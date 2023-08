Masters 1000 de Toronto: la curiosa regla que se reveló tras un gran punto y la victoria del 545° del mundo sobre un Top 10

escuchar

El reglamento es claro cuando se refiere a una de las posibilidades en las que un jugador pierde un punto. “Si el jugador o su raqueta, ya esté en su mano o no, o cualquier cosa que él lleve puesto o use, toca la red, los postes de la red, los palos de singles, la cuerda o el cable metálico, la faja o la banda o el campo de juego del contrario en cualquier momento mientras la pelota está en juego; perderá el punto”. No es una infracción habitual, pero sucede cuando, por caso, a un jugador le tiran un drop, llega muy exigido para contestar, y toca la red mientras el punto está en juego.

Pues bien: en la noche del lunes, hubo lugar para conocer un inciso extra. Sucedió en el final de un maratónico primer set entre Frances Tiafoe y Milos Raonic, por la primera ronda del Masters 1000 de Canadá, que este año se juega en Toronto. Ya en un tie-break larguísimo, el estadounidense dominaba por 13-12. Tiafoe sacó y comenzó el peloteo, el canadiense subió y atacó con un drive que dio en la parte alta de la faja y picó muy cerca de la red; exigido, Tiafoe llegó como pudo y alcanzó a pasarla del otro lado, sin que hubiera respuesta del jugador local. Era el 14-12.

Sin embargo, por el impulso que traía, el estadounidense tocó la parte de la red que está entre los postes de singles y de dobles, antes de que la pelota diera el segundo pique, lo que hizo creer a muchos, incluido el propio Raonic, que Tiafoe había perdido el punto. El juez de silla Fergus Murphy, uno de los más reconocidos del circuito, primero sancionó el toque de red, pero de inmediato se corrigió y le dio el punto a Tiafoe.

El punto de la controversia en Canadá

Como el primer fallo y la corrección inmediata de Murphy no afectaron al ganador, el punto se mantuvo y no hubo let (repetición). Ambos jugadores le solicitaron la explicación al umpire, que señaló: “Frances, espera, esto es complicado…. Esta parte de la red -la que está sobre el pasillo de dobles- no cuenta como un toque”, señaló Murphy. mientras ambos jugadores se acercaban a la silla. “Solo corresponde [que el jugador pierda el punto] cuando toca la red del lado de los singles, Milos”, le señaló al canadiense.

Y, en efecto, la sección S del capítulo 7 del reglamento se refiere a este caso: “un jugador corre por un drop-shot y lo devuelve al sector del oponente y luego choca contra la red entre el poste de la red y el stick de singles. ¿Cuál es el fallo Decisión: El juego continúa. Esta parte de la red se considera como un accesorio permanente, por lo que no forma parte de la red”. Por lo tanto, fue correcta la determinación de Murphy.

“No quiero decir demasiado al respecto. Tengo que ver bien qué pasó, porque hay muchas cosas que no tienen sentido. Entiendo que la red podría no ser parte de la red en ese momento. Tal vez [el umpire] tomó la decisión correcta. Tal vez se hizo de la manera incorrecta al decir el resultado y luego cambiar de opinión, lo que se sumó a todo el drama. Le echaré un vistazo”, dijo Raonic después de lo sucedido.

En todo caso, el canadiense dio la gran sorpresa de la jornada inaugural: a los 32 años, y después de dos temporadas fuera de las canchas por lesiones, se dio un gusto enorme y le ganó a Tiafoe, 10° del mundo, por 6-7 (12-14), 7-6 (7-4) y 6-3, en casi tres horas de juego. Un gran resultado para Raonic, que llegó a ser el 3° del ranking en 2016, fue finalista de Wimbledon en esa temporada, y conquistó ocho torneos durante su carrera. Este lunes, como el número 545 del ranking, consiguió un triunfo de gran impacto. En julio de 2021, en Atlanta, había disputado su último encuentro antes de someterse a terapias y operaciones por problemas en la rodilla. Regresó hace pocas semanas, sobre el césped de ‘s-Hertogenbosch y Wimbledon, con dos triunfos y dos derrotas. Pero ganarle a un Top 10, en su casa, es otra cosa.

