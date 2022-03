Pudo ser una estrella del tenis de EE.UU., fue abusada por el entrenador y ahora vuelve ilusionada al circuito

PHOENIX.- Kylie McKenzie, que en su día fue una de las tenistas junior más prometedoras de los Estados Unidos, ha vuelto por ahora al lugar donde empezó, golpeando pelotas en un court local, a menudo con su padre, viviendo en su casa mientras intenta rescatar lo que en su día parecía un futuro inmejorable.

Hay pocas dudas de dónde se extravió ese futuro. En 2018, McKenzie, que entonces tenía 19 años, trabajaba estrechamente con un entrenador de alto nivel en el centro de entrenamiento nacional de la Asociación de Tenis de los Estados Unidos (United States Tennis Association; USTA) en Orlando, Florida.

A Aníbal Aranda le gustaba llevarla a las canchas remotas del centro de tenis, donde, según ella, la elogiaba y ponía sus manos en su cuerpo durante sus entrenamientos, presionando contra ella mientras practicaba su servicio.

Kylie McKenzie, alguna vez una de las tenistas junior más prometedoras de Estados Unidos, en Anthem, Arizona. ADRIANA ZEHBRAUSKAS - NYTNS

Quizá, pensó McKenzie, se debía a que Aranda había crecido en Paraguay y era menos consciente del tipo de contacto físico que se considera apropiado en Estados Unidos. Durante seis años, Aranda había entrenado para la USTA, que había apoyado la carrera de McKenzie y prácticamente la había criado en sus academias desde los 12 años. Sus directivos confiaban en él, y ella en ellos, por lo que también confiaba en él.

El 9 de noviembre de 2018, Aranda se sentó tan cerca de ella en un banco después de la práctica que sus piernas se tocaron, y luego él puso su mano entre sus muslos, dijo ella. Más tarde se enteró de que no era la única persona que lo acusaba de conducta sexual inapropiada.

Durante la última semana, Aranda no ha respondido a las repetidas llamadas telefónicas y mensajes de texto en busca de comentarios, enviados a un número de móvil asociado a su nombre. Howard Jacobs, el abogado que lo representó durante una investigación del U.S. Center for SafeSport, que investiga las denuncias de abusos en el deporte estadounidense, dijo que Aranda ya no era cliente suyo.

En su testimonio durante la investigación de SafeSport, Aranda negó haber tocado a McKenzie de forma inapropiada, ya sea durante o después del entrenamiento. Sugirió que McKenzie había inventado una historia porque le habían dicho que la USTA planeaba dejar de apoyarla. Acusarlo de abuso, dijo Aranda, haría más difícil que la organización la dejara de apoyar, una afirmación que los entrenadores de la USTA y McKenzie rechazaron.

Los expedientes de SafeSport son confidenciales, pero The New York Times ha revisado una copia del fallo final, el informe de la investigadora y las notas de sus entrevistas con una docena de testigos, incluida Aranda. El Times también ha revisado una copia del informe policial de un detective de Orlando.

“Quiero ser claro, nunca le toqué la vagina”, dijo Aranda a un investigador de SafeSport, según esos registros. “Nunca la toqué de forma inapropiada. Todas esas cosas que dice son retorcidas”.

Kylie McKenzie practicando con su padre, Mark, en Anthem, Arizona. ADRIANA ZEHBRAUSKAS - NYTNS

El incidente, del que McKenzie informó rápidamente a amigos, familiares, funcionarios de la USTA y a las fuerzas del orden, condujo a una cascada de acontecimientos durante los tres años siguientes. La USTA suspendió y luego despidió a Aranda. Una larga investigación de SafeSport concluyó que era “más probable que no” que Aranda hubiera agredido a McKenzie. La policía tomó declaración a McKenzie y consideró que había causa probable para una acusación de agresión, y luego entregó las pruebas a la oficina del fiscal del estado, que finalmente optó por no proseguir con el caso. McKenzie dijo que empezó a sufrir ataques de pánico y depresión, que obstaculizaron sus intentos de recuperar su destreza en el tenis.

Pero lo que más preocupa a McKenzie, que ahora tiene 23 años, es algo de lo que sólo se enteró leyendo el informe de investigación confidencial de SafeSport sobre su caso. Una empleada de la USTA tuvo una experiencia similar con Aranda unos cinco años antes, pero prefirió reservarse la información.

La USTA desconocía ese incidente porque la empleada dijo que no se lo contó a nadie hasta que fue entrevistada por el investigador de SafeSport para el caso de McKenzie.

