No viene Nadal: punto argentino

BARCELONA.- La ausencia de Rafael Nadal en la final de la Copa Davis fue un disparador de sensaciones. La primera puede enfocarse desde el estricto aspecto deportivo y, sin temor a las presunciones, podrá afirmarse que la Argentina ganó el primer punto sin haberse movido de su asiento. La segunda, entre lamentos y en defensa de la calidad del espectáculo, considerará la decisión del N° 1 un verdadero impacto negativo para tanta ansiedad y entusiasmo. Cada una tiene sus motivos concretos.

Una inflamación en el tendón cuadricipital de la rodilla derecha dejó afuera a Nadal, que ayer, en una conferencia de prensa, anunció su deserción para la serie que comenzará el 21 del actual, en Mar del Plata. La lesión requiere aún unos 15 días de recuperación para que pueda entrenarse con normalidad y de tres a seis semanas para volver al máximo nivel.

"Hice todo lo posible para llegar a esta final, pero la rodilla no me respondió. Estoy acostumbrado a jugar con dolor y lo he aguantado bastante bien, pero éste es un dolor distinto, un dolor nuevo. No consigo controlarlo", explicó Nadal.

Ahora se le abre otro foco de interés al equipo argentino, ya que el capitán español, Emilio Sánchez Vicario, anunciará hoy al reemplazante de Nadal. En un principio, los dirigentes de la Real Federación Española de Tenis (RFET) pensaron en Tommy Robredo, pero él se adelantó y rechazó la propuesta: "Me encantaría estar, pero es imposible. Llevo casi 12 días sin hacer nada. No salí a correr ni siquiera cinco minutos y no podría defender al país como se merece. En mi estado actual no le aportaría nada".

Así, los candidatos para la citación parecen Nicolás Almagro (19° en el ranking de la ATP), Carlos Moyá (42°), Juan Carlos Ferrero (55°) y Marcel Granollers (56°). David Ferrer (12°), Fernando Verdasco (16°) y Feliciano López (31°), que estuvieron en la semifinal con los Estados Unidos, tienen un lugar seguro.

Las explicaciones fueron largas. Nadal una y otra vez se lamentó por la ausencia. "Después de un año largo y muy positivo como ha sido éste, perderme dos citas muy importantes para mí, como el Masters de Shanghai y la final de la Copa Davis, son momentos difíciles. Está claro que a veces las cosas vienen así y no se puede hacer mucho más. No me siento preparado para enfocar una final como ésa. Mis compañeros pueden ganar la final sin mí, seguro", agregó.

La noticia repercutió fuerte en el conjunto. Así lo dejó en claro Ferrer. "Es una lástima. Es el número 1 y claro que todos queríamos que fuera nuestro líder. Tenemos que tomarlo como un aliciente más para ganar la Ensaladera y dedicársela a toda España y a él también. La locura del calendario le ha pasado factura", dijo.

Otra de las voces escuchadas con atención fue la del médico de la RFET, Angel Ruiz Cotorro: "En dos semanas podrá empezar a entrenarse, pero con tranquilidad. Ha estado diez días en reposo, haciendo todo tipo de rehabilitación y todas las pruebas pertinentes, pero se mantiene la inflamación. Es una lesión nueva, aguda, que se produce por un movimiento violento. En un tendón o un músculo, tocado, infiltrar es totalmente imposible".

Para el final quedó la consideración del presidente de la (RFET), Pedro Muñoz. "Es terrible, con Nadal había más fortaleza, más seguridad y más dudas para el rival, pero igual tenemos un gran equipo. Si gana la Argentina, pues a felicitarla", comentó el dirigente.

Se esfumó el misterio. La final se quedó sin Nadal, el mejor. Y, por más que el final tenga color rosado para la Argentina, por primera vez en la historia con el trofeo en alto, algo habrá faltado.

Así lo ve del potro

Desde Shanghai, Juan Martín del Potro no pasó por alto la baja de Nadal: “Me parece bien que no juegue si no está diez puntos; quizá yo tampoco lo haría si estuviera mal. Entiendo que para la gente sería algo maravilloso la posibilidad de ver a Nadal en acción, aunque para nosotros no fuera tan bueno”.

