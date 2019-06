Nadal acecha a Federer: cómo quedó la tabla de campeones de Grand Slams

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de junio de 2019 • 09:48

Con su 12º consagración en Roland Garros, Rafael Nadal llegó a 18 títulos de Grand Slams, y quedó a apenas dos Roger Federer, el máximo ganador de los torneos más importantes del circuito de tenis masculino. En una era marcada al ritmo de Novak Djokovic , Rafael Nadal y Roger Federer, la lucha por el récord de consagraciones se centra en ellos. Repartidos en el número 1, 2 y 3 del mundo, son los absolutos dominadores de los Grand Slams desde Wimbledon 2003 a hoy. De 64 "Grandes" disputados, ellos tres se quedaron con 53 (el suizo ganó 20, el español 18 y el serbio 15).

Los once "intrusos" fueron: el estadounidense Andy Roddick (US Open 2003), Gastón Gaudio (Roland Garros 2004), el ruso Marat Safin (Australia 2005), Juan Martín del Potro (US Open 2009), el escocés Andy Murray (US Open 2012 y Wimbledon 2013 y 2016), el suizo Stan Wawrinka (Australia 2014, Roland Garros 2015 y US Open 2016) y el croata Marin Cilic (US Open 2014).

La lucha por ser el más ganador de la historia de los Grand Slams tendrá más capítulos.