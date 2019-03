Nadal quiere la revancha con Del Potro... en la PlayStation

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 23 de junio de 2008

LONDRES.- Pasa Rafael Nadal, que unos minutos antes había terminado de practicar con el colombiano Alejandro Falla. El español se da cuenta de que a Juan Martín del Potro le están haciendo una entrevista para la televisión y se detiene detrás del camarógrafo, de frente al tandilense, para hacerle algunos gestos burlescos, con la intención de que se distraiga y pierda el hilo de la conversación.

Nadal sigue sus pasos y cuando hace un par de metros se da vuelta y le lanza el desafío a Del Potro: "Oye, fantasma, que te espero en la casa". El argentino, entre sonrisas y con aire pícaro y sobrador, enseguida informa de qué se trata el asunto: "Me está invitando a jugar a la PlayStation a su casa. Quiere la revancha, porque el año pasado lo ´atendí ; no me pudo ganar".

Competitivo a más no poder en las canchas de tenis, Nadal tampoco quiere ser menos al mando de la consola. Pero en su afán de vencer, Del Potro descubre algunas de las artimañas a las que recurre el N° 2 del mundo: "Hace trampas. Se arma un equipo con los mejores. Te pone a Cristiano Ronaldo, Casillas, Puyol Y a vos te da un equipo cualquiera. Pero no importa, igual le vamos a hacer partido. Todavía tiene la espina clavada del año pasado".

La rivalidad en los ratos de ocio revela la estrecha relación que Nadal mantiene con varios tenistas argentinos. Se dice que Wimbledon es distinto de todo, y también lo es para la estada de los jugadores, quienes, a diferencia de lo que ocurre en otros torneos, aquí no pasan los días en hoteles, sino que muchos eligen alquilar casas en los alrededores del All England, en la tranquilidad de lo que se asemeja a la campiña inglesa.

También es pública la amistad que Nadal tiene con Juan Mónaco, con quien no podrá verse aquí porque el argentino no se inscribió por una lesión. La PlayStation también los reúne en repetidos duelos. Aunque hace un tiempo, la prioridad de Mónaco con Nadal fue la de sumar un nuevo hincha de Estudiantes. Su tarea de concienciación incluyó el regalo de una camiseta del club platense. Si Estudiantes estuviera en la PlayStation, Nadal ya sabe que existe un tal Juan Sebastián Verón que podría ayudarlo a ganar en sus clásicos contra los tenistas argentinos.

ADEMÁS