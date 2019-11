Las declaraciones de Gaudio tras el 3-0 a Chile 01:35

MADRID.- El triunfo por 3-0 ante Chile en el estreno de la Copa Davis 2019 no solo dejó alegría en el vestuario argentino, sino que también sumó algunas perlitas. Curiosidades que después fueron explicadas por los protagonistas. Primero, Diego Schwartzman ingresó a jugar el segundo punto con el hit "Soy Sabalero", la canción de Los Palmeras que no para de sonar desde la final de la Copa Sudamericana entre Colón e Independiente del Valle. Después, Gastón Gaudio, el capitán del equipo, no solo destacó el buen desempeño del equipo, sino que reveló por qué casi se pierde el final del 2-0. Una escapada al baño motivada por la ingesta de líquidos y los nervios.

"No la elegí yo esta vez, se la deje a los chicos para que la elijan. Yo no paraba de cantarla, es verdad, la fui pegando en el grupo. Después cedí para que la elija otro porque tienen otros gustos de música, y eligieron la del Sabalero", contó el Peque luego del doble 6-2 sobre Garín para poner a Argentina 2-0 ante Chile y así quedarse con la serie.

Por otro lado, el capitán explicó por qué se tuvo que "escapar": "Casi me pierdo el final del partido del Peque, no podía más. Tomé tanta agua, tanta agua con Guido, y después, ya cuando entré a la cancha, no podía más. Después, el Enano (por Schwartzman) me decía 'no te vayas, no te vayas, no te vayas' porque no quería cambiar nada de cábala y al final no podía más: voy o me muero acá".