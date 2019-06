Juan Martín del Potro se recupera en Tandil Fuente: LA NACION - Crédito: Twitter

Muy lejos de Londres, donde este lunes comenzará Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada y uno de sus torneos preferidos. Juan Martín del Potro ya está de regreso en nuestro país, luego de ser operado hace ocho días por la fractura en la rodilla derecha.

El tandilense, con una férula que inmoviliza toda la pierna, escribió en las redes sociales: "Después de pasar días muy duros, ya estoy en mi lugar, descansando tranquilo junto a mi familia y amigos. Gracias de corazón por todo el apoyo."

Sin certezas todavía sobre su continuidad, para Del Potro se vienen días de descanso antes de empezar a pensar en tiempos de recuperación y rehabilitación. Uno de los primeros en darle su palabra de aprecio fue Roger Federer, desde Londres. El suizo, que conoce al argentino desde que daba sus primeros pasos en el ATP Tour,

"Fue duro de ver, muy duro. Me puse muy triste por lo que le sucedió, porque pensé que ya estaba de regreso, que ya estaba bien. Había jugado un gran partido contra Novak (Djokovic) en Roma. Y después me enteré de la noticia (de su lesión) en Queen's, yo estaba en Halle. Quedé devastado. Le deseo una pronta recuperación. Aunque ni siquiera sé si podemos hablar de algo rápido, sé que volverá a tomar algo de tiempo esta vez", destacó Federer en declaraciones a ESPN.

"Yo espero que vuelva a sentirse motivado, porque cada vez que tenés una lesión... Yo mucho no puedo hablar porque no tengo demasiada experiencia con este tema, pero me imagino que tenés una lesión difícil como esta, se hace cada vez más complicado la idea de regresar. Yo espero que pueda terminar su carrera en sus propios términos, y que cuando regrese podamos ver al Juan Martín de antes, el que es capaz de ganar títulos y vencer a cualquiera. Lo quiero mucho, así que espero verle de nuevo en el circuito", amplió el número 3 del mundo, que sostiene una gran relación con Delpo desde la época en la que el tandilense era una de las estrellas más jóvenes del tour.