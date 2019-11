El serbio Novak Djokovic y el español Rafael Nadal están en semifinales en el Masters 1000 de París Fuente: AFP

Este lunes, cuando se difunda el nuevo ranking de la ATP, el español Rafael Nadal habrá desplazado del primer lugar al serbio Novak Djokovic, pero cuál de ellos dos terminará este año en la cima aún es una incógnita. Ambos ganaron el viernes sus partidos y avanzaron a las semifinales del Masters 1000 de París, lo que además le significó al italiano Matteo Berrettini, que había quedado eliminado en la segunda ronda, asegurarse la última plaza para el Masters de Londres por la caída de Gael Monflis ante el canadiense Denis Shapovalov por 6-2 y 6-2. El francés era el último que podía superar en la clasificación a Berrettini, para lo cual debía ganar este cruce de cuartos.

Nadal, que batió al galo Jo-Wilfried Tsonga por 7-6 (7-4) y 6-1 por los cuartos de final, se asegurará terminar al tope el 31 de diciembre si levanta el trofeo el domingo. Claro está, el mallorquín, que volvió al circuito esta semana tras adjudicarse el US Open en septiembre, no piensa en eso todavía. Tiene la cabeza en Shapovalov, el rival de este sábado en la segunda semifinal (no antes de las 12.30 de nuestro país), y sabe que se trata de uno de los jóvenes más ascendentes.

Para Nadal, la misión es grande, pero el premio puede ser inolvidable: el zurdo de Manacor conquistó 12 veces Roland Garros, el mayor torneo que se juega en la capital francesa, pero nunca pudo llevarse el trofeo de campeón de la prueba que se disputa a fines de octubre o primeros días de noviembre en el Palais Omnisports de Bercy. Sólo pudo llegar una vez a la final en seis participaciones, y eso fue en 2007, cuando perdió con un inspiradísimo David Nalbandian. Ahora, está a dos pasos de ganar uno de los poquísimos trofeos importantes que faltan en su palmarés (junto con el Masters 1000 de Miami y el torneo de Maestros).

El triunfo de Nadal

Más temprano (a las 10 de la Argentina, transmite ESPN) se conocerá el primer finalista, una instancia a la que aspira llegar Djokovic, tras deshacerse del griego Stefanos Tsitsipas por 6-1 y 6-2 en 58 minutos. En la primera semifinal del torneo que se disputa sobre superficie dura y reparte premios por 5,2 millones de euros, Nole se medirá con el búlgaro Grigor Dimitrov, que derrotó al chileno Christian Garín por 6-2 y 7-5. El serbio ganó cuatro veces este certamen y había comenzado la semana con algunos síntomas de gripe. Ya parece recuperado.

Djokovic aspira a terminar por sexto año seguido en lo más alto. La tarea no es nada sencilla, pero depende de sí mismo: tiene que ganar prácticamente todo. París y el Masters de Londres; en el segundo caso, dependiendo también de lo que sume Nadal, su rival directo en la batalla por el liderazgo. Rafa busca cerrar una temporada en la cúspide por quinta vez en su carrera.

Nadal, Djokovic, Berretini y Tsitsipas estarán jugando desde el 10 de este mes el Masters en Londres, junto al suizo Roger Federer -que no jugó en París para dosificar su desgaste físico-, el ruso Daniil Medvedev, el austríaco Dominic Thiem y el alemán Alexander Zverev. Los grupos se sortearán el martes próximo.