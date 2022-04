Naomi Osaka se emocionó, pero esta vez de felicidad: ganó y está en la final de Miami

MIAMI - La japonesa Naomi Osaka es la primera finalista del Miami Open 2022. Fue protagonista de episodios relacionados con las presiones extremas del deporte de alta competencia. Sufrió varias derrotas en primeras ruedas en torneos en los que era la favorita; hace unas semanas, en Indian Wells, lloró con el destrato de un espectador, y también hubo conferencias de prensa vividas al borde del ataque de nervios. Osaka no olvida lo que pasó y por eso utiliza algunos recursos para aislarse de la presión y expresar sin tapujos sus sentimientos.

La sala de conferencias del Masters 1000 de Miami, con periodistas de todo el mundo, fue el escenario de una nueva ronda de definiciones personales, ahora que los resultados sí acompañan, después de un valioso triunfo por 4-6, 6-3 y 6-4 sobre Belinda Bencic, en un duelo en el que estuvo varias veces abajo en la cuenta y en el desarrollo.

El saludo final entre la suiza Belinda Bencic y Osaka Rebecca Blackwell - AP

Ganadora de cuatro títulos de Grand Slam, Osaka parece estar resurgiendo en Miami después de un 2021 complicado por sus problemas de salud mental, por los que se alejó temporalmente del tour a finales del año pasado. Después del encuentro, la japonesa se expresó en redes sociales: “Hombre, no sé qué está pasando, pero ahora mismo me siento muy agradecida. Saludos a los altibajos de la vida, por hacerme apreciar este momento todavía más. Volvemos a una final, nos vemos el sábado”.

Naomi Osaka saluda a sus seguidores después de alcanzar la final del torneo de Miami Rebecca Blackwell - AP

¿Qué dijo la tenista japonesa que supo ser número 1 del mundo, y que en la actualidad es la 77a del ranking de la WTA? A continuación, algunas frases destacadas:

Sobre la victoria que la depositó en la final. “Doy una respuesta no profesional y una respuesta profesional. Lo que estoy pensando honestamente ahora es cómo llevar comida coreana Uber Eats a mi casa. Pero sobre el partido, estoy muy feliz. Sabía que iba a ser difícil hoy, así que me alegro de haber podido salir adelante”.

Man idk what’s going on but I’m just so grateful right now. Cheers to the ups and downs of life for making me appreciate this moment even more. We’re back in a final, see you on Saturday ❤️ pic.twitter.com/cNxV1lZC7d — NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) April 1, 2022

Lo que le dijo a Tennis Channel sobre estar “abrumada” por sus pensamientos. “Para ser honesta, no es nuevo para mí. Esa vez en particular decidí hablar. Pero no siento que me haya ido, siempre he sido esta jugadora. Ha habido algunas situaciones en las que he perdido temprano, pero he jugado buenos partidos todo el tiempo. Pero, sí, creo que cuando dije que a veces me siento abrumada por mis pensamientos, en este caso particular es porque no he estado en la final en mucho tiempo”.

El reseteo de su carrera. “Hablar con mi terapeuta realmente me ayudó. Pude ver las cosas desde una perspectiva diferente. Le dije... bueno, no voy a decirte lo que le dije, pero siento que hay cosas que pueden ayudarme y nunca antes me había dado cuenta. Porque soy el tipo de persona que quiere hacer todo sola y no me gusta agobiar a la gente. Pero, sí, diría que me sorprende lo rápido que funcionó”.

Un momento de emoción para Osaka: su llanto después de la victoria sobre Bencic MICHAEL REAVES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Su semana en Miami. “Estuve comiendo mucha comida haitiana, porque siento que solo se puede comer comida haitiana en el sur de Florida y Nueva York. También me gustaron las costillas de res coreanas marinadas. Me gusta salir en Miami, pero todavía me da un poco de miedo acercarme a la gente debido al Covid. Mi peor pesadilla sería llegar a la final y luego tener que retirarme por estar enferma. Así que tiendo a tratar de quedarme en casa la mayor parte del tiempo”.

Por qué circula por el torneo con auriculares. “Me da una excusa para no interactuar con alguien si no quiero (sonríe). Esto suena mal, pero realmente no conozco a mucha gente, así que tiendo a mirar al suelo, o si miro hacia adelante, tengo que ponerme los auriculares. También escucho música cuando estoy caminando. Para mí, por alguna razón, establece un tono. En mi lista de reproducción hay mucho Juice WRLD (un reconocido rapero). Y alguien me recomendó Jamiroquai, especialmente una canción llamada Virtual Insanity”

Su llanto al terminar el partido. “Fue de felicidad. Creo que las semifinales significan mucho para mí. Quería venir a este torneo y ponerme a prueba, y siento que probablemente ella (Belinda Bencic) era la mejor oponente del mundo para eso. No tenía buenos recuerdos jugando contra ella”.