Maria Sakkari fue una de las protagonistas que llamó la atención por el olor a marihuana en el aire Charles Krupa - AP

En la rueda de prensa posterior al match, Sakkari profundizó sobre su comentario al árbitro: “Era cannabis. No me afectó de ninguna manera, fue sólo un comentario, no tiene nada que ver con el partido”. La tenista griega añadió que también lo había olido el día anterior, “en el entrenamiento, pero es irrelevante. No podemos controlarlo, hay un parque detrás y la gente puede hacer lo que quiera. No lo pensás, lo único que te importa es ganar el partido. No le presté mucha atención”.

“Olor desde el parque”

Maria Sakkari smells weed during tennis match. pic.twitter.com/JDRvAV8NXc — MMA Cardinal🥇🥊 (@MmaCardinal) August 28, 2023

También el francés Adrian Mannarino, 22° preclasificado, se refirió al tema después de derrotar al japonés Yosuke Watanuki en el court 9: “Hay que afrontarlo, es cierto que no es agradable el olor. En las cuatro esquinas de la cancha hay olores ligeramente diferentes. Puede ser hierba por un lado, mierda por el otro... No es necesariamente fácil, pero hay que hacerlo”.

El consumo de cannabis (marihuana) recreativo es legal para los adultos en el estado de Nueva York. Las personas de 21 años o más pueden “fumar o vapear” el cannabis en la mayoría de los lugares donde se permite fumar tabaco. En marzo de 2021, el distrito neoyorquino se unió a otros 14 estados de los Estados Unidos que ya permitían el uso del cannabis. En ese momento, el gobernador del estado, Andrew Cuomo, promulgó la reforma, en lo que consideró “un día histórico”.

El estado de Nueva York aprobó la ley que legaliza uso recreativo de la marihuana Archivo Revista Jardin

Nueva York, además, eliminó los antecedentes de personas condenadas anteriormente por delitos relacionados con la marihuana que ya no están penados. La ley también dejó sin efecto las multas por posesión de hasta 85 gramos de la droga, el nuevo límite de posesión personal.

El consumo recreativo de marihuana está permitido en Nueva York, aunque no puede consumirse en el interior del centro nacional de la USTA al ser una instalación libre de humo.

Nick Kyrgios, en 2022 en el US Open, se quejó del olor a marihuana Adam Hunger - FRE

No es la primera vez que un tenista en el US Open expresa sentir olor a marihuana. Ese aroma, muchas veces, llega a los courts procedente del Corona Park, un parque contiguo al complejo tenístico, donde suelen transitar muchos jóvenes -y también homeless del barrio de Queen’s-. El año pasado el australiano Nick Kyrgios (ausente en esta temporada, por lesión) se mostró muy molesto por el “olor a porro” durante su partido de la segunda ronda frente al francés Benjamin Bonzi, al punto que le pidió al umpire Jaume Campistol que realizara una advertencia al público del estadio.

Times Square, sitio simbólico de Nueva York si los hay UNSPLASH

“La gente no lo sabe, pero soy asmático. Cuando corro de lado a lado me cuesta respirar y la marihuana, posiblemente, no sea algo que quiero respirar entre puntos”, sentenció Kyrgios en aquel momento. Pero las autoridades del US Open no tienen mucho por hacer para modificarlo.

LA NACION