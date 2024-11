Masters de Turín: Medvedev se cita con Sinner y el físico de Alcaraz enciende todas las alarmas

“Sé qué es lo que tengo que hacer, no hay mucho por inventar”, afirmó el ruso Daniil Medvedev al aludir al trascendental partido que jugará este jueves frente al italiano Jannik Sinner con la mira en las semifinales del ATP Finals de Turín. “Puede sonar extraño porque perdí muchos partidos con él, pero tácticamente siento que sé qué debo hacer”, reiteró Medvedev, tras su victoria frente al australiano Alex De Miñaur (6-3 y 6-4), que también había caído en el estreno enfrentando al italiano.

Al aludir al partido frente al número uno del mundo, el ruso aclaró: “El problema es que el muchacho juega realmente bien y tú puedes hacerlo tácticamente perfecto o en tu mejor nivel, y de todos modos perder”. “Esa es la realidad y no es una realidad fácil”, completó Medvedev, que este año ganó apenas uno (en los cuartos de final de Wimbledon) de sus cinco duelos contra Sinner, su vencedor en la final del Abierto de Australia y con quien iguala en el historial con siete triunfos por bando.

“Estoy listo para volver a enfrentarlo. Iré, jugaré mi mejor tenis, y si pierdo todo estará bien. Si gano, perfecto. Veremos qué sucede. Voy a prepararme para dar lo mejor”, completó el número cuatro del ranking, que tratará de dar la sorpresa ante el gran favorito, que le ganó este martes a Taylor Fritz con un doble 6-4, en una reedición de la reciente final del US Open.

La luz del más allá ilumina a Daniil Medvedev MARCO BERTORELLO - AFP

Dos días después de su propia tormenta personal, recuperó la calma. El ruso, que en esta temporada no obtuvo ningún título, pero llegó a las finales del Australian Open y del Masters 1000 de Indian Wells, desaprovechó las tres oportunidades de quiebre que tuvo durante la derrota contra Taylor Fritz y cerró el primer set con tres dobles faltas que lo impulsaron a romper su raqueta contra el suelo en el camino hacia su silla.

Medvedev, ganador del Torneo de Maestros en 2020 y finalista al año siguiente, recibió los abucheos de parte del público por algunas reacciones inesperadas, como cuando intentó devolver el servicio de Fritz con la raqueta al revés -tomada por el lado de la cabeza- en el séptimo juego del segundo set, con 40-0 a favor de su rival.

Medvedev, ese día, admitió que quiere que llegue el final de temporada. “Quiero que se termine. Estoy cansado de luchar contra cosas que no dependen de mí. Vamos a ver qué pasa en los próximos partidos y si no funciona, estaré feliz de estar eliminado, y me iré de vacaciones. Muy feliz”, dijo con ironía. El ruso también habló de sus actitudes: “No espero nada. Me enfado, me frustro. En esta ocasión, totalmente conmigo, no con nadie más. Fue un punto de quiebre muy duro, y me dije: ‘Me da igual, he perdido el partido’. Pero tienes que terminar el encuentro, no te puedes retirar”. Y contó sus sensaciones: “Podría haber ganado si hubiera estado en mejor forma, o si hubiera tenido más suerte. Siento que estoy en gran desventaja, pero tengo que hacer algo al respecto. No he encontrado la solución exacta para salir a la cancha sabiendo cómo quiero jugar al tenis”.

Y se refirió a una de las polémicas del momento: la calidad de las pelotas, un tema al que había aludido en el Masters 1000 de Shanghai. “Son varios los jugadores que, como yo, no están conformes con las pelotas. En 2022, mi peor temporada, tuve que modificar el encordado para que mis golpes fueran más veloces porque no lograba meter uno ganador”, recordó.

Medvedev doing his things in Turin 🤨 pic.twitter.com/JI6Hvz3y7U — Tennis Masterr (@tennismasterr) November 10, 2024

“En ese momento, la táctica funcionó bien y me permitió mantenerme más tiempo en los intercambios de golpes que muchos de mis rivales, pero ahora todos pueden hacerlo, más allá de si eres alto, si eres lento en los movimientos o de cuantos errores no forzados cometas”, agregó. “Lo que antes era un punto fuerte para mí, desapareció. Es una desventaja”, completó Medvedev, al sumarse a los dichos del alemán Alexander Zverev, segundo del ranking y campeón en este torneo en 2018 y en 2021, también crítico sobre las nuevas pelotas que se usan en el circuito.

Al mismo tiempo, preocupa la situación de Carlos Alcaraz. Juan Carlos Ferrero, su entrenador, apuntó que la intención del murciano, que no pudo acabar su entrenamiento, es “salir a jugar” el siguiente partido de la Finales de la ATP ante el ruso Andrey Rublev de este miércoles, pero que es “difícil que esté físicamente al cien por cien” a causa de un malestar general.

Carlos Alcaraz no atraviesa su mejor versión física en Turín Antonio Calanni - AP

”Ahora mismo la intención es salir a jugar e intentar dar lo mejor que tiene. Se puede recuperar un poquito de cara mañana, pero es difícil que esté físicamente al cien por cien. Al final nunca se sabe, porque las cosas pueden cambiar”, afirmó Ferrero a ‘Movistar+, después de suspenderse el entrenamiento del jugador por los problemas físicos. “Ha empezado a entrenar un poco y se encontraba igual de mal”, apuntó.