“Saber que tenía antecedentes, eso casi duplicó el trauma”, dijo McKenzie la semana pasada en una cafetería no muy lejos de su casa. “Confiaba en ellos”, dijo sobre la USTA. “Siempre los vi como guardianes. Pensaba que era un lugar seguro”.

La defensa de la USTA

El caso de McKenzie pone de relieve lo que algunos en el tenis han considerado durante mucho tiempo como problemas sistémicos en la forma en que los jóvenes jugadores, especialmente las mujeres, se convierten en profesionales. Las jugadoras suelen salir de sus casas a una edad temprana para ir a las academias de formación, donde a menudo trabajan estrechamente con entrenadores masculinos que actúan como mentores, padres sustitutos y tutores en los viajes a los torneos.

Chris Widmaier, portavoz de la USTA, dijo que cualquier sugerencia de que sus academias son inseguras era inexacta. Dijo que las medidas de seguridad de la organización incluyen la comprobación de los antecedentes de los empleados, la formación sobre el acoso y la forma en que los depredadores se dirigen a las víctimas potenciales y las hacen vulnerables a los avances, así como múltiples formas de denunciar conductas inapropiadas o abusivas.

“Hace más de tres años, la Sra. McKenzie denunció un incidente y esa denuncia fue tratada con absoluta seriedad y urgencia”, dijo Widmaier en un comunicado. “La USTA notificó inmediatamente, sin ninguna vacilación o retraso, al Centro de Seguridad Deportiva de los Estados Unidos y cooperó en una investigación completa y exhaustiva del incidente. La USTA suspendió al infractor el mismo día del informe y desde entonces no le ha permitido volver a la propiedad ni a ningún acto o evento patrocinado por la USTA. Además de informar rápidamente de este incidente, la USTA trabajó con la Sra. McKenzie y sus representantes para garantizar que se sintiera segura mientras seguía entrenando y avanzando en su carrera como tenista. La USTA apoyó a la Sra. McKenzie antes, durante y después del incidente”.

Widmaier dijo que la organización estaba trabajando para aumentar el número de entrenadoras. Ha añadido mujeres a su personal en sus centros nacionales de entrenamiento -ahora hay cinco mujeres, seis hombres y tres puestos vacantes en su personal nacional de entrenadores- y ha desarrollado un programa de becas para entrenadores en el que las mujeres deben representar la mitad de las inscripciones.

McKenzie ha repetido su relato de los hechos en múltiples ocasiones, a amigos, a funcionarios de la USTA y a las fuerzas del orden. Al encontrar creíble el relato de McKenzie, los investigadores de SafeSport escribieron que su relato había permanecido consistente y estaba respaldado por evidencia contemporánea, incluyendo mensajes de texto y registros de la USTA.

El USTA National Campus Collegiate Center en Orlando, donde McKenzie se entrenó con Aranda. Matt Marriott/NCAA Photos via Getty Images

En 2019, SafeSport suspendió a Aranda, de 38 años, de ser entrenador durante dos años y lo puso en libertad condicional durante otros dos años. Aranda es una de las 77 personas relacionadas con el tenis que figuran en la lista de suspendidos o inelegibles de la USTA por haber sido condenados o acusados de abusos sexuales o físicos.

‘Eres un campeón. Quiero trabajar contigo’

McKenzie empezó a jugar al tenis a los 4 años, cuando su padre, Mark, le puso una raqueta en las manos. En cuarto grado ya recibía clases en su casa para poder practicar más.

Cuando tenía 12 años, los entrenadores de la USTA, que la habían visto en torneos y campamentos, le ofrecieron la oportunidad de entrenarse a tiempo completo en su academia de desarrollo de Carson, California. Se trasladó con la familia de otra jugadora junior de elite de Arizona, dejando atrás a sus padres y a sus dos hermanos pequeños.

Al cabo de unos años se sentía nostálgica y quemada. Los entrenadores la mantenían en el court durante horas después de los entrenamientos para hablar de la vida y del tenis, y uno le gritó mientras asistían a un torneo en Indian Wells cuando descubrió que había besado a un chico a los 14 años.

McKenzie dejó Carson en 2014 y regresó a Arizona. Pero después de ganar dos torneos juveniles de alto nivel, los funcionarios de la USTA la convencieron de que se trasladara al centro de entrenamiento de la Florida.

Una lesión en el hombro acabó enviándola de vuelta a Arizona durante 18 meses, pero en 2018 regresó a la Florida, mudándose con unos familiares a Merritt Island. De vez en cuando pasaba la noche en la casa de su amiga, CiCi Bellis, entonces una de las mejores promesas estadounidenses. Bellis estaba lesionada en ese momento, lo que permitió a su entrenador, Aníbal Aranda, trabajar con otras jugadoras.

