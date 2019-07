Los tiempos cambian: Wimbledon ya no llama a las jugadoras por su estado civil

Adiós a la tradición: Wimbledon ya no se referirá a las tenistas por su estado civil Fuente: AP

LONDRES.- Los tiempos cambian y Wimbledon no tiene empacho en modificar algunas de sus tradiciones más arraigadas y adaptarse. La edición 113° del torneo sobre césped más trascedente del planeta presenta una novedad: los árbitros ya no utilizan el estado civil de las mujeres al final de cada punto, game, set o partido, lo que hace que el uso de los prefijos esté en línea con la competencia masculina. "Game, Miss (señorita)..." o "Game, Mrs (señora)...", fue parte del paisaje auditivo de Wimbledon. Pero ya no: ahora, simplemente, se escucha el apellido de la tenista luego del "game", "set" o "match". Antes, cuando se trataba de Serena Williams (casada en 2017 con Alexis Ohanian), los jueces de silla llamaban a la menor de las estadounidenses como "Mrs Williams". A Venus (soltera), sin embargo, la nombraban "Miss Williams".

El cambio en el protocolo refleja movimientos graduales hacia la igualdad de trato para los jugadores masculinos y femeninos en Wimbledon. Claro que el torneo británico se adherirá al protocolo de la Federación Internacional de Tenis cuando los árbitros se dirijan a un jugador al que se le haya impuesto una penalización: en esos casos, será el "Sr. Federer" o la "Sra. Williams". Vale recordar que los campeones individuales masculinos y femeninos solo comenzaron a recibir el mismo premio en efectivo a partir de 2007.

Alexandra Willis, jefa de comunicaciones, contenido y digital del All England, le dijo a The New York Times que el certamen debía aggiornarse con lo que ocurre en el mundo. Y aportó: "Algunas de las tradiciones, la ropa blanca, jugar en el césped, son nuestras mayores fortalezas y las cosas que hacemos. Los demás, absolutamente, tienen que moverse con el tiempo. Debes respetar los deseos de los jugadores. El desafío para nosotros es cuánto reescribes la historia".

Venus Williams sigue soltera: perdió en primera rueda con su joven reflejo, Cori Gauff, de apenas 15 alos Fuente: Reuters

La decisión de Wimbledon siguió un movimiento similar al de Roland Garros, que eliminó los términos "Madame (señora)" o "Mademoiselle (señorita)" para las jugadoras. Ninguno de los otros dos Grand Slams, el Abierto de los Estados Unidos y el Abierto de Australia, usan prefijos específicos de género, según la Federación Internacional de Tenis, lo que hace que Wimbledon sea el último en hacer el movimiento. A muchos les llamó la atención que Wimbledon alterara esa tradición, teniendo en cuenta, por ejemplo, que posee un registro histórico de los matrimonios de todas las campeonas, finalistas y semifinalistas de mujeres en el pasado. Sin embargo, no existe tal lista para los jugadores masculinos.

El propio Novak Djokovic, número 1 del mundo, se sorprendió con la novedad. Y participó de este intercambio de conceptos con un periodista durante la rueda de prensa posterior al triunfo frente a Philipp Kohlschreiber, en la 1ª ronda de Wimbledon. "Es la primera vez que lo escucho, para ser honesto. No sé cómo me siento al respecto. Pensé que la tradición era muy única y muy especial. Pienso que estuvo bien. ¿Cuál es la razón para eso?", respondió Nole y se dirigió al periodista.

Pregunta: Para traer más igualdad entre los sexos. No se hace referencia a los hombres como Sr. y no querían seguir refiriéndose a las mujeres de Miss o Mrs., estén casadas o no.

Djokovic: ¿Hubo una queja por parte de los hombres por eso (sonrisa)?

P: ¿Preferirías que te llamaran señor?

D: No, realmente no me importa. Quiero decir, claro, si esa es la razón, entonces, ¿por qué no? Yo apoyo eso. Definitivamente no es fácil alterar o cambiar las tradiciones aquí que han estado presentes durante muchos años. Es bastante sorprendente que hayan hecho eso.

Los tiempos cambian.