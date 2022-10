Novak Djokovic juega poco, pero gana mucho: logró su 90° título, cuarto en 2022, y se clasificó para el Masters de Turín

No se vacunó contra el Covid, se perdió dos de los cuatro Grand Slams (Australia y US Open), quedó atrás en la puja con Rafael Nadal por ser el más ganador de títulos grandes de la historia (22 del español contra 21 del serbio) y actualmente es el N° 7 del mundo, un puesto que no condice con sus condiciones, incluso a los 35 años. Pero Novak Djokovic no se deja dominar precisamente por el abatimiento. Cuando puede, muestra su estirpe de campeón.

Así, al igual que otras figuras del circuito (Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev), desembarcó en Kazajistán, en la ciudad de Astana, para disputar el ATP 500 de esa ciudad. Un país que vive una revolución tenística a partir de la entrada en escena del multimillonario Bulat Utemuratov, el hombre que se enamoró de este deporte y lo transformó con una inversión de 200 millones de dólares. Que Elena Rybakina sea hoy campeona de Wimbledon es uno de sus derivados.

En la nómina de los más ganadores

Players with the most ATP Tour titles (Open Era) 🏆



1. Jimmy Connors (109)

2. Roger Federer (103)

3. Ivan Lendl (94)

4. Rafael Nadal (92)

5. Novak Djokovic (90)



Where will @DjokerNole finish on this list? pic.twitter.com/YyL95crhcM — Tennis TV (@TennisTV) October 9, 2022

No jugó muchos torneos en 2022 Djokovic. Apenas fue el noveno (más la Laver Cup). Con su victoria sobre Tsitsipas por 6-3 y 6-4 en la final, el serbio logró el cuarto título de la temporada y el 90° de su carrera. Novak ocupa el quinto lugar histórico de máximos campeones del circuito, detrás de Jimmy Connors (109), Roger Federer (103), Ivan Lendl (94) y Rafael Nadal (92).

Además, marcó su clasificación para el Masters, que se realizará en Turín del 13 al 20 de noviembre. Desde el Masters 1000 de Roma que ganó, tiene una marca de 25-1. Su única derrota en este segmento fue contra Rafael Nadal en los cuartos de final de Roland Garros.

Djokovic en acción frente a Tsitsipas en la final - - AFP

El de Astana fue el segundo torneo seguido ganado por Nole, luego del conquistado en Tel Aviv. Los otros fueron el Masters 1000 de Roma, en mayo, y Wimbledon, en julio, donde derrotó al australiano Nick Kyrgios en el cotejo decisivo.

“Estoy feliz de jugar a este nivel en este momento de mi carrera. Saben, tengo 35 años y no 25. Mi experiencia en este tipo de partidos me ayuda a abordarlos de la mejor manera”, declaró Djokovic tras la final ganada a Tsitsipas. A quien le dedicó un mensaje en la entrega de premios: “Te deseo todo lo mejor, excepto cuando juegues contra mi”.

El punto de la victoria de Nole

UNSTOPPABLE! 🙌



The moment @DjokerNole defeated Tsitsipas to claim the #AstanaOpen and a fourth title of 2022.



✅ Rome

✅ Wimbledon

✅ Tel Aviv

✅ Astana pic.twitter.com/wCVqkAQM0o — Tennis TV (@TennisTV) October 9, 2022

Luego de su conquista en el All England, Djokovic reapareció tras 70 días en la Laver Cup, en Londres, que más que nada fue un shock emocional por la despedida del tenis de Roger Federer. Y los títulos ganados en Israel y en Kazajistán, de alguna manera, marcan el regreso al más alto nivel de uno de los grandes animadores del circuito. Que no había participado en las competencias de canchas rápidas en Estados Unidos por no no haberse vacunado contra el Covid.

“Mi pausa aumentó mi hambre de títulos. No podía soñar de un mejor reinicio de la temporada”, añadió Djokovic, que no ha perdido en el circuito desde el partido de cuartos de final de Roland Garros contra Nadal en junio pasado.

Djokovic no la había pasado del todo bien en las semifinales frente al ruso Daniil Medvedev, obligado a abandonar cuando estaban empatados a un set 4-6, 7-6 (8/6)), debido a un dolor en un aductor, Djokovic, en cambio, no tuvo problemas ante Tsitsipas, al que había derrotado en la final de Roland-Garros en 2021 en cinco sets, luego de perder los dos primeros.

"La pausa me dio más hambre de títulos", dijo Nole Stas Filippov - AP

En la final de Astana, que liquidó en 75 minutos, Djokovic se mostró intratable con su servicio, con sólo siete puntos perdidos y un porcentaje de eficacia con el primer saque del 87%.

Ahora, previo al Masters en Turín, Nole le apuntará al certamen de París-Bercy, del 29 de octubre al 6 de noviembre, el último Masters 1000 de la temporada.

“Estoy muy motivado con la idea de terminar la temporada con el ritmo de estas dos últimas semanas”, señaló Djokovic.