Al principio, McKenzie se sintió halagada por la atención y los elogios de Aranda. “Me dijo: ‘Eres una campeona. Quiero trabajar contigo’”, dijo McKenzie sobre Aranda. “Tenía todos los motivos para confiar en él”.

Un empleado de la USTA habría dicho lo contrario

Durante la investigación de SafeSport sobre el incidente de McKenzie, la empleada, que no se identifica para proteger su privacidad, dijo al investigador que unos años antes, Aranda la había manoseado y frotado la vagina en una pista de baile en un club de Nueva York durante una noche de fiesta con colegas durante el Abierto de los Estados Unidos. La empleada dijo que abandonó el club inmediatamente, pero que Aranda la siguió e intentó subir a un taxi a solas con ella, a lo que se resistió.

Después de que la empleada de la USTA se enterara de las acusaciones de McKenzie, se arrepintió de no haberlo denunciado, según dijo al investigador.

La tenista CiCi Bellis, amiga de Kylie McKenzie, con el entrenador paraguayo Aníbal Aranda, acusado de abuso.

Aranda negó haber tocado a la mujer de forma inapropiada. Declaró al investigador que recordaba la noche en el club de baile, pero que no recordaba los detalles de la velada.

Lo que sigue es la historia que McKenzie contó a los funcionarios de la USTA, a un investigador de SafeSport, a la policía, y que compartió con The New York Times la semana pasada.

En octubre de 2018, McKenzie entrenaba casi exclusivamente con Aranda, a solas con él durante varias horas cada día. Al principio, sus sesiones de tenis tenían lugar en las canchas duras más concurridas, pero pronto las trasladó a las canchas de clay que tenían poco tráfico peatonal, diciéndole que la superficie más lenta mejoraría su juego de pies. Programaba los entrenamientos a las 11 de la mañana, aunque la mayoría de los jugadores practicaban antes para evitar el calor del mediodía.

Cada día, dijo, Aranda aumentaba su contacto físico con ella. Las palmaditas de ánimo bajaban por su espalda hasta rozar la parte superior de sus nalgas. La rozó mientras caminaban hacia las canchas, haciendo un contacto casual con sus pechos.

Utilizó el teléfono de ella para filmar su sesión de entrenamiento, y luego se acercó a ella cuando se sentaron en un banco a ver el video hasta que sus piernas se tocaron. A veces, dijo ella, él le agarraba el dorso de la mano mientras ella sostenía su teléfono y entrelazaba su brazo con el de ella. Entonces él empezaba a apoyar su brazo en el muslo de ella mientras hablaban. A veces le decía: “Estás demasiado delgada”. Le agarraba el estómago y le frotaba los costados y la cintura. Le preguntaba cómo se sentía su hombro y se lo masajeaba, según contó la investigadora.

Con el pretexto de mostrarle a McKenzie la posición y la técnica corporales correctas, empujaba la parte delantera de su cuerpo contra la espalda de ella y le ponía las manos en las caderas mientras ella servía, moviéndolas hacia su ropa interior. En otra ocasión, se arrodilló y le sujetó las caderas por delante, con la cara a centímetros de su ingle. Ella temía practicar su saque.

También le hacía repetir afirmaciones diarias. Algunas eran sobre el tenis, pero otras no. “Le decía: ‘Di que eres hermosa porque lo eres’”, cuenta McKenzie.

Aranda dijo al investigador que utilizaba afirmaciones en los entrenamientos, pero sólo las centradas en el tenis. Reconoció haber tocado las manos, los pies y las caderas de McKenzie para enseñarle la posición correcta del cuerpo, pero negó haberla sujetado por detrás o haberle tocado la ingle.

Todo lo que ella quería era un entrenador de tenis

El 9 de noviembre de 2018, McKenzie se sintió incómoda mientras caminaba hacia la cancha para su sesión de entrenamiento de la mañana, segura de que Aranda quería practicar el saque. Lo hizo, dijo ella, moliendo contra ella más fuerte que nunca mientras ella practicaba su movimiento de servicio.

Al final del entrenamiento le preguntó si le parecía guapa. Llevaba puestas unas calzas y había colocado una toalla en su regazo. Aranda apoyó su mano en la parte superior del muslo derecho de ella. De repente, ella lo sintió entre sus piernas, “rozando sus labios superiores”, según el informe.