Francisco Cerúndolo, en su partido ante el canadiense Alexis Galarneau VAUGHN RIDLEY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hubo más, en Canadá, y con participación argentina. En principio, un debut frente a un rival ubicado en el puesto 192, con apenas un par de partidos en el nivel ATP y sin triunfos en la máxima categoría, no debería ser complejo para un jugador establecido en el Top 30. Eso, en lo previo. Pero, se sabe, no siempre la lógica se impone en el tenis. Y bastante tuvo que transpirar Francisco Cerúndolo, el jugador argentino mejor rankeado en el ATP Tour, para estrenarse con una victoria en Toronto.

El tenista porteño, 22° del mundo, se impuso al local Alexis Galarneau (192º), que recibió una invitación especial para jugar este certamen, por 6-2, 4-6 y 6-4, en dos horas y 28 minutos de juego. No fue para nada sencillo el debut de Cerúndolo, en una jornada marcada por algunas lluvias que demoraron el comienzo del certamen y luego obligó a un par de interrupciones.

Cerúndolo tomó con facilidad el primer set, sólido con el saque y dominando el juego. Incluso consiguió un quiebre en el segundo set para adelantarse 3-2. Sin embargo, el canadiense recibió el apoyo del público, mejoró y ganó cuatro de los cinco games siguientes para adueñarse del segundo parcial y llevar la definición a un tercer parcial. Complicado, el argentino llegó a estar 1-3 en la cuenta, pero reaccionó a tiempo para conseguir dos quiebres consecutivos que le aseguraron el triunfo.

Aunque sumó 10 aces, Cerúndolo estuvo bajo en el porcentaje de primeros servicios (57%), por lo que en varias ocasiones estuvo break-point abajo (salvó 10 de 13 puntos de quiebre). Sí fue contundente para capturar el saque de Galarneau en cinco de las seis chances de break que generó, y terminó con 33 tiros ganadores y 18 errores no forzados.

Cerúndolo se medirá en la próxima ronda con el estadounidense Tommy paul VAUGHN RIDLEY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El próximo rival de Cerúndolo será el estadounidense Tommy Paul, 14° del ranking, que por la noche eliminó a Diego Schwartzman (98°) en un intenso duelo por 6-3, 3-6 y 6-4. El Peque se había metido en el cuadro principal desde la clasificación. Batalló durante dos horas y media ante un jugador en gran forma, pero no pudo quedarse con el triunfo, más allá de disputar uno de sus mejores encuentros en lo que va de la temporada.

El tercer argentino que participa en el certamen canadiense es Tomás Martín Etcheverry (31), que debutará el martes ante el estadounidense Sebastian Korda (32°), en un atractivo duelo entre dos jugadores que tienen casi la misma edad, muy cercanos en el ranking y con algunas características similares en cuanto al juego. Será el primer partido entre ambos.

Entrado desde la qualy, Diego Schwartzman dio batalla ante Tommy Paul, pero se le escapó el partido Captura de pantalla

Además, también hubo acción en el cuadro de dobles. Allí, el argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers debutaron con éxito, al superar a la pareja local integrada por Galarneau y Gabriel Diallo con parciales de 6-4 y 6-2. Finalistas este año en Wimbledon y semifinalistas en el Australian Open, Zeballos y Granollers tienen como objetivo regresar a las ATP Finals, que reúne a las ocho mejores parejas de dobles al final de la temporada; por el momento, aparecen cuartos en la Carrera hacia ese certamen.

En otros partidos del lunes, el italiano Lorenzo Musetti (16° favorito) derrotó al japonés Yoshihito Nishioka por 6-4 y 6-1; el polaco Hubert Hurkacz (15°) al kazajo Alexander Bublik por 6-3 y 7-6 (7-2); el italiano Matteo Berrettini al francés Gregoire Barrere por 6-4 y 6-3, y el japonés Taro Daniel al francés Adrian Mannarino por 7-6 (7-5) y 6-4.

El Masters 1000 de Toronto es el primer gran torneo en la gira sobre cemento previa al US Open, cuarto y último Grand Slam del año, que se jugará en Nueva York desde el 28 de este mes, y con el español Carlos Alcaraz como máximo favorito. El murciano debutará directamente en la segunda ronda, frente al ganador del duelo entre el estadounidense Ben Shelton (43°) y el español Bernabé Zapata Miralles (63°). El gran ausente es el serbio Novak Djokovic, segundo del ranking.

LA NACION