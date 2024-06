Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, confirmados por España para el dobles en los Juegos Olímpicos

Escuchar

Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich Fokina, Pablo Carreño Busta y Marcel Granollers (habitual compañero de dobles del argentino Horacio Zeballos) representarán a España en la competencia tenística de los Juegos Olímpicos de París 2024 . En la categoría femenina, asimismo, se bajó Paula Badosa y el equipo lo formarán Sara Sorribes y Cristina Bucsa.

El anuncio fue realizado por los capitanes españoles, David Ferrer y Anabel Medina, durante una rueda de prensa realizada en el Real Club de Tenis Barcelona-1899, en el marco de celebración de su 125° aniversario. Además de competir en singles, la idea es que Nadal y Alcaraz formen juntos una pareja de dobles , una voluntad que ambos tenistas ya manifestaron. En ese caso, Granollers, hasta hace unos días N° 1 del mundo en dobles junto con el marplatense Zeballos, jugará con Davidovich Fokina o Carreño Busta como acompañante, además de hacerlo en la especialidad mixta.

Nadal, ganador del oro olímpico en singles en Pekín 2008 AP

“No pude ganar una medalla como jugador, espero hacerlo como capitán (...) Una pareja es Nadal y Alcaraz y la segunda se está por decidir. Tenemos la confianza de que puede haber más de una medalla”, expresó Ferrer, número 3 del mundo en 2013. Vale recordar que la competencia de tenis en París se disputará desde el 27 de julio hasta el 4 de agosto, en el predio de Roland Garros, lo que generará mayor atracción. Nadal, campeón olímpico en singles (en Pekín 2008) y dobles (en Río de Janeiro 2016, junto con Marc López), tiene la ilusión de despedirse ganando una medalla junto con Alcaraz, el flamante campeón del Abierto francés.

La confirmación oficial de Ferrer

Tras el cierre del ranking mundial para las inscripciones en el evento olímpico de tenis (singles, dobles y mixtos), este miércoles la Federación Internacional de Tenis les informó a las naciones sobre los jugadores elegibles para la aceptación directa en los eventos individuales. ¿Cuál será el próximo pasó oficial? El miércoles próximo es la fecha límite para que las asociaciones/federaciones confirmen las inscripciones en la competencia de singles y nominen los equipos de dobles.

Alcaraz, flamante campeón de Roland Garros, volverá a París para los Juegos Olímpicos DIMITAR DILKOFF - AFP

La Asociación Argentina de Tenis, hasta el momento, no informó cuáles serán sus representantes en París 2024. Si bien hay algunos lugares ya asegurados (Sebastián Báez y Francisco Cerúndolo, por ejemplo), la gran duda está centrada en la figura de Horacio Zeballos, el mejor doblista nacional de la historia y reciente número 1 del mundo y semifinalista de Roland Garros. El capitán, Guillermo Coria, con el apoyo de la dirigencia de la AAT, evalúa no citar al zurdo marplatense, una decisión polémica y que muchos protagonistas del circuito no comprenden.

Uno sí, el otro...: Zeballos se perdería París 2024 por decisión de Coria y la AAT, Granollers jugará para España MUTUA MADRID OPEN - MUTUA MADRID OPEN

Andy Murray, en duda

Andy Murray podría renunciar a competir por una tercera medalla de oro olímpica en los Juegos de París si no es seleccionado para jugar el torneo de dobles, según declaró el ex número 1. Tres veces ganador de un Grand Slam y dos veces campeón olímpico (Londres 2012 y Río 2016), es elegible para competir en singles en París 2024, que tiene dos plazas reservadas para jugadores que hayan ganado previamente un Grand Slam o un torneo olímpico. Sin embargo, Murray podría perderse los dobles en París, ya que Gran Bretaña enviará a Joe Salisbury y Neal Skupski en su lugar.

Andy Murray, dobles campeón olímpico: en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016

”Tengo que ver qué pasa con los Juegos Olímpicos”, le dijo Murray a la prensa tras su derrota por 6-3 y 6-4 ante Marcos Girón en el Abierto de Stuttgart, este martes. ”Todavía no estoy seguro al 100% de cuál es la situación allí con los dobles y si jugaré o no si solo me meto en los individuales. No lo sé (...) Mi cuerpo no se sentía bien jugando en polvo de ladrillo en el último mes. Tuve bastantes problemas con la espalda, así que no sé si jugaría solo los individuales”, añadió el tenista de 37 años, que perdió en la primera ronda de dobles del último Abierto de Francia junto a Daniel Evans.

