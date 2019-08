Guido Pella venció a Grigor Dimitrov avanzó a los cuartos de final en el Abierto Los Cabos, en México Crédito: Abiertoloscabos.com

Después de un Wimbledon soñado en el que alcanzó los cuartos de final, algo que a nivel ATP en la Argentina solamente habían logrado Guillermo Vilas, David Nalbandian y Juan Martín del Potro, Guido Pella (24º del ranking) reapareció en el circuito individual y lo hizo con mucha autoridad. En Los Cabos, el torneo mexicano sobre superficie dura y de categoría 250, el bahiense, como segundo cabeza de serie, debutó directamente en la segunda ronda y triunfó por 6-4 y 6-2 frente al búlgaro Grigor Dimitrov, en apenas una hora y doce minutos.

Es verdad que Dimitrov, 3º del mundo en noviembre de 2017 luego de ganar la Copa de Maestros de Londres, no tiene confianza y parece estar en caída libre desde entonces (actualmente es 57º), pero así y todo sigue siendo un jugador peligroso y con muy buenos recursos, y Pella lo dominó con seguridad.

Pella, entrenado por José "Chucho" Acasuso y Kevin Konfederak (de hecho, el exjugador del tenis universitario estadounidense lo acompaña en el balneario mexicano), anotó dos aces, no cometió doble faltas, logró el 54% de primeros servicios, ganó el 57% de esos primeros saques y el 71% de los segundos. Esta noche, aproximadamente a las 23 de la Argentina, el argentino de 29 años disputará los cuartos de final ante el coreano Soonwoo Kwon (112º, proveniente de la clasificación), que en los octavos de final derrotó al cordobés Juan Ignacio Londero (59º) por 6-4, 3-6 y 6-3.

"Me sentí bien, el primer partido no es fácil y más sabiendo que mi rival ya tuvo un partido para acostumbrarse, pero creo que más allá de eso pude jugar bien y pude entrar en ritmo de torneo muy rápido y eso es lo que me hacía falta. Creo que estoy en buen camino y sé que para conseguir más resultados tengo que seguir entrenando, seguir esforzándome y seguir ganando partidos como este, estoy en buen momento, tengo buenas sensaciones y eso en el tenis es muy importante", dijo Pella luego del match ante Dimitrov, en el que alcanzó su 28ª victoria en la temporada (16 derrotas).

Si Pella avanza, en las semifinales podría medirse con Diego Schwartzman, uno de sus mejores amigos en el circuito. El Peque, 27º del ranking y tercer favorito en Los Cabos, tuvo una destacada actuación en su debut en el certamen mexicano: derrotó por 7-5 y 6-0 al letón Ernests Gulbis, actual 129º pero ex Top Ten (10º en 2014).

Hoy, a las 21 de la Argentina, Schwartzman se enfrentará con el kazako Mikhail Kukushkin (45º). Luego de los dos compromisos individuales, Pella y Schwartzman deberán jugar los cuartos de final de la competencia de dobles ante Romain Arneodo y Hugo Nys, ambos de Mónaco.

En atptour.com le preguntaron a Schwartzman cuán especial es compartir un torneo junto a Pella y el Peque contó: "Esta buenísimo. Seguimos los dos compitiendo a la par, hasta enfrentarnos en las instancias finales. Sería muy bueno". Y aportó una intimidad: "Mandamos a nuestros entrenadores a una habitación y nosotros nos quedamos juntos en la misma habitación. Disfrutamos mucho, jugamos a la Play, vemos series, estamos como queremos y muy divertidos. Seguiremos la gira juntos, incluso iremos a Miami a entrenar antes del US Open, así que será una gira de hermandad tenística".

Pella y Schwartzman son amigos desde hace años. Compartieron giras en el circuito y series de Copa Davis: son los líderes de esta etapa, la posterior al título de 2016 y tienen encima el sinsabor del descenso ante Kazakhstán en 2017. Se preparan físicamente en el mismo lugar cuando están en Buenos Aires y sus cuerpos técnicos tienen mucho vínculo. Ahora disfrutan de este momento juntos.

Pella y Schartzman, juntos en Los Cabos

