El francés Richard Gasquet, de 34 años y actual 56° del ranking mundial, este miércoles será el rival de Diego Schwartzman en la segunda rueda de París-Bercy.

El experimentado francés Richard Gasquet, de 34 años y actual 56° del ranking mundial, será este miércoles el rival de Diego Schwartzman en la segunda ronda de París-Bercy, el último Masters 1000 de la temporada. El argentino busca tener una buena actuación en Francia que le permita asegurarse el octavo y último boleto disponible para el Masters de Londres, que comenzará el 15 del actual.

Gasquet, 7° del mundo en julio de 2007, superó la primera ronda de París-Bercy al derrotar al estadounidense Taylor Fritz (29°) por 6-0, 3-6 y 6-3, en 1h36m. "Diego es el favorito. Cuando le gané yo estaba en el Top 10 y él estaba 50 o 60. Ahora es al revés", aventuró Gasquet, dueño de un exquisito revés de una mano. En el historial con el Peque, el europeo prevalece con una estadística de 3-0: los partidos fueron por la final de Amberes 2016, por la segunda ronda de Montecarlo 2018 y por los octavos de final de Cincinnati 2019.

Con siete clasificados para el último ATP Finals que se hará en el O2 Arena de Londres (desde 2021 se mudará a Turín), la pulseada por el último lugar es entre Schwartzman (3285 puntos) y el italiano Matteo Berrettini (3075). Este último, actual diez del ranking, hoy se medirá con el estadounidense Marcos Giron, que superó la clasificación.

"Sería muy especial estar en Londres. A principio de año mi objetivo era poder ser Top 10. Esta temporada comencé muy bien y era una de las metas. Luego me lesioné, vino la pandemia y cuando regresé después del parate no logré buenos resultados. Tras algunas remontadas en Roma, lo que me ayudó a jugar cada vez mejor y hacerlo bien en torneos grandes, pude lograrlo. A partir de ahí, está claro que mi nuevo objetivo es llegar a Londres. Era algo que no pensaba hace unos meses, pero ahora es lo único que tengo en la cabeza", expresó Schwartzman (9° del mundo y sexto preclasificado en París-Bercy), en atptour.com.

El último argentino en el cuadro individual del Masters fue Juan Martín del Potro en 2013.

Un tenista, positivo de Covid-19 y aislado

A propósito de París-Bercy, la organización anunció que el jugador local Corentin Moutet, que este martes iba a medirse con el croata Marin Cilic por la segunda ronda, fue retirado del torneo tras dar positivo de coronavirus.

En la primera ronda, Moutet había derrotado al italiano Salvatore Caruso por 3-6, 7-6 (7-2) y 6-3. Según la ATP, el zurdo y 75° del ranking, fue aislado por precaución.

