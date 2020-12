El Abierto de Australia podría ser el torneo del regreso de Roger Federer luego de más de un año de inactividad por las lesiones en la rodilla Fuente: Archivo

Al repasar la carrera exitosa de un deportista, en lo primero que se piensa es en el talento. Eso que Roger Federer tiene de sobra. Pero los detalles más importantes, los que cuentan, muchas veces están ocultos. Porque a los 39 años, tras dos operaciones de rodilla, lo más sencillo para él sería recluirse en el confort que su familia le puede ofrecer en Zurich. Pero esa no fue la elección.

El exnúmero 1 del mundo no tiene interés en que el final de su fantástica trayectoria sea sólo un paseo por el Tour de la ATP, buscando homenajes de despedida. Después de un año sin actividad, no solo quiere volver a jugar. Quiere ganar. Necesita ser competitivo porque su naturaleza se lo pide. Por eso consiguió tanto, por eso no sorprende este esfuerzo final para tratar de llegar en forma para el Abierto de Australia, que se jugará en febrero de 2021.

En el tramo final de su recuperación tras las cirugías, eligió alojarse como lo hace habitualmente en esta etapa en su casa de invierno en Dubai junto con su equipo de entrenadores y preparadores físicos. "Nos estamos preparando como siempre, como si se tratara de un año normal de competencia", dijo su coach, el croata Ivan Ljubicic, en declaraciones a Gulf News, que brindó algunos detalles sobre la planificación.

Ivan Ljubicic, entrenador de Roger Federer Fuente: Archivo

Todavía no hay muchas certezas sobre los torneos que jugará. Fundamentalmente porque tampoco las tiene el circuito, en medio de la pandemia de coronavirus. "Es difícil pensar en cómo será el desarrollo del año sin puntos fijos en el calendario. Pero estamos avanzando", amplió Ljubicic. Y reconoció que la mayor atención en esta etapa se enfoca en llegar bien al certamen que más le interesa a Federer: "Es obvio que Wimbledon es siempre el principal objetivo para Roger".

Aunque nada está confirmado, el director del Abierto de Australia, Craig Tiley, se entusiasmo con la vuelta del suizo en Melbourne. "Todos los mejores tenistas del mundo, incluido Roger Federer, se han comprometido a venir". Aunque luego, naturalmente, puso algo de precaución a su anuncio: "Hemos contactado a Roger y a su equipo, hace solo tres días. Ha hecho sus primeros peloteos en Dubai y su preparación habitual de pretemporada. Dependerá de cómo se sienta de su rodilla".

En las semifinales de Australia 2020 jugó su último partido: perdió con Novak Djokovic Fuente: Archivo

El cambio en el calendario, naturalmente, ayudó en las posibilidades de que Federer llegue a tiempo para el primer Grand Slam de 2021. La clasificación de Australia se realizará en Doha, entre el 10 y el 13 de enero. Luego, los jugadores deberán viajar en fechas asignadas entre el 15 y el 31 de enero, para cumplir con un período de cuarentena. Finalmente el torneo se disputará entre el 8 y el 21 de febrero.

El último partido de Roger Federer fue el 30 de enero de este año, cuando cayó ante el serbio Novak Djokovic, justamente en una de las semifinales del torneo de Australia.

"Es una carrera contrarreloj. Está claro que ayudaría si tuviera un poco más de tiempo", había explicado Federer en una ceremonia de entrega de premios en su país.

