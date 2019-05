Del Potro venció a Jarry y avanza en Roland Garros Fuente: AP

PARIS - Juan Martín del Potro pasó el primer examen en Roland Garros, un triunfo edificado de menor a mayor por 3-6, 6-2, 6-1 y 6-4 sobre el chileno Nicolás Jarry en el estadio Suzanne Lenglen. "El comienzo fue lento para mí, bajo de energía, producto de no conocer su juego, de no haberlo enfrentado anteriormente, y también por las condiciones del día, que no eran las más fáciles. Me costó adaptarme a mi rival, también. Pero eso me duró un set, no fue mucho tampoco. No está bueno arrancar así, es lo que tengo que mejorar para la próxima ronda. Después me sentí más cómodo, le pude encontrar la vuelta a su saque, y tenía más el control del partido, terminé jugando mejor", analizó el tandilense.

En el mismo sentido, el número 9 del mundo amplió: "Por ahí en estas primeras rondas es difícil tener ya el mejor juego y la mejor forma, se trata de pasar y seguir avanzando a medida que sigue el torneo. Quizás a veces no llega la posibilidad de jugar, pero yo era consciente del partido que tenía enfrente, y más allá de que me ganó el primer set, yo había tenido mis chances, sabía que tener que ser paciente y esperar mi momento, y salió como lo imaginaba".

Más allá de que no exhibió demasiada movilidad, Del Potro destacó que no tiene problemas en la rodilla derecha, en la que sufrió la fractura de la rótula en octubre pasado. "Estoy bien, vengo sumando día a día, bancando entrenamientos, partidos. Es el objetivo de estos tres torneos que quería jugar (con Madrid y Roma). Después de Roland Garros haremos un balance y nos pondremos nuevos objetivos, y si termino sano, como me gustaría, voy haciendo la transición de la rehabilitación a enfocarme de lleno en el tenis y en los resultados. Por ahora mi forma de jugar se adapta al proceso de recuperación, entonces por eso en algunos puntos no arriesgué demasiado el físico, pero a medida que avanzás, el margen para hacer eso se achica y después hay que exigirse a fondo como lo hice contra Djokovic en Roma. El cuerpo me está acompañando y ojalá pueda seguir evolucionando".

Del Potro venció a Jarry, con un rendimiento que fue en ascenso. Fuente: AFP

En este sentido, el tandilense confió: "En un día como hoy, la actividad termina a las 9 de la noche, entre la rodilla, la muñeca, tengo varias horas de rehabilitación. Pero aprendí a convivir con estas cosas. Es parte de mi vida, de mi carrera, y no me lo tomo con gracia, pero sí como parte de mi rutina. También tengo mañana para recuperarme y sentirme lo mejor posible para la próxima ronda y lo que viene".

En la próxima etapa, Del Potro se enfrentará con el japonés Yoshihito Nishioka, con el que registra un antecedente cercano: lo derrotó en la primera rueda de Delray Beach, en febrero pasado. El tandilense recordó aquel cotejo que ganó en dos sets: "Es muy rápido y sólido desde el fondo; al ser zurdo también tiene otros ángulos y creo que va a ser difícil. Acá todos juegan bien, hay sorpresas todo el tiempo. Ojalá el partido pase más por mi lado y no tanto como lo que pasó hoy".