Novak Djokovic avanzó a las semifinales de Wimbledon sin jugar: Alex De Miñaur se bajó por una lesión en la cadera

El cinematográfico objetivo de Novak Djokovic de obtener su octavo trofeo de Wimbledon , con el que igualaría el récord exclusivo del suizo Roger Federer en el césped británico, sigue muy vigente. El serbio, actual número 2 del ranking mundial, avanzó a las semifinales del tercer Grand Slam de la temporada, el más prestigioso de los cuatro, sin la necesidad de competir en los cuartos de final. Su rival, el australiano Alex De Miñaur, se bajó del desafío por una lesión en la cadera.

El jugador nacido en Sydney, noveno cabeza de serie en el All England, anunció su retiro del torneo antes de medirse con Djokovic por padecer una lesión en la cadera, molestia que padeció durante su victoria de la cuarta ronda ante el francés Arthur Fils. “Evidentemente no es el anuncio que quería hacer... Estoy destrozado. Tengo que retirarme por una lesión en la cadera, un desgarro del cartílago que conecta con los aductores. Sentí un crujido durante los últimos tres puntos de mi último partido. Me hicieron una ecografía y confirmó que era la lesión con alto riesgo de empeorar”, explicó De Miñaur en rueda de prensa en el complejo de Wimbledon.

El australiano Alex De Miñaur se bajó del desafío de cuartos de final de Wimbledon ante Novak Djokovic por una lesión de cadera GLYN KIRK - AFP

“No es un secreto para nadie que éste debía ser el partido más importante de mi carrera, pero ésta es una lesión singular. Me levanté esta mañana deseando una especie de milagro, pero hay un riesgo grande de agravar la lesión si piso la cancha. Un estiramiento o un deslizamiento podría provocar que (la lesión) pase de tres a seis semanas a cuatro meses de baja”, amplió el jugador de 25 años.

La mala noticia para De Miñaur le llega, además, a apenas tres semanas del comienzo de los Juegos Olímpicos de París 2024 (la competencia se realizará sobre el polvo de ladrillo de Roland Garros), donde ahora mismo no es segura la presencia del australiano, según sus propias palabras.

Con el retiro de De Miñaur, Djokovic accede directamente a las semifinales, donde el viernes se medirá con el vencedor del partido entre el italiano Lorenzo Musetti y el estadounidense Taylor Fritz. Nole buscará, además, alcanzar su primera final en lo que va de la temporada. Además, en un hipotético caso de que ganara su Grand Slam número 25, se encumbraría en el jugador -hombre o mujer- en tener más títulos de la categoría más alta, desempatando con Margaret Court (tiene 24).

Novak Djokovic sigue adelante en la búsqueda de su octavo trofeo de Wimbledon Li Ying - XinHua

Después del último torneo de Roland Garros, en el que no se presentó a jugar ante Casper Ruud en los cuartos de final, Djokovic se operó de una lastimadura en el menisco de la rodilla derecha y llegó con lo justo al major británico. De hecho, en Londres disputa sus encuentros con una rodillera. El balcánico compitió en Wimbledon por primera vez en 2005, siendo el 128° del ranking: alcanzó la tercera ronda. Ganó el trofeo dorado por primera vez en 2011 (venciendo a Rafael Nadal en la definición) y repitió el campeonato en 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 y 2022. El año pasado perdió la final con el español Carlos Alcaraz. ¿Nole podrá ganarlo nuevamente...?