McKenzie le apartó con el codo. Aranda se arrodilló entonces frente a ella y comenzó a masajearle agresivamente las pantorrillas y las rodillas. Le preguntó qué quería que fuera. Ella le dijo que sólo quería que la entrenara y le proporcionara entrenamiento mental, una respuesta que pareció agitarlo.

“Ah, ¿eso es todo?”, le dijo ella al investigador.

Cuando salieron de la cancha, dijo, Aranda le pidió que caminara hasta un cobertizo para guardar las pelotas de tenis. Ella lo acompañó pero no entró en el galpón. Unos minutos después, sentado en otro banco, le habló de buscar un agente y patrocinadores. Intentó abrazarla mientras ella se encorvaba en el banco. Ella no le devolvió el abrazo y se marchó.

McKenzie fue a la casa de Bellis y, temblando y llorando, le contó lo sucedido. Llamaron a la madre de Bellis, que les instó a denunciar el incidente a la USTA. Bellis y McKenzie llamaron a Jessica Battaglia, entonces directora de desarrollo de jugadores de la organización. Bellis ayudó a McKenzie, que tenía dificultades para hablar, a contar la historia.

Battaglia se puso inmediatamente en contacto con altos cargos de la USTA, entre ellos Malmqvist y Martin Blackman, el director general de desarrollo de jugadores, y con las empleadas que debían ser notificadas, según su testimonio en el informe. Los funcionarios de la USTA informaron a Aranda de que se había realizado un informe y que ya no se le permitiría estar en el centro de entrenamiento.

Ola Malmqvist, entonces director de entrenamiento de la USTA, le dijo al investigador de SafeSport que poco después de ser suspendido, un angustiado Aranda llamó a Malmqvist y le dijo: “Lo siento mucho. Lo siento mucho. He cometido un error”. Luego, dijo Malmqvist, Aranda añadió: “No estuvo mal”, y también: “Pero cometí un error”. Malmqvist también dijo que Aranda “hizo algún comentario del tipo: ‘Me acerqué demasiado a ella’”. Aranda dijo posteriormente a los investigadores que no recordaba haber hecho esas declaraciones.

Más tarde, el día de la supuesta agresión, Aranda envió un mensaje de texto a McKenzie para preguntarle si había hecho su entrenamiento físico y también la agregó en Snapchat. (Ella facilitó al investigador capturas de pantalla de su teléfono.) Cuando ella no respondió a sus mensajes ni atendió sus llamadas, él empezó a llamar a Bellis. Las amigas se fueron a un hotel esa noche para que Aranda no supiera dónde encontrar a McKenzie.

McKenzie prestó declaración jurada a la policía de Orlando el 29 de noviembre. El detective escribió en su informe que existía causa probable para un cargo de agresión. Pero los fiscales escribieron a McKenzie en febrero de 2020 para decirle que no creían que hubiera suficientes pruebas para demostrar el caso más allá de toda duda razonable.

Mientras se desarrollaba la investigación de SafeSport durante los primeros meses de 2019, McKenzie siguió entrenándose en el centro con otros coaches. Tenía dolencias estomacales persistentes y ataques de pánico, expresó, que dificultaban su respiración cuando intentaba practicar. Muchos días, sólo quería dormir. Sin embargo, su amor por el juego nunca decayó.

Dejó el centro en 2020, cuando la pandemia obligó a la USTA a hacer recortes. Desde entonces, se ha entrenado con entrenadores en Carolina del Sur y Arizona. De momento, juega por su cuenta y se ejercita varias horas al día en un gimnasio. A veces sale a correr con su madre. Trabajó con un terapeuta y le gustaría volver a hacerlo, pero el tratamiento puede ser caro, así que está intentando “salir adelante” por su cuenta, dijo.

Terminó la escuela secundaria en 2020, a los 21 años, y está considerando asistir a la universidad, posiblemente cerca de su casa, y tal vez reactivar su carrera a través del tenis de la NCAA (campeonato universitario) pero mientras gana una educación, un camino que varias mujeres de alto nivel han tomado, incluyendo a Danielle Collins, que llegó a la final del Abierto de Australia en enero, y Jennifer Brady, que lo hizo en 2021 y solía practicar con McKenzie en las canchas de la USTA. Como junior, McKenzie venció a Sofia Kenin, la campeona del Abierto de Australia de 2020.

A menudo piensa en la empleada de la USTA con su propia historia sobre Aranda.

McKenzie, que es de voz suave y reservada, dijo que estaba motivada para hablar porque sabe demasiado bien lo que puede suceder cuando las mujeres no lo hacen.

“Probablemente eso le dio poder”, dijo sobre el silencio que siguió al incidente en el club de Nueva York. “Sintió que se le permitía actuar como lo hizo”.