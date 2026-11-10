Mirra Andreeva reveló que Jessica Pegula le pidió disculpas tras las fuertes críticas que se habían filtrado

El revuelo que se generó la semana pasada por las declaraciones de la estadounidense Jessica Pegula sobre la rusa Mirra Andreeva parece haber encontrado calma después de que la americana calificara a su rival como “diva” durante una sesión de entrenamiento de las WTA Finals 2026. Ahora, la europea lo confirmó cuando se refirió al tema después de su debut con una victoria contundente ante la ucraniana Elina Svitolina.

Según se supo, ambas tenistas hablaron en privado el mismo día que la número 5 del mundo fue captada por las cámaras y los micrófonos de ambiente colocados en una cancha de entrenamiento, en un diálogo en el que se refería con con dureza a la rusa, tercera de la clasificación y vigente campeona de Roland Garros. En ese momento, su charla con su entrenador, Mark Knowles, quedó a merced de todos los que estaban escuchando.

“Aprecié mucho que se me acercara el mismo día. Pasaron solamente un par de horas [desde que se conocieron los videos y sus audios]. Obviamente, me pidió disculpas, así que no hay ningún drama ni nada raro. Ahora nos podemos reír de eso, así que creo que eso es lo más importante”, explicó la joven rusa, de 19 años, quien no quiso hablar sobre el contenido exacto de la conversación.

"Obviously, she apologized, so there's no drama or anything behind it. Now we're able to laugh about it so I think that's the most important."



As expected, Mirra Andreeva says everything is all good between her and Jessica Pegula after hot mic gate. pic.twitter.com/Oo4pdd49i2 — Christian's Court (@christianscourt) November 10, 2026

“Preferiría mantener entre nosotras lo que me dijo, pero aprecié mucho su gesto”, añadió Mirra, en medio de la rueda de prensa, al darse a conocer ese encuentro entre ellas luego de que Pegula describiera en esa conversación con su coach que “es una buena chica, pero también es una diva y necesita que le bajen los humos”.

Las críticas en aquel momento no se terminaron allí. La norteamericana también señaló a la española Conchita Martínez, entrenadora de Andreeva, como principal responsable del comportamiento de la rusa en el entrenamiento que un rato antes estaban compartiendo. “Si yo fuera entrenadora y mi pupila viene de jugar cuatro games fantásticos y estás arriba 4-0 y estás enfadada conmigo, lanzándome bolas... Primero diría que es una falta de respeto hacia la otra persona. Vas 4-0, cállate la puta boca. Conchita es quien hace que esté molesta y tenga ese comportamiento”, expresó Pegula, de 32 años e hija del millonario Terry Pegula, propietario y presidente de diversos equipos en los Estados Unidos, como los Buffalo Bills (NFL) y los Buffalo Sabres (NHL).

Jessica Pegula quedó expuesta públicamente por una charla privada con su entrenador... delante de micrófonos de la WTA Finals Kirsty Wigglesworth - AP

Jessica, ganadora de once títulos (dos de ellos esta temporada, en Charleston y Dubai), también comparó a Andreeva con su amiga Coco Gauff (4° del ranking y de 22 años), afirmando que la rusa sería mejor tenista si tuviera otra mentalidad: “Si Andreeva tuviera la mentalidad de Coco Gauff, sería mejor que ella”.

Después de que las declaraciones convulsionaran al ambiente del tenis, la WTA se disculpó por la transmisión de la conversación de Pegula y Knowles en el entrenamiento. La organización reconoció no haber informado adecuadamente a las jugadoras y sus entrenadores de que los micrófonos estaban activados. Andreeva le bajó los decibeles al tema publicando una foto de ambas, en medio de otras en las que compartió imágenes de una fiesta, y escribir “Divas” en su cuenta de Instagram. La americana le siguió el juego con una respuesta en esa misma sintonía.

Una curiosidad: Pegula y Andreeva nunca se enfrentaron oficialmente, más allá de compartir momentos en los vestuarios, eventos o en los entrenamientos. Como están en diferentes grupos, ese primer duelo podría llegar en la etapa de eliminación de este torneo de Maestras. Se estaba generando cierto morbo al respecto. Si llega a suceder, será ahora con un pedido de disculpas que descomprimió todo.

Por lo pronto, al éxito de Andreeva durante su debut el lunes le siguió el de Pegula este martes ante la ucraniana Marta Kostyuk por 6-2 y 7-5, en su segundo partido del grupo. Así, la estadounidense se recuperó luego de su tropiezo en el estreno ante Coco Gauff, y mantiene la esperanza de pasar a las semifinales, para lo cual necesitará vencer el jueves a la checa Linda Noskova, la campeona de Wimbledon. Andreeva, de su lado, jugará el miércoles contra Aryna Sabalenka, en busca de asegurar el boleto a las semifinales.