Noval Djokovic, en la Argentina, con su amigo Del Potro: “Estamos aquí para celebrar la carrera legendaria de Juan Martín”

“Estamos aquí para celebrar la carrera de Juan Martín”. La frase, contundente, salió de la boca de Novak Djokovic, el tenista más ganador de todos los tiempos. El serbio llegó por segunda vez a la Argentina (lo había hecho en 2013), aunque en esta oportunidad lo hizo para acompañar a Juan Martín del Potro (rival y amigo) en su partido despedida (hoy, desde las 18, en el Parque Roca). En una carrera de 16 temporadas, el tandilense estuvo inactivo por distintas dificultades físicas y cirugías durante 5 años y medio, un tiempo sumamente frustrante y prolongado que no le impidió encumbrarse como el tenista más importante de la historia de la Argentina después de Guillermo Vilas.

Nole llegó a un hotel porteño de la calle Arroyo a las 11.40, en una camioneta de vidrios negros. Pese a la llovizna, el máximo campeón de Grand Slams (con 24) se bajó del vehículo y se prestó amablemente, durante varios minutos, a tomarse fotos con los fanáticos y firmar autógrafos. Luego se dirigió al auditorio para la rueda de prensa y habló fluidamente en español. “Hablo en español, pero tengan un poquito de paciencia. Es un gran placer volver a Sudamérica, a Argentina, después de once años. Esta vez es muy especial, muy emocionante, estoy con mi amigo Juan Martín. Fue un honor cuando me pidió. Estoy pasándola como en casa, el pueblo argentino es muy generoso y amable”, dijo Nole, actual número 7 del ranking, quien acaba de anunciar que Andy Murray será su entrenador.

“Para mí fue una decisión fácil cuando Juan Martín me llamó para decirme que era su último partido. Es un momento muy especial y emocionante para mí también. La rivalidad que tuvimos fue muy grande dentro de la cancha, vivimos momentos maravillosos, en los estadios más grandes de nuestro deporte, pero en el último período hicimos una amistad grande”, remarcó el balcánico.

“La carrera de Delpo ya es legendaria. Estamos de acuerdo todos aquí que con su talento, si no hubiera tenido lesiones, su carrera hubiera sido más, más grande. Yo he tenido más suerte con las lesiones en mi vida. Las lesiones son el adversario más grande de los atletas profesionales, no puedes hacer cosas al cien por ciento. Es triste para mí lo que observé con Delpo. Pero por otra parte estamos para celebrar, tiene muchas cosas para estar orgulloso”, amplió el hombre que ostenta el récord de semanas en la cima del ranking (428; seguido por Roger Federer, con 310).

Djokovic, además, se refirió a su vínculo con Murray, a quien confirmó como flamante coach: “Quería que mi entrenador sea una leyenda de nuestro deporte. Andy me conoce desde muy joven. Conoce lo bueno, lo malo y cómo fui evolucionando en mi juego. También conoce a Sinner y Alcaraz, que son los mejores ahora”. Además, se refirió con cierta melancolía al paso del tiempo: “Mi más grandes rivales ya han partido y eso me pone un poco triste, pero yo me siento bien, me siento joven y todavía tengo muchas ganas de seguir logrando títulos”.

“Es un día muy movilizante, muy especial”, reconoció Del Potro, que cuya despedida oficial fue el 8 de febrero de 2022, cuando perdió ante Federico Delbonis por la primera ronda del ATP de Buenos Aires. Desde entonces intentó buscar una solución para su maltrecha rodilla derecha (le confesó a LA NACION que llegó a operarse ocho veces por la lesión en la rotula y que, pese a eso, no halló la receta para tener una vida saludable). “Con respecto a esta semana, creo que nunca tuve tanta ansiedad y nervios en mi carrera. Nole fue muy generoso en estar en este día conmigo”, dijo Del Potro.

“Estos días estuve abriendo un poco más mi corazón y contando mis últimos años. He tenido una carrera maravillosa. Es muy difícil competir con Nole y con los mejores de la historia; fue un privilegio compartir con ellos. Hoy es un día tan especial y lo quiero disfrutar, porque tal vez nunca más tenga un cariño como este. Los recuerdos lindos le ganan a cualquier cosa”, reconoció Del Potro, campeón del US Open 2009, ganador de la Copa Davis 2016 y doble medallista olímpico.

“En este mundo pasa todo tan rápido y se hace difícil disfrutar todo. Fue un gran orgullo poder conseguir títulos importantes en la misma era del Big 3; ellos son de otra dimensión. Novak completó la rueda de nuestro deporte este año (ganando el oro olímpico), es algo único en la historia. Esos títulos conseguidos, esos logros, en unos años podré decir que se los robé a ellos (sonríe) y los tengo en mí casa”, concluyó Del Potro, que terminó la rueda de prensa obsequiándole a Nole una caja con vinos de su marca, con etiquetas especiales con la figura de ambos.

