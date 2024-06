Novak Djokovic vs. Francisco Cerúndolo, en vivo: cómo ver online el partido de Roland Garros

Escuchar

Novak Djokovic y Francisco Cerúndolo protagonizan este lunes uno de los partidos más atractivos de la jornada de Roland Garros 2024, por los octavos de final. El partido inicia no antes de las 11 (hora argentina) en el tercer turno del estadio Philippe Chatrier -luego de Elina Svitolina vs. Elena Rybakina y de Emma Navarro vs. Aryna Sabalenka- y se transmite en vivo por ESPN 2, por lo que también se puede ver online en las plataformas digitales Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el serbio con una cuota máxima de 1.14 contra 7.0 que cotiza su derrota. Quien se imponga avanzará a cuartos de final y chocará contra Taylor Fritz o Casper Ruud.

Novak Djokovic y Francisco Cerúndolo no se enfrentaron nunca en el circuito de la ATP ATP

Novak Djokovic vs. Francisco Cerúndolo: todo lo que hay que saber

Octavos de final de Roland Garros 2024.

Hora: 11 (horario argentino).

TV: ESPN 2.

Streaming: Star+, DGO, Telecentro Play Flow.

Court: Philippe Chatrier

‘Nole’ y ‘Fran’ nunca se enfrentaron en el circuito de la ATP y para el argentino es un duelo más que especial ante su ídolo y el N° 1 del ranking mundial, tal manifestó en la previa: “Nunca le jugué un partido, no se cuánto tiempo más va a jugar y cuántas chances más voy a tener que me toque contra él en un cuadro de Grand Slam, octavos de final de Roland Garros, cancha central, contra el mejor de la historia en números, es un premio muy lindo. Será una experiencia inolvidable: estos días hubo un montón de argentinos en todos los partidos y siempre es un placer jugar con aliento del público, ojalá puedan hacer fuerza por mi y, me imagino que en Argentina habrá mucha gente alentándome por la TV”.

Cerúndolo acumula tres victorias en el certamen. En su debut se impuso al alemán Yannick Hanfmann 6-3, 6-3 y 6-4; luego eliminó al austríaco Filip Misolic 6-2, 7-6 (2) y 6-0; y, por último, al estadounidense Tommy Paul 3-6, 6-3, 6-3 y 6-2. El balcánico, por su parte, también consiguió tres triunfos para llegar a la ronda de los 16 mejores: al local Pierre-Hugues Herbert 6-4, 7-6 (3) y 6-4; al español Roberto Carballés Baena 6-4, 6-1 y 6-2; y al italiano Lorenzo Musetti 7-5, 6-7 (6), 2-6, 6-3 y 6-0.

Francisco Cerúndolo y Novak Djokovic compartieron entrenamientos, pero nunca se enfrentaron Instagram Francisco Cerundolo

En la antesala, el principal favorito al título en el segundo Grand Slam de la temporada habló de su oponente y destacó sus virtudes: “Es un buen chico, trabajador, junto a su hermano hace unos años ingresaron en el tour. Él es argentino, sabe jugar bien sobre polvo de ladrillo, así que yo espero poder estar descansado y preparado porque me va a hacer correr”.

Quien se imponga avanzará a cuartos de final y chocará contra el estadounidense Taylor Fritz o el noruego Casper Ruud, que se enfrentan a las 10.30 en el estadio Suzanne Lenglen.

LA NACION