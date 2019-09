Novak Djokovic en estado explosivo con los espectadores en el US Open

Djokovic se mostró exaltado en las últimas horas, producto de molestias de hombro Crédito: DPA

No son horas placenteras para Novak Djokovic, el N° 1 del mundo, en el US Open. En la victoria sobre el argentino Juan Ignacio Londero sintió bastante dolor en el hombro izquierdo. Aún siendo zurdo, las molestias para pegar el revés de dos manos y en el lanzamiento de la pelota en el saque son ineludibles. No la pasó bien y hasta hubo trascendidos pesimistas tratándose de un Grand Slam, certamen de exigencias mayores en el circuito tenístico.

Y el fastidio se notó del serbio fue elocuente antes y durante el partido posterior en el que derrotó por la tercera rueda al local Denis Kudla por 6-3, 6-4 y 6-2. Mientras realizaba el calentamiento previo en una cancha auxiliar, y a punto de sacar, interrumpió el movimiento y encaró a un aficionado que estaba en una de las cabeceras.

La reacción de Djokovic

-¿Pero no ibas a retirarte, Nole?

El comentario del aficionado ofuscó a Djokovic, que discutió unos segundos con él. Y cortó el entredicho con una frase sugestiva y amenazante: "Te voy a encontrar, créeme, te voy a encontrar..."

Durante el partido con Kudla, en el que se lo vio más suelto y menos dolorido, Djokovic no pudo evitar el estallido. "Shut the fuck up!" (Cállense, cierren la puta boca) vocifera hacia un sector donde los espectadores hablan entre los puntos en disputa de su encuentro. No es habitual verlo tan desencajado a Nole.

Djokovic busca concentración tras su estallido con los espectadores Crédito: AFP

Luego del partido, y cuando un periodista le comenta que estaba circulando un video de su entredicho durante el entrenamiento, Djokovic no puede evitar sonreír. Pero le resta importancia al incidente y hasta sugiere que le resultó beneficioso. "Sé quién es, me cae bien el tipo. Lo voy a invitar a tomar un trago. Lo que hablamos lo vamos a mantener entre nosotros. Pero definitivamente me ayudó con lo que pasó. Él no lo sabe, no sabe cuánto, pero me ayudó. No fue su intención hacerme un favor, pero eso fue finalmente".

Lo que dijo después de los incidentes

Y sobre su reacción en el partido, gritándole a los espectadores, también la minimizó. "Es el US Open, la gente va y viene, las sesiones nocturnas son especiales. Esto es Nueva York, la gente está cerca. Creo que eran un par de tipos que tenían algunas copas de más, pero todo bien, ya pasó".

¿El hombro? "Bien, pude jugar casi sin dolor. Es una buena noticia para mi". En octavos lo espera nada menos que Stan Wawrinka, el verdugo suizo que le arrebató el título en la final de 2016. Un partido imperdible.