Rafael Nadal se involucra en el fútbol, una de sus grandes pasiones, como dirigente de Real Madrid

Rafael Nadal, leyenda del tenis y el deportista español más importante de la historia, a los 40 años y alejado del mundo profesional de las raquetas, asume un nuevo compromiso ligado a una de sus pasiones, el fútbol. El mallorquín fue nombrado como nuevo miembro de la Junta Directiva de Real Madrid, el club del que es hincha. El conjunto merengue lo propondrá a sus socios en la asamblea del día 21 de este mes y, en caso de ser aprobado, como se espera, integrará la comisión directiva que lidera Florentino Pérez.

Rafael Nadal y el arquero Iker Casillas, símbolo de Real Madrid, en el Santiago Bernabeu en 2007 JAVIER SORIANO - AFP

“Rafael Nadal, socio de honor del Real Madrid, es una de las más grandes leyendas de la historia del deporte y uno de los deportistas españoles más admirados y reconocidos en todo el mundo. Para el Real Madrid y para todo el madridismo constituye un enorme orgullo que una figura de su dimensión deportiva y humana, un referente del deporte español y mundial, pase a formar parte de nuestra Junta Directiva y contribuya, desde esta responsabilidad, al presente y al futuro de nuestro club”, comunicó Real Madrid.

Rafael Nadal haciendo un saque de honor de un partido de fútbol, una de sus grandes pasiones, en 2014, en Mallorca Montserrat T. Díez - EFE

El catorce veces ganador de Roland Garros, cuyo último partido oficial fue en noviembre de 2024, en la Copa Davis, agradeció a través de sus redes sociales: “Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid. He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda”.

El agradecimiento de Nadal

Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del @realmadrid.



He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda.



🤍🤍🤍 https://t.co/HgLCmWjOPq pic.twitter.com/cFBQnUVW6j — Rafa Nadal (@RafaelNadal) November 4, 2026

El vínculo entre Nadal y el fútbol es sumamente estrecho, ya que el español creció jugando al fútbol y es un ferviente hincha del club merengue. Además, tiene fuertes lazos familiares directos con el deporte más popular del mundo. Su tío paterno, Miguel Ángel Nadal, fue un futbolista profesional durante las décadas de 1980 y 1990. Se destacó como defensor y mediocampista en el club Mallorca y en Barcelona, además de jugar en la selección de España, con la que disputó tres Mundiales. Nadal siempre declaró que el fútbol fue su primera gran pasión e, incluso, llegó a dudar entre dedicarse a la raqueta o al fútbol en su infancia. En el mundo del tenis, realmente, son conocidas sus virtudes con la pelota en los pies.

El arquero argentino Leo Franco y Miguel Ángel Nadal (tío de Rafa) en 2003, en un partido de Mallorca ante Real Madrid MONDELO - EFE

“Con su extraordinario palmarés, con 92 títulos individuales, entre ellos 22 Grand Slam, 2 medallas de oro olímpicas, 5 Copas Davis con España y el número 1 del ranking mundial, Rafael Nadal ha protagonizado una trayectoria deportiva legendaria. Pero su figura representa mucho más que sus éxitos: su talento, su espíritu de superación permanente, su capacidad de sacrificio, su competitividad, su humildad, su respeto a los rivales y a sus compañeros, y su compromiso solidario hacen de él un ejemplo dentro y fuera de las pistas”, comunicó el club más poderoso del mundo.

Y prosiguió: “Todos estos valores forman parte de la identidad del Real Madrid y Rafael Nadal los ha representado y defendido a lo largo de toda su vida deportiva, convirtiéndose en un referente para millones de personas en todo el mundo”. Vaya curiosidad: Nadal, un excampeón de Roland Garros, se involucra en la dirigencia de un club profesional de fútbol, como actualmente está ocurriendo con otro exganador del Abierto francés, Gastón Gaudio, en Independiente.