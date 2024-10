Otro título para el tenis argentino, y en casa: Camilo Ugo Carabelli conquistó Villa María

Escuchar

En otro fin de semana con buenas noticias para el tenis argentino, esta vez la novedad llegó en casa. El Challenger de Villa María, el torneo más trascendente en este nivel del Tour que se juega en nuestro país, concluyó este domingo con la consagración de Camilo Ugo Carabelli, que en una definición entretenida y cambiante se impuso al neerlandés Jesper De Jong por 7-6 (7-3), 3-6 y 6-4.

El domingo amaneció con lluvia en Villa María y encendió las dudas sobre la posibilidad de poder disputarse la final. Sin embargo, el clima mejoró a tiempo para que se pueda disfrutar de una jornada del mejor tenis en el Sport Social Club, y más allá del frío y del viento, se jugó un partidazo.

Camilo Ugo Carabelli, con el trofeo de campeón en Villa María Omar Erre

“Él me había ganado una batalla increíble en el Australian Open, en la entrada. Yo saqué para partido y perdí. Se me vino un poco eso a la cabeza. Pero acá la gente me bancó un montón. Estuvo muy a full, muy prendida bancándome mucho y eso me hizo sacar fuerzas para ganar el partido”, dijo Ugo Carabelli con el trofeo bajo el brazo, luego de tres horas de batalla.

En un primer set muy parejo que parecía llevarse el neerlandés, al quebrar y adelantarse 4-3, Camilo se recompuso y fue él quien recuperó el break e igualó las cosas. Luego de salvar dos set-points, lo llevó al tie-break, y allí el argentino, apoyado por el público, logró tomar ventaja de 7-3.

La celebración de Ugo Carabelli Omar Erre

Lejos de caerse, para el segundo set De Jong corrigió algunas cuestiones tácticas y comenzó a complicar más al bonaerense. Sin muchos sobresaltos se llevó el parcial por 6-3, ante un Camilo que se mostró más errático, sobre todo desde el saque, el cual le costó mantener; de hecho, lo perdió un par de veces con sendas doble faltas.

En el tercero, Ugo Carabelli se mostró nuevamente con solidez desde el principio y en una ráfaga de 15 minutos ya estaba 4-0 en la cuenta. Pero las pulsaciones empezaron a subir y, con el cierre del partido más cerca, el argentino bajó la intensidad, lo que le dio una chance a De Jong para volver a ponerse en juego; el neerlandés se recuperó y ganó tres games seguidos. En el 4-3 y 15-15 llegó el momento clave; el fanático de San Lorenzo ganó un gran punto luego de defender un smash de su rival y tras un largo peloteo. Así volvió a meterse en el partido. “Pude ganar un puntazo, ése fue muy muy importante. Él ahí quemó un poco. Fue una batalla increíble, así que estoy muy contento”, contó el campeón sobre cómo superó aquel momento crucial.

Con trofeo bajo el brazo, Camilo Ugo Carabelli habla de la importancia de trabajar en la salud mental y enfocarse en el trabajo de todos los días🧠 pic.twitter.com/CAOKW29mQi — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) October 13, 2024

El que consiguió en Villa María fue el séptimo título Challenger en la carrera de Ugo Carabelli, que es entrenado por Fabián Blengino. Este año, el Brujo, como también se lo conoce, fue campeón en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y en Piracicaba, Brasil. También se impuso en Antofagasta 2023, Lima y Tigre 2022, y Varsovia 2021. Se trató del título 425° en Challengers para la Argentina.

Finalmente, Ugo Carabelli pudo concluir una semana perfecta con otro título en Argentina y el más importante. Ya había ganado en el Challenger de Tigre, en 2022, un torneo de categoría 80, inferior al de nivel 100 de esta semana. Con este resultado, queda al borde del top 100 -este lunes se ubicará en el puesto 104°-, más cerca del ingreso directo para el próximo Abierto de Australia, aunque necesitaría algunas buenas actuaciones más para asegurarlo.

